SP: Confira as últimas atrações de 2024 com Post Malone, réveillon e Natal Iluminado

O ano de 2024 se aproxima do seu encerramento, mas ainda há tempo para os paulistanos aproveitarem as diversas opções de lazer que a cidade oferece. Confira exposições, shows e festivais, além das festividades de Ano Novo para aqueles que optaram por permanecer na capital.

No próximo sábado, dia 21, o renomado artista Post Malone subirá ao palco do Villa Mix Festival, que ocorrerá na Neo Química Arena. Juntamente com ele, outros grandes nomes da música brasileira e internacional também se apresentarão, como Gusttavo Lima, Vintage Culture e Matheus e Kauan.

Para quem planeja participar da tradicional celebração de Réveillon na Avenida Paulista, a contagem regressiva contará com a presença de artistas como Bruno e Marrone, Gloria Groove e MC Livinho. Os amantes de festas privadas também terão alternativas no Mundo Pensante e Ephigenia.

Confira os principais destaques da programação:

Programas em alta

Post Malone no Villa Mix Festival

A apresentação de Post Malone no Villa Mix Festival está agendada para este sábado (21), a partir das 13h. O evento ocorrerá na Neo Química Arena, localizada na Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera. Os ingressos variam entre R$ 245 e R$ 980.

Show Cabaré com Leonardo e Bruno & Marrone

Na sexta-feira (20), às 20h, o Vibra São Paulo receberá o show especial da parceria entre Leonardo e Bruno & Marrone. O evento promete uma noite memorável com ingressos custando entre R$ 150 e R$ 6.600.

Réveillon na Paulista

A festa de Ano Novo na Avenida Paulista começará às 16h30 do dia 31 de dezembro, com expectativa de público superior a 2 milhões de pessoas. A entrada é gratuita.

Shows e Festas

Grupo Ordinarius em homenagem a Pixinguinha

O Grupo Ordinarius realizará uma apresentação em homenagem ao famoso compositor brasileiro Pixinguinha no CAIXA Cultural durante o fim de semana. As apresentações ocorrerão na sexta (20), sábado (21) e domingo (22), com entrada gratuita mediante retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo.

Festas de Ano Novo

Réveillon Ephigenia

A festa Réveillon Ephigenia contará com um line-up diversificado incluindo Erius Drew e Valentina Luz, começando às 21h do dia 31 no Viaduto Santa Ifigênia. Os ingressos começam a partir de R$ 330.

Reveião Tropicaos

A festa tradicional Tropicaos será realizada no Mundo Pensante a partir das 22h do dia 31. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 70.

Passeios

Natal Iluminado

A abertura do Natal Iluminado ocorrerá nesta segunda-feira (16) às 18h na Catedral da Sé, marcando a 15ª edição do evento que homenageará o viaduto Santa Ifigênia até o dia 23/12. A entrada é gratuita.

Exposições

Histórias LGBTQIA+ no Masp

O Masp apresenta a exposição “Histórias LGBTQIA+”, com mais de 150 obras que narram a diversidade cultural desse grupo. A mostra ficará em cartaz até abril de 2025.

Moda

Oficina Moda Preta Autoral

A Caixa Cultural sediará uma oficina ministrada pelos fundadores da marca Zarina Moda Afro entre os dias 20 e 22. As atividades são gratuitas.

