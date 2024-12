SP: Confira as mudanças nos serviços públicos durante as festas de fim de ano

Em virtude das festividades de fim de ano, a Prefeitura de São Paulo anunciou mudanças nos horários de funcionamento dos serviços públicos, com o objetivo de otimizar o atendimento à população.

Nos dias 24 e 25 de dezembro, véspera e feriado de Natal, as Assistências Médicas Ambulatoriais e Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas estarão operando normalmente. Entretanto, a parte destinada às UBSs concentrará seu atendimento exclusivamente na vacinação contra a gripe, Covid-19 e na multivacinação. Para detalhes completos, consulte o texto disponível.

Da mesma forma, nas datas que antecedem o Ano Novo, ou seja, 31 de dezembro e 1º de janeiro, as AMAs/UBSs Integradas seguirão funcionando com foco na vacinação. Mais informações podem ser acessadas através do link indicado.

Em relação ao transporte público, os postos de venda localizados em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes terão horário reduzido, atendendo das 6h às 19h nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Por outro lado, os postos Central da SPTrans, Jabaquara e Santana estarão fechados e retornarão ao funcionamento normal na quinta-feira subsequente aos feriados.

No que diz respeito ao Rodízio Municipal de Veículos, este ficará suspenso entre os dias 23 de dezembro e 10 de janeiro, voltando a ser aplicado a partir do dia 13 de janeiro. Contudo, as restrições para veículos pesados, como caminhões nas Zonas de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC) e ao Fretamento (ZMRF), permanecerão vigentes.

As unidades municipais de parques também sofrerão alterações em seus horários. Na véspera do Natal, fecharão três horas antes do habitual e no dia 25 abrirão três horas depois do usual. Essas mesmas regras se aplicam ao dia 31 de dezembro e ao dia 1º de janeiro.

O Elevado Presidente João Goulart estará acessível ao público nos dias festivos mencionados anteriormente, com funcionamento das 7h às 22h. Além disso, as ruas do bairro da Liberdade e a Avenida Paulista estarão abertas para pedestres no dia 25, das 9h às 16h, repetindo-se o mesmo horário no dia 1º de janeiro.

Os Centros Esportivos da cidade também manterão suas atividades na véspera do Natal. No entanto, no dia seguinte apenas a pista de skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais estarão abertos. Já no Ano Novo, as mesmas unidades esportivas funcionarão parcialmente novamente.

As 58 unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão fechadas nos dias festivos mencionados e funcionarão normalmente em outros dias úteis das semanas seguintes.

As Praças de Atendimento das subprefeituras não estarão disponíveis ao público nos dias festivos citados anteriormente.

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) também informou que os Telecentros estarão fechados durante os feriados natalinos e do Ano Novo.

No tocante à Assistência Social, os serviços permanecerão inalterados tanto na véspera quanto no dia dos feriados.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) suspenderá os atendimentos relacionados à empregabilidade e empreendedorismo durante os feriados. Isso inclui a interrupção dos serviços oferecidos por diversos centros e unidades da prefeitura.

Por fim, os equipamentos culturais da Prefeitura terão suas atividades interrompidas em alguns dias próximos aos feriados. As datas exatas do retorno dos atendimentos variam conforme cada equipamento. Os parques continuarão abertos ao público conforme suas programações habituais.