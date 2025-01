SP: Confira a programação dos Centros Culturais em janeiro

Com apresentações de dança, circo, show, stand up, entre outras ações, os Centros Culturais espalhados por todas as regiões da capital contam com uma programação repleta de atividades até o fim do mês de janeiro.

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO

Arrumação

Música

24/01

Sexta 20h

Local: Teatro

70 minutos

Livre

Grátis

Show para celebrar um dos maiores compositores regionais da atualidade, Elomar Figueira Mello, que traz em seu repertório canções que misturam a música regional nordestina com o cancioneiro medieval de reis e princesas nos castelos. Nesta apresentação, a cantora Ojana Gouveia interpretará algumas das canções mais representativas do artista, como “Arrumação”, “Curvas do Rio” e “Clariô”. Além disso, serão convidados poetas e cancioneiros para fazer leituras de textos que demonstrem o ambiente de luta, fé, romance e devoção descrito por Elomar.



As Aventuras da Palhaça Testuda

Circo

26/01

Domingo 11h

Local: Lona Miss Jujuba

50 minutos

Livre

Grátis

Testuda é uma palhaça divertida, criativa e curiosa que ultimamente tem se sentido sozinha e entediada, pois não encontra mais amigos interessados em brincar juntos. Em sua lógica clownesca, acredita que foram hipnotizados pelas telas dos celulares e tablets. Inquieta com essa situação, utiliza da sua esperteza e criatividade para se divertir e acaba descobrindo um mundo de possibilidades, desde a invenção de brinquedos à comunicação com animais, histórias fantásticas e brincadeiras inventadas por ela mesma.



O Circo Fubanquinho

Circo

26/01

Domingo 16h

Local: Lona Miss Jujuba

50 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo inspirado nas charangas, farsas e bufonarias. As músicas pontuam e costuram o enredo. Nele, dois palhaços, demitidos e expulsos do picadeiro, tentam se inserir a qualquer custo.



Cante Lá Que Canto Cá

Teatro Musical Adulto

26/01

Domingo 19h

Local: Teatro

50 minutos

Livre

Grátis

Mané Besta perdeu seu grande amor porque não conseguiu enxergar seus olhos; das mãos calejadas e das mãos preguiçosas de vergonha alheia; da cabeça que pensa onde os pés pisam; das reflexões do poeta e da arte de versejar; do coração que segue caminhos enviesados; do homem que tem por natureza os caminhos migrantes e, por fim, dos festejos poéticos dessa pátria chamada sertão, onde a palavra cantada, contada e encantada tornam-se a atmosfera principal de um encontro entre atores e público.



Da Cor de Cobre

Circo

30 e 31/01

Quinta e sexta 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Releitura poética do auto do bumba-meu-boi, que apresenta histórias encantadas sobre alguns dos personagens existentes nesse folguedo. O auto do bumba-meu-boi visto de um lugar mágico através de uma brecha entre o mundo real e encantado, no qual Pai Francisco e Catirina podem transitar. Uma homenagem a todos os grupos existentes e resistentes da cultura tradicional brasileira.

POLO CULTURAL CHÁCARA DO JOCKEY

Férias Culturais

Infantil e Infanto Juvenil

9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24/01

10h às 17h

Local: Praça da Balança

420 minutos

Livre

Mais uma edição do programa Férias Culturais, parceria da Asa Esportes e Ação com a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Em janeiro, as crianças e suas famílias poderão aproveitar gratuitamente no Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey apresentações de mágica, teatro infantil, contação de histórias e muito mais.



À Riscar

Circo

18 e 19/01

Sábado e domingo das 16h às 18h

Local: Praça da Balança

60 minutos

Livre

Grátis

À Riscar é um número sobre cumplicidade e sobre a passagem do tempo entre três amigos que se divertem. Os artistas Marília, Dyego e Rodrigo imprimem desenhos no espaço e tempo da cena utilizando as técnicas mão a mão e barra russa.



Favela É

Exposição

19/01

Domingo das 13h às 18h

Local: Baia das Exposições

Duração: 60 dias

Livre

Grátis

A exposição propõe uma reflexão sobre narrativas da periferia tendo a fotografia como um observatório de hábitos e costumes, abordando o cotidiano e impactando políticas públicas de arte e cultura de rua das favelas de São Paulo, atuando como territórios de formação, produção e mobilização criativa.



Voltando a Ser Criança

Infantil / multilinguagem

26/01

Domingo das 12h às 17h

Local: Praça da Balança

Livre

Grátis

Prepare-se para reviver a alegria da infância com atividades que resgatam memórias afetivas e abrem espaço para as novas. Voltando a Ser Criança é uma celebração vibrante da arte junto à infância tradicional, que coloca as crianças como protagonistas através de brincadeiras, oficinas e intervenções artísticas. O evento conta com uma variedade de atividades projetadas para encantar e envolver o público de todas as idades, de forma livre e gratuita.

CENTRO CULTURAL OLIDO

Vila arte do Brincar

Intervenção artística

25/01

Sábado 15h

Local: Corredores

180 minutos

Livre

Grátis

Para celebrar o aniversário de São Paulo a Olido preparou uma surpresa para as crianças do território com Bolo, cama elástica, Infláveis, Pipoca, Algodão doce, Pintura facial, recreação recriando um clima de festa com a Cia Lune de teatro.



Originais do Samba

Música

25/01

Sábado 19h

Local: Sala Olido

90 minutos

Livre

Grátis

O Grupo segue firme e forte levando aos quatro cantos do País o Melhor do Samba Tradicional com Bigode (único remanescente e fundador do grupo), Juninho, Rogério Santos e Marcos Scooby. Por onde passam o povo cantam seus sucessos: Cade Tereza, Esperanças Perdidas, Assassinaram o Camarão, Falador Passa Mal, Tenha Fé, Do Lado Direito da Rua Direita e dezenas de outros. E em 2024, comemoram 60 anos de muito SAMBA e muitas histórias na nossa MPB e assinam o show – OS ORIGINAIS DO SAMBA – 60 ANOS, um show marcante e contagiante com a releitura de seus maiores sucessos.



CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA



Da Cor do Cobre

Dança

17 e 18/01

Sexta e sábado 19h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

Releitura poética do auto do bumba-meu-boi, que apresenta histórias encantadas sobre alguns dos personagens existentes nesse folguedo. O auto do bumba-meu-boi visto de um lugar mágico através de uma brecha entre o mundo real e encantado, no qual Pai Francisco e Catirina podem transitar. Uma homenagem a todos os grupos existentes e resistentes da cultura tradicional brasileira.



Murta

Dança

31/01 e 01/02

Sexta e sábado 19h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo solo de dança de Ester Lopes que tem como princípio motivador a ancestralidade e os meios de existir do corpo feminino periférico. Neste solo, Ester convoca e empresta seu corpo para a presentificação de todas as ancestrais que povoam suas lembranças, seja através de memórias vivas, seja através de relatos de familiares de mulheres que ela sequer conheceu, mas que são reconhecidas através de semelhanças físicas, sonoras e/ou gestuais: “as que vieram antes de mim, abrindo pequenas fagulhas no tempo”. É através do espiralar do tempo e da polifonia simbólica da Oralitura, modos de comunicação performática teorizados por Leda Martins, que Ester desenvolve modulações e jeitos de registrar e resgatar corporalmente memórias: as que possuem nome e as que são ocultas e omitidas, mas comunicadas através dos mistérios do corpo, do olhar, dos gestos.



CENTRO DE MEMÓRIA DO CIRCO



Exibição documentário “Largo do Paissandu – Onde o Circo se encontra” + Roda de Conversa

Circo / Audiovisual

08 e 15/01

Quarta 17h

90 minutos

Livre

Grátis

A exibição do documentário Largo do Paissandu – Onde o Circo se encontra + Roda de Conversa realizada no Centro de Memória do Circo é um evento com proposta educativa que busca disseminar e criar espaços de discussão e conhecimento da história do circo a partir de obras audiovisuais que preservam a sua memória.

O Largo do Paissandu era um importante ponto de encontro dos artistas circenses de todo Brasil, o evento conhecido como Café dos Artistas reunia artistas que buscavam emprego, empresários em busca de artistas para suas companhias.

Exibição do documentário Largo do Paissandu – Onde o Circo se encontra, seguida de roda de conversa mediada por Walter de Sousa. Nesta sessão teremos a oportunidade de assistir a entrevista com Maria de Lourdes dos Reis, nome artístico de Lana Campos, uma das primeiras mulheres a participar da luta livre no Brasil e com Eugênio Ledesma Ortiz, conhecido artisticamente como Yorga, dentre as várias atividades desenvolvidas no circo, foi contorcionista, acrobata, pirofagista, mágico, ventriloquista e engolidor de espadas, um dos últimos a praticar essa modalidade do faquirismo.

Direção: Marcelo Drummond

Montagem, finalização e autoração: Gabriel Fernandes

Realização: Pindorama Circus

Esse encontro faz parte do ciclo de formações do Programa Sou de Circo, programa de formação e experimentação profissional de jovens circenses em museologia e história do circo.



Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP)

Circo / Palhaçaria

20/01

Segunda 14h

Local: Vitrine da Dança (Av. São João, 473, Galeria Olido)

180 minutos

Livre

Grátis

O Centro de Memória do Circo recebe desde 2015 o Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP), coletivo independente formado por Alex Sandro Duarte, Camila Scatena, Cristiano Miranda e Rodrigo Bella Dona, que realiza encontros semanais, aberto para pesquisadores, aprendizes, profissionais e interessados pelo estudo do palhaço e seu contexto em forma geral, tendo como objetivo proporcionar uma troca de ideias e informações sobre o universo da palhaçaria.

Atualmente os Encontros ocupam o espaço no Centro de Memória do Circo e dividem sua programação em cinco tipos de ações, sendo uma maneira de se aprofundar nas diversas formas de estudo. Sendo elas:

– Apresentações de números ou espetáculos (principalmente que estão em processo de criação), na sequência acontece uma roda de conversa, momento em que o artista recebe os feedbacks do público, instigando a criatividade do artista com novas ideias;

– Dia de convidados de notório saber: conversas com artistas que, através de suas vivências no mundo da palhaçaria, estão dispostos a trocar conhecimento sobre suas trajetórias na arte, suas pesquisas cômicas, seus trabalhos futuros, entre outros;

– Dia de filmes/documentários: a pesquisa acontece através de projeções de filmes e/ou documentários e ao final do encontro, o grupo forma uma roda de bate-papo para refletir sobre o que foi visto, aprendendo uns com os outros através da experiência individual de cada pessoa;

– Dia de Estudos Teóricos: lançamento de livros, conclusões de curso, dissertações, entre outros. Sempre no fim é feita uma conversa sobre o que foi apresentado, para o grupo se aprofundar na pesquisa demonstrada.



Picadeiro Aberto

Circo

27/01

Segunda 14h

120 minutos

Livre

Grátis

O Picadeiro Aberto é um evento que proporciona um espaço de encontro entre o circo e a rua, precisamente na rua Dom José de Barros, pouco antes do seu cruzamento com a Av. São João, local que abriga diversidade artística e cultural bastante complexa, integrando no mesmo espaço imigrantes, migrantes, grafiteiros, rimadores, dançarinos e artistas circenses. É nessa efervescência cultural e artística que o Centro de Memória do Circo abre o seu picadeiro para a cultura urbana do seu entorno, com competições artísticas, apresentações e jogos circenses.



Exposição Hoje Tem Espetáculo!

Circo / Exposição / Museologia

Segunda a sexta das 10h às 20h

Sábados, Domingos e Feriados, das 13h às 18hrs.

(Fecha às terças)

Livre

Grátis

A exposição “Hoje Tem Espetáculo!” tem curadoria de Verônica Tamaoki e projeto expositivo e gráfico de Carla Caffé. Já foi visitada por mais de 500 mil visitantes e ocupa toda a sobreloja da Galeria Olido, além de sala no térreo, estando dividida em três núcleos: Linha do Tempo, Famílias e Artistas de Destaque. Apresenta aspectos diversos da atividade circense representados em maquetes, e incorpora à área expositiva um espaço de convivência denominado Café dos Artistas. Possui cerca de 300 imagens de autores diversos, documentos tridimensionais e audiovisuais.



Visitas Mediadas à exposição Hoje Tem Espetáculo!

Circo / Exposição / Museologia

Segunda a sexta das 10h às 20h

Sábados, Domingos e Feriados, das 13h às 18hrs.

(Fecha às terças)

Livre

Grátis

A equipe do Centro de Memória do Circo conduz visitas mediadas pelas exposições para grupos acima de 5 pessoas, e elabora atividades de acordo com o perfil do público. Agende sua visita via e-mail, inscrições: [email protected]

A exposição “Hoje Tem Espetáculo!” tem curadoria de Verônica Tamaoki e projeto expositivo e gráfico de Carla Caffé. Já foi visitada por mais de 500 mil visitantes e ocupa toda a sobreloja da Galeria Olido, além de sala no térreo, estando dividida em três núcleos: Linha do Tempo, Famílias e Artistas de Destaque. Apresenta aspectos diversos da atividade circense representados em maquetes, e incorpora à área expositiva um espaço de convivência denominado Café dos Artistas. Possui cerca de 300 imagens de autores diversos, documentos tridimensionais e audiovisuais.



Visitas Mediadas às Reservas Técnicas do Centro de Memória do Circo

Circo / Museologia

Segunda à sexta das 10h às 18h

Livre

Grátis

A equipe do Centro de Memória do Circo conduz visitas mediadas às reservas técnicas para grupos, de 5 a 10 pessoas. Agende sua visita via e-mail, inscrições: [email protected]



CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES



Evento especial de Férias no CFCCT

Performance

26/01

Domingo 14h

Local: Área Externa

180 minutos

Livre

Grátis

Performance teatral que mistura arte cênica, dança, musicalidade e muita diversão em um mundo lúdico de encanto e fantasia. Uma performance colorida, de cortejo e teatralidade para celebrar as férias do CFCCT.



Diversão em Férias

Intervenção artística

26/01

Domingo 14h

Local: Área do Circo

180 minutos

Livre

Grátis

Alegria e magia para o universo infantojuvenil com brincadeiras, retrato humorístico, pintura facial, brinquedos e oficinas diversas.



Baile da Melhor Idade – O Retorno

Música

29/01

Quarta 13h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

Este evento especial foi concebido para reunir os munícipes em uma celebração repleta de alegria, dança e recordações. Com uma programação repleta de novidades, o baile apresenta música animada, danças envolventes e um ambiente acolhedor.



A Princesa e o Sapo

Teatro

31/01

Sexta 14h

Local: Biblioteca

60 minutos

Livre

Grátis

Com muito humor, poesia e cantigas de roda, dois atores fazem uma releitura da clássica história do sapo que foi transformado em príncipe após um beijo de amor, abordando temas como diversidade e inclusão social.



VILA ITORORÓ



Fuca Trio

19/01

Domingo 11h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Com uma mistura envolvente de jazz, fusion, rock e música brasileira, o show Auto-Retrato em 3 Cores apresenta repertório instrumental que abrange suas composições próprias e releituras jazzísticas de consagrados compositores como Edu Lobo, Guinga, João Donato, Caetano Veloso e Chico Buarque, entre outros.



Duda Brack

Música

25/01

Sábado 19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

Duda decidiu estruturar #Vozesolidão como um projeto vitalício, que sempre acontece independentemente do projeto autoral que ela esteja circulando no mercado e sem um repertório fixo. Esse show mostra Duda de forma nua e crua, cantando canções que ela ama, como se estivesse na sala de sua casa, gerando uma conexão de cumplicidade e proximidade com a plateia.



Tributo Elis Regina com Camila Lopez

Música

31/01

Sexta 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Um espetáculo sobre a maior cantora de todos os tempos da música popular brasileira, a gaúcha Elis Regina. Camila Lopez e músicos recriam a formação clássica da banda que acompanhou Elis no aclamado Festival de Montreaux em 1979 na Suíça e fazem uma viagem no tempo em sua carreira. O espetáculo vem para contar essa história e mostrar o que Elis fez de melhor pelo Brasil.



CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA



Saudosa São Paulo

Contação de história

25/01

Sábado 15h

Local: Sala Multiuso

60 minutos

Livre

Grátis

A cidade de São Paulo e suas histórias culturais serão a discussão principal deste encontro entre uma avó que mora na capital e o seu neto que morou a vida toda em outro estado. O início deste diálogo vai começar já na estação de trem. Um misto de histórias e novas descobertas está para começar. Os ouvintes desta contação irão juntos descobrir através do olhar de uma senhora simpática uma São Paulo cheia de aventuras , cultura e desafios diários.



Tributo Adoniran Barbosa

Música

25/01

Sáb 14h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Grátis

Uma viagem ao som das músicas mais famosas de Adoniran. Gabriel Amaral atua profissionalmente como cantor e compositor desde 2014, com mais de uma década de vivência no cenário musical e artístico. Sua trajetória abrange uma diversidade de ritmos, incluindo MPB, sertanejo, rock e gospel, sempre com o objetivo de proporcionar ao público uma experiência única e memorável em cada apresentação.



Batalha dos Loko

Música

29/01

Quarta 20h

Local: Teatro

120 minutos

14+

Grátis

A Batalha dos Loko nasceu em 2015 e fomenta o encontro semanal de Hip Hop, poesias e batalha de rap. O evento acontece de forma independente, atribuindo sempre os quatro elementos, reunindo produtores culturais, músicos, atores, comunicadores e coletivos da região da Vila Formosa e de toda a Zona Leste.



Zl Comedy

Stand up

Quinta 30/01

20h

Local: Teatro

60 minutos

16+

Grátis

O Festival de Comédia promete arrancar gargalhadas do público com um time de peso liderado pelo talentoso Edu Montone. O evento contará com performances únicas e irreverentes dos comediantes Marcos Aguena e Celso Júnior, garantindo momentos de diversão e descontração.



Bailão da Vila Formosa

Dança/ Música

31/01

Sexta 15h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Grátis

Baile conduzido por Cloves Gonçalves Marques, morador da Vila Formosa com conhecimento de mais de 20 anos como Professor de Dança de Salão, além de coreógrafo profissional.



CENTRO CULTURAL SANTO AMARO



Mulheres Arpilleristas – Bordando Nossa História

Exposição

16 a 31/01

Abertura 19h

Local: Saguão Mário Thompson

Livre

Grátis

Peças confeccionadas com retalhos de tecidos e vários materiais têxteis que criam representações visuais de cenas cotidianas, históricas ou políticas. Arpilleras é uma arte têxtil originária do Chile caracterizada por ser um trabalho artesanal realizado principalmente por mulheres.



Duo Ana & Eric

Música

16/01

Quinta 19h

Local: Teatro Leopoldo Froes

60 minutos

Livre

Grátis

Ana & Eric é uma dupla brasileira baseada em St. John’s, Newfoundland & Labrador, conhecida por sua combinação única de bossa nova brasileira e indie-folk norte-americano. A dupla já se apresentou no Brasil, Europa e no Canadá, conquistando reconhecimento internacional. Em 2020 lançaram dois singles, “Hope” e “Lights My Way”, seguidos do EP de estreia, que rendeu uma indicação ao ECMA Awards de 2021 e três indicações ao MusicNL Awards do mesmo ano.



Premiação – Destaques 2024 – Ideias da Sul

Multilinguagens

16/01

Quinta 20h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

120 minutos

Livre

Grátis

Esta é a décima edição do Prêmio Desenvolvimento, criado pela Revista Ideias da Sul. Uma revista com ênfase na divulgação das atividades que acontecem em São Paulo, principalmente na zona sul da cidade, com o intuito de celebrar as personalidades que foram destaque no ano anterior em diversas áreas.



Tão Tão Distante da Realidade

Teatro

25/01

Sábado 16h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Personagens lendários como Bela Adormecida, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rainha Má, Lobo Mau e outros saem dos contos de fada e são imersos em uma série de reality shows e mídias sociais. Em diversos momentos, as narrativas se cruzam e novas aventuras se desenrolam antes que o tempo de tela acabe.



Malabarindo

Circo

Domingo 26/01

Domingo 15h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Neste show, Tico e Polenta se juntam aos sonhadores para agarrar sonhos com as próprias mãos. Entre brincadeiras, acrobacias e um piano de cauda filhote, os palhaços fazem malabarismos perigosos para se livrar das pedras do caminho e seguir com esperança de que este horizonte está mais próximo do que se pode enxergar. E que os sonhos podem, sim, ser realizados.



Dinho convida Nanny People

Stand up

30/01

Quinta 20h

Local: teatro Leopoldo Froes

60 minutos

16+

Grátis

Dinho Machado comanda a apresentação de stand-up trazendo humoristas diferentes a cada show. Em janeiro será a vez de Nany People retornar ao Teatro Leopoldo Fróes.



CENTRO CULTURAL PENHA



CINE CCP – Tropicália

Audiovisual

17/01

Sexta das 19h30 às 21h

Local: Teatro Martins Penna

12+

Grátis

Uma análise sobre o importante movimento musical homônimo, liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil no final dos anos 1960. O documentário resgata uma fase na história do Brasil em que a cena musical fervilhava e os festivais revelavam vários novos talentos. Ao mesmo tempo, o Brasil sofria com a ditadura dos generais no poder, o que fez com que Caetano e Gil fossem exilados do país.



Festival Nego Dito

Música

19/01

Domingo das 15h às 20h

Local: Teatro Martins Penna

Livre

Grátis

Festival Nego Dito acontece em comemoração aos dois anos do Estúdio Nego Dito. Artistas e bandas que gravaram no estúdio participam do Festival que abarca diversas vertentes musicais: samba, funk, forró, rock e MPB. Uma celebração da diversidade da música brasileira.



CINE CCP – Brasil Indígena

Audiovisual

22/01

Quarta das 19h30 às 21h10

Local: Teatro Martins Penna

Livre

Grátis

O programa apresenta quatro visões particulares sobre o índio, dos anos 1960 até a virada do milênio. Āgtux traz, com um olhar sensível, às questões de terra que envolvem a nação Maxacali, de Minas Gerais. Jornada Kamayurá narra com delicadeza um dia na pequena nação de mesmo nome. Bubula, o cara vermelha retrata Jesco Von Puttkamer, cinegrafista das expedições dos irmãos Villas Bôas, com impressionantes registros de primeiros contatos com tribos. E Mato Eles?, filme seminal de Sérgio Bianchi, revela sua ironia ácida e provocativa ao investigar as últimas etnias existentes no Paraná no final da década de 1970.



Os Inocentes

Música

25/01

Sábado 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

+12

Grátis

Uma das mais importantes bandas do punk nacional, Inocentes lança single novo, a versão acústica de “São Paulo”, criada originalmente pela banda em 2001 no álbum “O Barulho dos Inocentes”. Além disso, apresenta alguns de seus clássicos.



Nelson Triunfo

Música

26/01

Domingo 17h

Local: Palco Deck

120 minutos

Livre

Grátis

O dançarino de breaking, músico e ativista social pernambucano vai falar sobre a cultura de rua, destacando episódios marcantes de sua trajetória.



Motesambaceso

Música

26/01

Domingo 19h

Local: Palco Deck

60 minutos

Livre

Grátis

Aliando instrumentos acústicos e digitais, o projeto consiste na criação de camadas musicais sobrepostas, acionadas por pedais, samplers ou controladores. Uma atmosfera sonora dinâmica com instrumentos de percussão que passeiam por rap, reggae e samba, criando ponte entre tecnologia de programações e a força e ancestralidade dos tambores, temperados com versos poéticos, afiados e reflexivos. Entre cordas, batuques, teclas e cantorias está Motesambaceso!



CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE



Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

Teatro

26/01

Domingo 11h e 15h

Local: Arena

80 minutos

Livre

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, é uma fábula de amor impossível entre um gato e uma andorinha. É visto por todos os animais como mau. Apenas a Andorinha Sinhá não tem receio de sua presença e, dessa amizade, nasce um belo amor. Mas o romance entre os dois não é permitido, pois a velha lei diz: gato só pode se casar com gata e andorinha com andorinha.



Central Underground – Metal Punk Madness Vol. 4

Banda Rot

Música

26/01

Domingo 16h

60 minutos

Local: Anfiteatro

Livre

Grátis

Formada em 1990 em Osasco/SP, Rot é uma das bandas pioneiras do grindcore no Brasil e no mundo. Combinando hardcore/punk, metal extremo e influências industriais, a banda criou um estilo único que ainda serve de referência para o gênero. Seu som agressivo e ideológico, nascido do intercâmbio underground de fitas cassetes e fanzines nos anos 80 e 90, quebra barreiras e ressoa até hoje. No palco, entrega uma experiência visceral que mistura intensidade e história.



Central Underground – Metal Punk Madness Vol. 4

Banda Vazio

Música

26/01

Domingo 17h10

60 minutos

Local: Anfiteatro

Livre

Grátis

A sonoridade obscura do Vazio possui traços de música experimental e ritualística. A banda já se apresentou em festivais junto com grandes nomes da música extrema como Mayhem, Uada, Belphegor, Incantation, Krisiun, Crypta e Ratos de Porão, inclusive realizando uma turnê europeia com 23 shows em 2017.



Central Underground – Metal Punk Madness Vol. 4

Infamous Glory

Música

26/01

Domingo 18h20

60 minutos

Local: Anfiteatro

Livre

Grátis

Banda de death metal formada em São Paulo em 1999, com mais de 20 anos de carreira e uma discografia sólida, incluindo 3 álbuns de estúdio e participações em splits e compilações internacionais. Influenciados pelo old school death metal e pelas bandas escandinavas, o grupo já se apresentou ao lado de nomes como Dismember, Krisiun e Voivod. Em 2024 lançam seu novo álbum: Algor Mortis.



Central Underground – Metal Punk Madness Vol. 4

Agravo

Música

26/01

Domingo 19h30

60 minutos

Local: Anfiteatro

Livre

Grátis

Power trio feminino de São Paulo, formado em 2022, com som autoral e pesado que mistura punk rock, hardcore, metal punk e thrash metal. Com Amanda (guitarra/voz), Nicole (baixo/voz) e Camila (bateria), a banda traz riffs intensos e letras de protesto que abordam temas reais. Após lançar um EP em 2023, o grupo se prepara para gravar seu primeiro disco em 2024. Já se apresentou em grandes palcos de São Paulo e de outros estados, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, dividindo palco com bandas como Skarnio e Refugiadas. Não perca o show dessa explosiva mistura de atitude e música pesada!



Central Underground – Metal Punk Madness Vol. 4

Ódio Social

Música

26/01

20h40

60 minutos

Local: Anfiteatro

Livre

Grátis

Òdio Social é uma banda brasileira de hardcore punk formada no ano 2000 na cidade de São Paulo. Mostrando sempre muita energia em suas apresentações, tem letras que abordam temas como guerra, miséria, desemprego, corrupção etc.



CENTRO CULTURAL GRAJAÚ



O Resgate dos Bailes Black

Música

18/01

Sábado 14h

Local: Teatro

360 minutos

Livre

Grátis

O projeto é uma possibilidade de entender de onde vem todo o charme e swing da música negra, e como começaram as festas mais tradicionais de todas as comunidades periféricas do Brasil. O Baile Black é um evento que une a música negra e a dança com orgulho, como identidade do povo preto. Uma das principais manifestações do Movimento Soul. Os elementos tradicionais dos bailes dos anos 70, como a discotecagem, a dança, o estilo e o figurino, estarão presentes compondo a festa mais animada, elegante e colorida da cidade.



Keilla Regina, Sambas de Sucesso

Música

25/01

20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Keilla Regina, conhecida por sua voz potente, tem vários sucessos na carreira, em especial no samba romântico. Seu segundo álbum chega em maio de 2025. A cantora se destacou ao cantar Alcione – sua voz assemelha-se à da artista. Seu show intitulado “Simplesmente Marrom” foi um grande sucesso. Além dessa peculiaridade, Keilla Regina se mostra apaixonada pelo samba, tendo como referência consagrados expoentes, como Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Beth Carvalho e Jovelina Pérola Negra.

No show Sambas de Sucesso, além dos nomes acima, inclui sucessos do Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Almir Guineto e Arlindo Cruz.



Batalha Grajaú Rap City

Música

30/01

Quinta 18h

Local: Calçadão

240 minutos

Livre

Grátis

Uma das maiores batalhas de MCs do Brasil reúne mais de 8 mil pessoas em seus eventos, convidando nomes do rap nacional e novos artistas.



CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE



Trans Jazz by Divas

Música

25/01

Sábado 20h

Local: Teatro Décio de Almeida Prado

60 minutos

+14

Grátis

Performance musical que mergulha profundamente na herança cultural do canto negro norte-americano, homenageando as icônicas musas da black music. Este espetáculo celebra não apenas a beleza e a força das divas do jazz, mas também a resistência da comunidade LGBTQIAP+, conectando-se de forma especial ao mês da Visibilidade Trans e ao aniversário de São Paulo. Idealizado por Paola Valentina Xavier, cantora e compositora travesti, o projeto transcende a música. É uma homenagem às grandes divas como Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson e Billie Holiday, e uma celebração da memória e do legado cultural.



Bendita Sois Entre as Mulheres

Teatro

29/01

20h

Local: Teatro Décio de Almeida Prado

90 minutos

+16

Grátis

Baseado no texto de Vana Medeiros, a peça é uma jornada pelos momentos mais marcantes da vida de Renata Peron. Desde a perda precoce de sua mãe e os desafios enfrentados durante a juventude em Juazeiro da Bahia, até os episódios de transfobia e violência que viveu em São Paulo, o espetáculo narra a batalha de Renata para se afirmar como uma artista transexual em um país onde a violência contra pessoas trans é uma triste realidade. Baseado no texto de Vana Medeiros.



Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil

Audiovisual

26/01

Domingo 18h

Local: Teatro Décio de Almeida Prado

110 minutos

+18

Grátis

Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil é um longa-metragem documental, com duração de 1h50, escrito, produzido e dirigido pelo cineasta paulistano Lufe Steffen. O documentário traça uma linha do tempo cronológica apresentando os veículos da imprensa brasileira que foram realizados dentro do universo LGBTQIA+, desde 1963, com o surgimento do fanzine carioca O Snob, até os dias de hoje, com a pluralidade de portais na internet, passando por momentos importantes como o jornal Lampião da Esquina, a Coluna do Meio, o fanzine de temática lésbica ChanacomChana, as revistas Sui Generis e G Magazine, entre muitos outros.

Bicha Oca

Teatro

30/01

Quinta 20h

Local: Teatro Décio de Almeida Prado

60 minutos

+18

Bicha Oca é uma peça de conteúdo gay produzida na cidade de São Paulo em 2009 e elaborada a partir de contos homoeróticos do autor pernambucano Marcelino Freire. Traz à cena Seu Alceu, um homossexual envelhecido que, ao revisitar seu passado e suas histórias, nos permite mergulhar numa crítica sobre os hábitos dos homossexuais, expondo sem concessões um mundo solitário, cruel e assustador da velhice gay e seu diálogo com as questões amorosas e sexuais.



Monstros

Teatro

31/01

Sexta 20h

Local: Teatro Décio de Almeida Prado

80 minutos

+16

Leo é professor de natação em uma escola infantil e tem a intenção de adotar uma criança. Ao conhecer Téo, um menino abandonado que tem uma cicatriz no rosto, ele decide que ali está a criança que quer adotar. Esse mote é suficiente para escancarar vários tipos de preconceitos: por um lado, seu marido não aceita que se adote uma criança que não se pareça com eles e que tem uma cicatriz no rosto. Por outro, a sociedade repele a atitude de Leo por ele ser gay.

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

Encontro de Bambas – Convida Projeto O Samba

Intervenção artística

25/01

Sábado 16h e 19h

120 minutos

Livre

Grátis

Promover a integração dos moradores com os equipamentos públicos, evidenciar as obras de compositores sambistas, através de vozes de sambistas convidados: estas são as propostas do Encontro de Bambas, que recebe em janeiro Biro do Cavaco e Projeto O Samba



Clã Beats e Poesia

Música

26/01

Domingo 15h

90 minutos

Livre

Grátis

Sarau Clã Beats e Poesias tem como objetivo desenvolver entretenimento através de músicas afro, afro beat, jazz, soul, funk, samba rock, black, charme e rap . Nasceu dos encontros de Hip Hop no Centros de Culturas Negras.