SP: Confira a programação de outubro nos teatros

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Espasmos Urbanos

Dança

03 a 05/10

Quinta, sexta e sábado 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

O ritmo alucinante, a falta de contato entre as pessoas, o medo, a solidão e ao mesmo tempo a vontade antropofágica de sentir o outro, a violência, as paixões e as culpas. Este cotidiano é apresentado em 7 quadros que envolvem todo o elenco e, mais do que narrar uma história, visam elevar o espetáculo a uma experiência sensorial.

Ficha técnica:

Direção: Mirtes Calheiros

Interpretes: Cleia Plácido, Dawn Fleming, Ederson Lopes, Edu Pinheiro, Fany Froberville, Gabriel Góes, Hiro Okita, Leandro Antonio, Lilian Soarez e Mirtes Calheiros.

Heroínas na História?

05 a 26/10

Sábado e domingo 16h

Não haverá apresentação no dia 6/10

60 minutos

Livre

Ingressos pagos:20,00 inteira e 10,00 meia

Quem foram Maria Felipa, Maria Quitéria, Aracy de Carvalho e Margarida Maria Alves? Mulheres que fizeram história, guerreiras, fadas madrinhas e sementes. Todas com um Super Poder. O espetáculo infantil conta a história dessas mulheres que salvaram vidas, lutaram em batalhas e conquistaram direitos. Verdadeiras heroínas. Com uma sonoplastia primorosa, criativa e lúdica a magia acontece. No espetáculo é possível conhecer a história de maneira lúdica e divertida.

Ficha técnica:

Direção: Tato Fischer

Texto: Litta Mogoff

A Última Raposa do Mundo

10 a 13/10

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

+10 anos

Grátis

Uma raposinha-do-campo sobreviveu a um apocalipse. Sozinha há mil dias e sem esperança de encontrar outro ser-vivo, ela coleciona os smartphones sem bateria que encontra pelo caminho. Um dia, um smartphone toca.

Ficha técnica:

Elenco: Jhennifer Peguim, Nuno José e Patrick Moreira Lima

Direção e dramaturgia: Moisés Baião

Lusco Fusco

Circo

17 a 25/10

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

(às sextas haverá sessão às 14h30)

70 minutos

+12 anos

Grátis

Uma tragicomédia circense livremente inspirada no teatro do absurdo e no cinema mudo. Uma obra contemporânea que integra diferentes linguagens. O que mais importa é contar nossa história. Para tanto, a realidade inspira, mas aqui é transformada.

Ficha técnica:

Elenco:Andrea Macera, Eduardo Brasil

Direção artística: Elisa Rossin

Dramaturgista: Gustavo Miranda

Bach, Bebês e Beatles

20/10

Domingo 11h

60 minutos

Livre

Grátis

Em um espaço de meia arena, com iluminacão acolhedora e adultos com bebês acomodados em almofadas no chão, os atores brincam com sombras, bonecos, teatro de papel, crankie, objetos animados e alguns mecanismos autômatos que movimentam pequenas asas, ondas do mar e estrelas em um céu de móbiles. Breves trechos poéticos são falados pontuando as cenas e momentos musicais.

Ficha técnica:

Vanessa Siqueira Valente e Marcel de Oliveira Lima

O Manual de como Encontrar um Bom Partido

Circo

31/10 a 03/11

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

70 minutos

+10 anos

Grátis

A trama acompanha Funúncia em sua jornada hilária e desastrada para encontrar um “bom partido”, guiada por um rádio falante que lhe ensina as supostas regras para ser uma “dama perfeita”. Ao longo do espetáculo, questiona e subverte as expectativas sociais impostas às mulheres, celebrando a liberdade, a autenticidade e a força feminina. Com muita interação com o público, música, e números de mágica, a peça convida a plateia a refletir, rir e, acima de tudo, a celebrar o poder de ser quem realmente somos.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Priscila Senegalho

Elenco: Priscila Senegalho, Fabiana Pimenta e Fuscher Scher

TEATRO CACILDA BECKER

E se fôssemos baleias?

Teatro

04 e 05/10

Sexta e sábado 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Uma trabalhadora de um centro de distribuição de uma big tech, cuja rotina de 12 horas diárias é consumida pelo trabalho, tem suas noites marcadas pela exaustão e insônia. Uma reviravolta ocorre quando ela finalmente consegue dormir e sonha que é uma baleia. Impactada profundamente por este sonho, comete um erro que resulta em sua demissão, desencadeando uma série de violências que a levam a perder as sensações do próprio corpo.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Victor Nóvoa

Direção: Fernanda Raquel

Elenco: Ana Vitória Bella e Helena Cardoso

S.O.S quase tudo

Teatro infantil

05/10

Sábado 16h

60 minutos

Livre

Grátis

Uma bruxa-palhaça-sensitiva recebe cartas, telefonemas e mensagens com os mais diversos pedidos de ajuda. Através de pequenos rituais, ela vai solucionando os problemas. Os trabalhos são personalizados, criados especialmente para cada pessoa. Mas como as pessoas são bem parecidas, o que funciona especialmente para alguém, pode funcionar para outros também.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Priscila Jácomo e Ricardo Puccetti

Atuação e Texto: Priscila Jácomo

Direção: Ricardo Puccetti

O Deus de Spinoza

Teatro

08 e 09/10

Terça e quarta 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Ano de 1677 e a Holanda é um dos pólos culturais mais importantes do mundo. Em Amsterdã, em meio aos acontecimentos, um livre pensador, Baruch de Spinoza, questiona as doutrinas e dogmas religiosos e políticos. Ele é chamado a arrepender-se, mas não abre mão de seu pensamento. Assim é condenado pela comunidade e passa pelo Herém, que equivale à excomunhão. Vai viver no exílio e muda o seu nome para Benedictus de Spinoza, do latim. Tem o apoio de seu amigo Jan Rieuwertsz, com quem pode desabafar e contar de seus planos futuros. Um convite à reflexão e à liberdade de pensamento. O espetáculo é pontuado por música sefardita e ladina do século 17.

Ficha técnica:

Texto: Régis de Oliveira

Direção: Luiz Amorim

Elenco: Bruno Perillo, Juliano Dip, David Kullock, Roberto Borenstein e Luiz Amorim

Músicos/Musicistas: Margot Lohn, Lucas Bisparo, Gabriel Ferrara e Marcus Veríssimo

Série de Concertos Temáticos

Música

13/10

Domingo 11h

90 minutos

Livre

Grátis

A Orquestra Filarmônica Sinos Azuis apresenta um concerto em formato

reduzido com o formato de camerata, contendo muita bravura e uma agradabilíssima sonoridade. O público pode esperar grandes surpresas do corajoso repertório que será apresentado.

Ficha técnica:

Músicos: Letícia Venâncio, Andre dos Santos, Samuel Magalhães, Lucas Dantas, Adriana Rebouças, Luciano Nestares Marques, Lucas Fraga, Daniel Magano, Renan Lemos, Tiago Cruvinel, Thiago Costa, Samella Lepore, Eloísa Pico, Marina Kahowec, Renata Cavalheiro, Viviane, Antonio de Oliveira, Jakub Gejer, Stephanie Romano, Leonardo Molan Bispo, Karla Dias, Anderson Vitorino, Thiago Sanches, André Abachioni, Silvana Razzante, Léia Rodrigues, Vívian Navarro e Renan Maia.

Cronistas da Cidade – Circuito Municipal de Cultura

Música

16/10

Quarta 21h

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto apresentou-se no Circuito Cultural Paulista entre 2012 e 2013, que também foi um dos contemplados pelo ProArt para as Oficinas dos CÉUS.

Em 2014 e 2015 fez apresentações em ONGs ligadas à educação; também no Pari Bar (dentro de sua programação musical) e na Casa das Rosas (dentro do projeto Sampoemas, aniversário da cidade).

Ficha técnica:

Dani Mattos – voz

Marcelo Monserrat: 7cordas

Edcarlos Encarnação: Cavaquinho

Eduardo Ferreira da SIlva – voz e percussão

Koka Pereira – percussão

Choque-Rosa ou com que Armas Lutamos

Circo / teatro

19, 20 e 25/10

Sábado e domingo 16h e sexta 14h30

60 minutos

Livre

Grátis

Quatro palhaças encaram mais um dia de mesmice dentro de casa: limpar, passar, cozinhar e… Peraí? Cadê a Maria?! Com o sumiço da amiga Maria, são obrigadas a enfrentar o tão temido FORA, um lugar que não foi feito para elas, onde nenhuma mulher pode se aventurar. Será?

Ficha técnica:

Direção: Luciana Viacava

Elenco: Mariana Procópio, Vitória Maia, Theo Oliveira e Verônica Mello | Stand in: Kelly Lima e Loi Lima

Dramaturgista: Maria Fernanda de Barros Batalha

A Filha Perdida

23 a 26/10

Quarta, quinta, sexta e sábado 21h

60 minutos

+14 anos

Grátis

Leda é uma professora de meia idade bem-sucedida que viaja de férias para a praia em busca de descanso. Na areia, ao observar a serenidade de uma jovem mãe com sua criança se vê tomada por dilemas que pareciam soterrados no passado: o abandono do marido e das duas filhas em busca de uma vida mais livre. A montagem da Oceânica Companhia de Teatro é uma adaptação para o teatro do romance A Filha Perdida, de Elena Ferrante, pseudônimo da autora italiana famosa por tratar em suas obras, de forma bastante honesta, da opressão que a sociedade exerce sobre as mulheres e as consequências disso na rotina dos relacionamentos.

Ficha técnica:

Direção: Fernanda Castello Branco e Paula Weinfeld

Dramaturgia: Juliana Araujo

Elenco: Juliana Araujo, Maristela Chelala e Alex Huszar

A Filha Perdida

Personagens femininas e feministas de Elena Ferrante

Mesa de debate

25/10

Sexta 19h30

60 minutos

+10 anos

Grátis

Mesa de debate com Maurício Santana Dias, tradutor dos livros de Elena Ferrante, que compõem a Tetralogia Napolitana, e de Camilla Dias, do perfil de literatura @camillaeseuslivros.

A Filha Perdida

Atos de criação: paralelos entre arte e maternidade

Mesa de debate

26/10

Sábado 19h30

60 minutos

+10 anos

Grátis

Mesa de debate com Gabriela Rocha, escritora e pesquisadora em estudos sobre a escrita feminina, ao lado da parteira, pedagoga e atriz Ciléia Biaggioli

Villa-Lobos para Todos

Música

26/10

Sábado 16h

60 minutos

Livre

Grátis

Villa-Lobos para Todos é uma apresentação interativa com repertório do cancioneiro infantil brasileiro, pesquisado e arranjado por Heitor Villa-Lobos para canto coral.

Ficha técnica:

Regente: Dani Mattos.

Cantoras e instrumentistas: Bella Silva, Iza Guedes, Fe Cunha,

Cantoras; Celia Silva, Eve Heine, Fabi Lian, Isabela Marino, Luci Biaggi, Mirella Morelo, Regiane Santana e Sandra Marino.

Percussionista: Koka Pereira.

Alforrias de Papel

Teatro

30/10 a 10/11

Quarta, quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

Sessões extras: 31/10, 06/11 e 07/11 às 14h30

90 minutos

+14 anos

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Um mergulho nos dilemas e nas contradições de uma sociedade marcada pela escravidão e pela luta pela liberdade. A peça, centrada nas relações de poder, lealdade e traição, revela os conflitos internos de João Romão, um imigrante português que busca ascender socialmente, e Bertoleza, uma mulher negra que, apesar de alforriada, continua presa a um sistema opressor. À medida que João Romão se envolve em um jogo de manipulações para garantir seu sucesso, ele se vê dividido entre seu pragmatismo cruel e as remanescentes fagulhas de moralidade. Bertoleza, por outro lado, luta contra as correntes invisíveis que ainda a mantêm subjugada, mesmo após conquistar sua alforria. Com diálogos intensos e uma narrativa que desafia o público a refletir sobre as cicatrizes deixadas pela escravidão, “Alforrias de Papel” explora a busca por liberdade e dignidade em um mundo onde as alforrias muitas vezes são apenas ilusões de papel

Ficha técnica:

Dramaturgia e Direção: Márcio Boaro

Elenco: André Capuano, Manuel Boucinhas, Maria Dressler, Mônica Raphael e Nica Maria

TEATRO PAULO EIRÓ

Florestas de Odé

Dança adulto

02/10

Quarta 21h

60 minutos

Livre

Grátis

Florestas de Odé é um espetáculo de dança inspirado nas tradições da cultura yoruba difundidas no Brasil, que perpassa pelas diversas facetas de Oxóssi. O espetáculo aborda os trabalhadores e trabalhadoras submetidos às condições de violências, explorações e opressões que formam o alicerce da sociedade brasileira oriundo da colonização.

Ficha técnica:

Direção Coreográfica e Geral: João Nascimento

Elenco: Letícia Cipriano, Pepeu, Suarrily de França, Lucimeire Monteiro, Tito Nascimento, Barbara Magalhanis, Daniel Pretho, Dallyyla Amazzymba, Juninho V, Rafael Mansor, Reblack e João Nascimento.

Mary Stuart

Teatro adulto

11/10 a 03/11

Não haverá apresentação no dia 27/10

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

100 min

+14 anos

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Em uma montagem moderna e acessível ao grande público, o espetáculo Mary Stuart traz a versão contemporânea dos bastidores da rivalidade histórica entre a rainha da Escócia e a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, protagonizada por Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa (Ana Abbott é a atriz alternante). Um mergulho na vida dessas duas rainhas: onde a traição, a violência e a desonestidade são as armas políticas para se manter no poder.

Ficha técnica:

Adaptação: Robert Icke

Tradução: Ricardo Lísias

Direção: Nelson Baskerville

Elenco: Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Ana Abbott, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, Anderson Müller, Gustavo Machado, Joelson Medeiros, Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Giovani Tozi, Alef Barros e Julia Terron.

Festival das Marias

A quinta edição do Festival das Marias – Festival Internacional de Artes no Feminino, festival multidisciplinar e de caráter internacional que se centra na perspectiva da arte no Feminino em várias áreas da criação artística, se constituindo palco do feminino e colocando sob os holofotes as criações femininas e/ou que tratem do tema, tendo sido criado dentro das metas das ODS 5 e ODS 16, da ONU

Festival das Marias

Cortejo Cênico-Musical

04/10

Sexta 19h30

60 minutos

Livre

Grátis

Cortejo cênico musical por 3 mulheres musicistas e 1 artista malabarista, com claves ou bambolês led, numa ode circense ao universo feminino.

Ficha técnica:

Naiara Perez, Jennifer Martins, Luana Pereira, Camila Midori, Neryssa Sayuri e Isis Talismã

Festival das Marias

Orquestra Sanfônica de São Paulo

04/10

Sexta 20h

60 minutos

Livre

Grátis

Em 06 de abril de 1988 nasce oficialmente a Orquestra Sanfônica de São Paulo, que se firmou no cenário artístico sob a direção da Professora e Maestrina Renata Sbrighi, filha de Elvira Sbrighi e também apaixonada pela musicalidade da sanfona. O repertório da orquestra, ao longo desses anos, foi crescendo e incorporando peças populares, clássicas e também eruditas.

Ficha técnica:

Orquestra Sanfônica de São Paulo:

Musicistas: Renata e Elvira Sbrighi

Festival das Marias

Alice no seu Pequeno Grande Quarto das Maravilhas

05/10

Sábado 16h

60 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo infantil , do Grupo Arte Simples de Teatro, é vencedor do Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) na categoria Melhor Elenco (Antônia Pethit, Athena Leto e Alexia Twister) no Teatro infanto-juvenil da cidade de São Paulo (2023). Depois de um dia tumultuado na escola, Alice tem que ficar, por ordem de sua mãe, em seu quarto pensando sobre o ocorrido. De tanto pensar, a menina de sete anos se sente entediada e decide fazer um desenho para passar o tempo. É assim que tem início a aventura.

Ficha técnica:

Atores: Antônia Pethit, Athena Leto e Alexia Twister

Festival das Marias

Sessão de autógrafos – O Feminino na Literatura

05/10

Sábado 17h30

60 minutos

Livre

Grátis

Três autoras que falam do universo feminino farão sessão de autógrafos de seus livros.

Ficha técnica:

Denise Mello, Paloma Franca Amorim, Vanessa Passos e Ketty Valencio.

Festival das Marias

O Nome mais Belo do Medo

05/10

Sábado 19h

60 minutos

Livre

Grátis

Uma dança para resistir à paralisia do medo. Este é um solo de dança que tem como chão a certeza de que não há dança a sós. Realizado entre Portugal e Brasil, incorpora os deslocamentos e comunicações intercontinentais. Compartilhamos um ambiente que existe enquanto se constrói o encontro, tal e qual uma sala se transforma quando amigos se reúnem para escutar um disco, longe de streamings e headphones de ouvido.

Ficha técnica:

Sofia Ó

Festival das Marias

Cortejo Cênico-Musical

05/10

Sábado 20h

60 minutos

Livre

Grátis

Cortejo cênico musical por 3 mulheres musicistas e 1 artista malabarista, com claves ou bambolês led, numa ode circense ao universo feminino.

Ficha técnica:

Naiara Perez, Jennifer Martins, Luana Pereira, Camila Midori, Neryssa Sayuri e Isis Talismã

Festival das Marias

Cantares, com Cida Moreira

05/10

Sábado 21h

60 minutos

Livre

Grátis

Em mais de 45 anos de carreira, Cida Moreira possui extenso currículo e uma trajetória marcada pela versatilidade, que registra 13 discos, 11 filmes, quatro minisséries de TV, três novelas e incontáveis direções musicais em teatro. O espetáculo proposto traz músicas de seu repertório compostas por mulheres, numa viagem pelo universo musical feminino.

Ficha técnica:

Cida Moreira

A Máquina do Tempo: Uma Leitura Extraordinária

Infantojuvenil

12/10 a 03/11

Não haverá apresentação no dia 27/10

Sábado e domingo 16h

60 minutos

Livre

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

A peça conta a trajetória de Talita, uma pré-adolescente que vive na atual era tecnológica, praticamente dependente dos aparelhos digitais e da internet. Ao se deparar com uma situação onde esses não estão disponíveis, se vê em um dilema onde a melhor alternativa é de fato iniciar uma leitura. Através das palavras lidas, Talita vivencia experiências inimagináveis e a partir do encontro com os livros a personagem poderá transitar entre a fantasia e o conhecimento, despertando a sua sede por descobertas.

Ficha Técnica:

Diretor: Renato Alves

Texto: Bianca Sobral

Elenco: Bianca Sobral, Jessica Rocha, PH e Priscila Marques

Nós Podemos

Circo

30/10

Quarta 21h

60 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo circense que, de forma poética, retrata a dura rotina da mulher periférica. Através de números artísticos e inspirados em histórias reais de suas protagonistas e outras mulheres da periferia, a apresentação destaca as lutas diárias para conquistar seu espaço em uma sociedade marcada pelo

preconceito. A mensagem é clara e poderosa.

Ficha técnica:

Elenco: Erika Trindade, Ana Kelly, Jacqueline Gomes, Jéssica Rodrigues, Letícia Miranda, Taline dos Santos, Laúcia, Solange Ferreira

Direção Artística: Solange Ferreira

Orquestra Ofisa

27/10

Domingo às 11h

60 minutos

Grátis

sob a regência da maestra Silvia Luisa, a Ofisa apresenta um repertório eclético, popular e clássico, sempre com novidades. O concerto é um sucesso de público nas manhãs de domingo.

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Tradições culturais

Dança

03 a 05/10

Quinta 14h30, sexta 21h e sábado 17h e 21h

53 minutos

Livre

Grátis

A Cisne Negro Cia de Dança apresenta programação gratuita especial inspirada em tradições culturais. O espetáculo visa resgatar e homenagear raízes culturais populares, reunindo recentes coreografias do repertório criadas por duas renomadas coreógrafas brasileiras.

Tradições culturais

MAÑANA DE REYES

Coreografia: Dany Bittencourt

Elenco: Leonardo Branco, Mário Gilberto, Willian Gásparo, Gustavo Ambrósio, Gabriela Evangelista e Bruna Nunes

Sábado 17h

16 minutos

Tradições culturais

CRÔA

Direção: Simone Linhares Ferro

Coreografia: Simone Linhares Ferro em colaboração com os intérpretes

Elenco: Cesar Cirqueira, Mário Gilberto, Willian Gásparo, Júlia Poletto, Maria Zanatta, Gabriela Evangelista e Ana Luisa Torres

Sábado 17h

37 minutos

Morte em Veneza

Teatro

4 a 26/10

Não haverá apresentação no dia 06/10

Sexta e sábado 20h e domingo 18h

90 minutos

+14 anos

Ingressos pagos: R$ 30 inteira e R$ 15 meia

Local: Sala Multiuso

Morte em Veneza é um clássico da literatura de Tomás Mann, que foi Prêmio Nobel de Literatura. Produzido para o teatro pela primeira vez na América Latina, ganha montagem através do convite do diretor do espetáculo Vinicius Coimbra para que Roberto Cordovani interpretasse Gustav Von Aschenbach, protagonista que, cansado da sua rotina de escritor famoso na Alemanha, resolve ir de férias para Veneza e ali, hospedado em um luxuoso hotel, conhece Tadzio, um polonês de 18 anos. Em cena, a problemática das imagens nas relações, o platônico, a falência dos afetos masculinos, a rejeição, o belo, a natureza e as verdadeiras obras de arte.

Ficha técnica

Roberto Cordovani de Moraes – Ator/Atriz

Victor Rodrigues Nunes – Artista Audiovisual

Cabaré Tertúlia

Circo

12 a 26/10

Sábado e domingo 16h

Sessão extra 25/10, sexta, às 14h30

60 minutos

Livre

Grátis

Números circenses criados a partir das virtuoses e afetividades artísticas, onde a Tertúlia aparece no encontro e nas potencialidades do fazer coletivo, com números de arremesso de facas, invertidas de solo, roda Cyr, malabarismo e palhaçaria.

Ficha técnica:

Roteiro e Direção: Natália Presser e Ronaldo Aguiar

Elenco: Cintya Rodrigues, Du Circo, Ju Lazzari, Luciana Viacava, Luka Ianchity, Montanha Carvalho, Natalia Presser e Ronaldo Aguiar

Desfábulas – Cantadas

Teatro infanto-juvenil

22/10

Terça 10h30 e 14h30

50 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo redescobre as fábulas que todos conhecem com uma abordagem vibrante, repleta de bonecos artesanais e personagens folclóricos como o Curupira, a Caipora e a Yara. As músicas ao vivo, dinâmicas e cativantes, complementam esse espetáculo criado pela Cia. Articularte, especialista em animação de bonecos, proporcionando uma combinação surpreendente de diversão e reflexão para o público infantil e familiares.

Ficha técnica:

Texto e Direção: Dario Uzam

Elenco: Camila Khodr, Flávio Borzi, Ricardo Mancini, Surley Valerio.

Rei Lear

Teatro

31/10 a 03/11

Quinta, sexta e sábado 20h30 e domingo 19h

120 minutos

+14 anos

Grátis

O rei da Bretanha decide dividir o reino entre as suas três filhas, Cordelia, Regan e Goneril. Porém, Cordelia se recusa a participar do ritual de passagem da coroa, e o rei, furioso, a condena ao exílio. O exílio de Cordelia põe em marcha a completa desagregação do reino. Sem coroa, traído pelas filhas e vendo seu reino à beira da guerra, Lear afunda em uma espiral de loucura.

Ficha técnica:

Direção: Ines Bushatsky

Elenco: Alexia Twister, Antonia Pethit, DaCota Monteiro, Ginger Moon, Lilith Prexeva, Maldita Hammer, Mercedez Vulcão, Thelores, Xaniqua Laquisha

Texto adaptado: João Mostazo