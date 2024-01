SP comemora 470 anos com passeio de bike, corrida de rua e caminhada pelas trilhas nos parques

Em comemoração aos 470 anos de São Paulo, a Prefeitura irá promover atividades esportivas em diversas regiões da metrópole nesta quinta-feira, 25, em celebração a data. Sendo palco para diversos eventos importantes durante o ano como a Corrida Internacional de São Silvestre, Formula 1 e a Virada Esportiva, o aniversário da cidade não seria diferente. Confira agora alguns eventos que acontecerão neste feriado:

Passeio Ciclístico Pedal Sampa 2024

Com o ponto de encontro no Viaduto do Chá, ao lado da Prefeitura, o passeio ciclístico Pedal Sampa será realizado no centro histórico da capital passando por seus pontos turísticos. O projeto realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo (SEME) e pela Associação Brasileira de Ciclomobilidade

Para mais informações, acesse o site: https://pedalsampa.com.br/

Circuito Popular de Corrida de Rua

O Circuito Popular de corrida de rua de 2024 promovido pela SEME, acontecerá no Parque do Carmo localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo. As inscrições são gratuitas e para participar os inscritos precisam doar 1 kg de alimento não perecível que será destinada a uma entidade assistencial.

Para mais informações sobre o evento: https://esportividade.com.br/evento/parque-do-carmo-circuito-popular-de-corrida-de-sao-paulo-janeiro-de-2024/

Troféu Cidade de São Paulo

O Troféu cidade de São Paulo abre as festividades do aniversário da cidade sendo também a primeira corrida da temporada de 2024. Organizada pelo Hospital Edmundo Vasconcelos com apoio da SEME, o local da partida é no Obelisco do Parque Ibirapuera na Zona Sul com início às 6h30, tendo duas opções de percurso: 10KM ou 6,1KM.

Para mais informações, acesse o site: https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/

Comemora São Paulo 2024

O Comemora São Paulo – Corrida e Caminhada está em sua 2° edição este ano e acontece dentro do Centro Esportivo e Recreativo Tatuapé, o CERET localizado na Zona Leste. Organizado pela SIM Esporte e Lazer com o apoio da SEME, o evento conta com um percurso de 5KM e tem inscrições liberadas também para crianças a partir dos 6 anos.

Para mais informações, acesse o site: https://www.ticketsports.com.br/e/2-comemora-sao-paulo-corrida-e-caminhada-37539

Final da Copa Júnior São Paulo

Corinthians e Cruzeiro decidem este ano a copa São Paulo de Futebol Júnior. Tradicionalmente, a final da copinha é no dia do aniversário da capital, o jogo será na Neo Química Arena.

Vamos Trilhar

O Vamos Trilhar é um programa em parceria entre a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que iniciará no dia 25 de janeiro, promovendo visitas aos Parques Naturais Municipais localizados nas Zonas Sul e Leste da cidade de São Paulo. Os pontos de encontro são no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, Parque Natural Municipal Jaceguava, Parque Natural Municipal Itaim, Parque Natural Municipal Varginha e Parque Natural Municipal Bororé.

Para mais informações, acesse o site: https://minhasinscricoes.com.br/Evento/VamosTrilhar