SP começa distribuição de cestas básicas para famílias de estudantes carentes nas férias

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (27) a distribuição das 400 mil cestas básicas que serão fornecidas às famílias de estudantes inscritos no CadÚnico, em situação de maior vulnerabilidade, durante as férias. O investimento é de R$ 46,3 milhões.

“O prefeito Ricardo Nunes se preocupa com a alimentação das crianças também no período que não é de ala. São mais de 400 mil cestas básicas para nossos estudantes de pobreza e extrema pobreza, que estão no CAD Único, que durante as férias recebem essa cesta básica para garantir a segurança alimentar e nutricional em janeiro e julho”, destacou o secretário municipal de Eduação, Fernando Padula.

A medida tem o objetivo de garantir a segurança alimentar dos estudantes no período de recesso escolar, que se inicia em 22 de dezembro. Também está em consonância com a lei municipal 17.819/2022, que define o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de São Paulo.

Cada cesta básica pesa, aproximadamente, 12 quilos. Há itens como arroz, feijão, leite em pó, farinha de milho flocada, óleo de soja, sal, macarrão, extrato de tomate e sardinha em óleo.

Para quem recebe o benefício nas férias, é um alívio. “Já recebi a cesta várias vezes e faz muita diferente, ajuda bastante, porque tem dia que a gente só tem o básico. E de repente a escola liga para avisar que tem a cesta e a gente fica todo feliz”, disse Edilandia Maria da Silveira, mãe de aluno da EMEI Vila Ema.

Por dia, a Secretaria Municipal de Educação, distribui 2,3 milhões de refeições na merenda escolar para mais de 1 milhão de estudantes. De forma ininterrupta, alunos da rede municipal de ensino recebem de segunda a sexta a merenda que já chegou a ser premiada por conta de seu valor nutricional.

Atenta às necessidades nutricionais dos alunos, a Prefeitura conta com equipes de nutricionistas, logística, qualidade e gestão. O cardápio é variado, nutritivo e saboroso, formulado prioritariamente com itens orgânicos, da agricultura familiar. A banana, o arroz, o suco de uva integral e as hortaliças são comprados de produtores locais da capital. Os demais ingredientes são fornecidos por empresas que atendem toda a rede escolar.

O cardápio prioriza a oferta de alimentos in natura e minimamente processados, de acordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Recreio nas Férias

Estão abertas as inscrições para o Recreio nas Férias que acontece de 8 a 26 de janeiro, período de recesso escolar, e atende bebês e crianças de 0 a 14 anos com atividades de esporte, cultura, lazer, recreação, passeios e muito mais. Serão 64 polos participantes, sendo 56 CEUs, 3 EMEFs e 3 CECIs (Centros de Educação e Cultura Indígena). Os bebês até 3 anos serão atendidos nos CEIs localizados dentro e fora dos espaços dos CEUs.

A programação acontece das 9h às 16h para as crianças a partir de 4 anos e serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos o atendimento permanecerá em seu período integral, das 7h às 17h, e serão cinco refeições. A expectativa é atender aproximadamente 18 mil bebês, crianças e adolescentes.

A inscrição pode ser feita em qualquer unidade educacional da rede municipal. Basta levar comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento da criança e do responsável. Podem se inscrever também crianças a partir de 4 anos que não estão matriculadas na rede.