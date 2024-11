SP começa capacitação paralímpica gratuita a partir desta terça-feira (26) na capital

A partir de terça-feira (26), o Governo de São Paulo disponibilizará o curso gratuito do Programa de Desenvolvimento Paralímpico na zona norte da capital. A formação, destinada a profissionais de educação física, ocorrerá entre os dias 26 e 29 de novembro, no CEU Vila Atlântica.

O projeto, que na edição anterior esteve em Jandira, é uma iniciativa das Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. Estão abertas 200 vagas para professores de educação física das redes pública e privada, estudantes do último ano da graduação em educação física e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações).

Durante os quatro dias de curso, os participantes receberão treinamento técnico, teórico e prático em paradesporto em oito modalidades, divididas em duas grades distintas, permitindo ao inscrito escolher conforme sua preferência. Os profissionais capacitados poderão impactar mais de 891,7 mil pessoas com deficiência, o que representa cerca de 7,8% da população da capital, que já havia sediado a capacitação em fevereiro, maio e agosto, respectivamente nas zonas Leste, Oeste e Sul.

“Garantir a integração de pessoas com deficiência nos esportes, em especial nas escolas, é de extrema importância não só como forma de investir no interesse dos jovens pelo paradesporto, mas também na inclusão”, ressalta Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Interessados podem se inscrever aqui ou presencialmente no local do curso no decorrer das aulas, a depender da disponibilidade. Os participantes serão certificados no final da qualificação.

Serviço

Programa de Desenvolvimento Paralímpico na Zona Norte de São Paulo

Inscrições aqui

Data: 26/11 a 29/11

Local: CEU Vila Atlântica – Cel. José Venâncio Dias, 840 – Vila Jaraguá – São Paulo – SP