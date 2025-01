SP: Ciclofaixas e Ruas Abertas estarão ativas durante aniversário da cidade

No próximo sábado (25), aniversário da cidade de São Paulo, alguns serviços municipais estarão fechados ou com horário de funcionamento alterado. Para aproveitar o feriado, a população pode contar com os parques urbanos, que funcionarão normalmente. As Ruas Abertas Liberdade e Paulista estarão abertas aos pedestres durante todo o final de semana (dias 25 e 26), das 9h às 16h e a Operação Minhocão ficará aberta aos pedestres, no sábado e domingo, das 7h às 21h45.

Confira abaixo:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Alguns serviços gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social terão os seus funcionamentos alterados. Clique aqui e confira

CANAIS SP 156

Os canais SP156 operam sete dias por semana, durante 24 horas diárias, inclusive em feriados e datas comemorativas.

CEMITÉRIOS

SP Regula informa que os cemitérios municipais funcionarão normalmente no dia 25 de janeiro, sem alterações nos horários de atendimento.



Grupo Consolare, das 7h às 17h

Consolação

Quarta Parada

Santana

Tremembé

Vila Formosa I e II

Vila Mariana

Grupo Cortel, das 8h às 18h

Araçá

Dom Bosco

Santo Amaro

São Paulo

Vila Nova

Cachoeirinha

Grupo Maya, das 8h às 18h

Campo Grande

Lageado

Lapa

Parelheiros

Saudade

Grupo Velar, das 8 às 17h

Freguesia do Ó

Itaquera

Penha

São Luiz

São Pedro

Crematório Vila Alpina

CICLOFAIXAS DE LAZER

As ciclofaixas de lazer estarão ativadas durante o feriado

CULTURA

Clique aqui e confira como será o funcionamento dos equipamentos gerenciados pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

DESCOMPLICA

Todas as unidades do Descomplica estarão fechadas no dia 25.

EMPREENDA FÁCIL

O serviço não será afetado.

ESPORTES

Todos os Centros Esportivos estarão abertos normalmente, nos horários habituais de feriado de cada equipamento. Confira as informações

FAB LABS LIVRE SP

As unidades do Fab Lab estarão fechadas no dia 25.

HOSPITAIS VETERINÁRIOS

Os Hospitais veterinários públicos (unidades Sul, Norte e Leste), funcionarão das 7h às 17h para casos de urgência e emergência (a unidade Oeste permanecerá fechada). Confira os endereços

LIMPEZA

Ecopontos: De segunda a sábado, das 6h às 22h / Domingos e feriados, das 6h às 18h

De segunda a sábado, das 6h às 22h / Domingos e feriados, das 6h às 18h Pátios de Compostagem: Terça-feira a Domingo, e feriados, das 06h às 22h

PARQUES, ANIMAIS SILVESTRES E PLANETÁRIOS

Clique aqui e confira como será o funcionamento dos parques, centrais para recolhimento de animais silvestres e planetários.

RUAS ABERTAS E MINHOCÃO

As Ruas Abertas Liberdade e Paulista estarão abertas aos pedestres nos dias 25 e 26 de janeiro, das 9h às 16h.

estarão abertas aos pedestres nos dias 25 e 26 de janeiro, das 9h às 16h. A Operação Minhocão ficará ativa (fechado para carros e aberto para pedestres) no sábado e domingo, das 7h às 21h45.

SAÚDE

Durante o aniversário da cidade, algumas unidades de saúde estarão com funcionamento alterado. Funcionarão normalmente, nos dois dias, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, estas últimas inclusive para multivacinação e vacinação contra Covid-19.

Já as UBSs fecham nos dois dias, e as assistências Médicas Ambulatoriais Especializadas (AMAs-E) e três dos quatro hospitais veterinários estarão abertos apenas na sexta-feira (26). Clique aqui e confira

SUBPREFEITURAS

As 32 praças de atendimento das subprefeituras ficam fechadas no sábado (25).

TELECENTRO

todas as unidades do Telecentro estarão fechadas no dia 25.

TURISMO

As Centrais de Informação Turísticas (CITs) funcionam normalmente no fim de semana (dias 25 e 26). Confira os horários de cada unidade

WIFI LIVRE SP

A prestação de serviço do programa WiFi Livre SP ocorre de forma contínua e ininterrupta, independentemente de feriados ou datas comemorativas.