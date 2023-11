SP: CGE mantém estado de atenção em toda a cidade por causa da chuva

Toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos desde às 16h37. Áreas de instabilidade vindas de Campinas continuam atuando com leve e moderada intensidade na capital paulista. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva leve com pontos moderados nas Zona Norte e Leste, principalmente em Perus, Jaçanã, Penha, Ermelino Matarazzo e Aricanduva/Formosa.

Há potencial para alagamentos, raios e rajadas de vento de até 50km/h. As chuvas se deslocam lentamente pela cidade, porém, seguem perdendo força. Para a noite e madrugada não são esperadas chuvas fortes na capital.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão para os próximos dias:

As simulações mais recentes dos modelos de previsão do tempo indicam que novembro deve terminar com chuva, em decorrência da atuação de áreas de baixa pressão atmosféricas (cavados). Os volumes mais elevados devem ser registrados entre a terça-feira (28) e a quarta-feira (29). As temperaturas se mantêm amenas, com mínimas de 19°C e máxima ao redor dos 26°C.

A terça-feira (28) ainda deve iniciar com muitas nuvens e temperatura agradável no decorrer da madrugada, com valor médio de 18°C. A máxima chega aos 26°C com percentual mínimo de umidade ao redor dos 55%. As precipitações, com trovoadas e raios ocorrem a partir das primeiras horas da tarde e se estendem até o fim da noite. A intensidade deve variar entre moderada a forte em alguns momentos, inclusive com rajadas de vento, o que eleva o potencial para queda de árvores, formação de alagamentos e elevação dos níveis de rios e córregos.

Cenário semelhante está previsto para a quarta-feira (29), que deve iniciar com uma madrugada de muitas nuvens, mas sem precipitação significativa. A partir da tarde as instabilidades ganham força, o que deve provocar volumes elevados de precipitação até o fim da noite. Temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima por volta dos 24°C, com taxas de umidade do ar entre 65% e 95%.