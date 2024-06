SP: CEUs recebem programação especial no mês de junho para as festas tradicionais brasileiras

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital paulista promovem uma programação especial ao longo do mês de junho para as festas tradicionais brasileiras. As atividades incluem apresentações teatrais, musicais, circenses, além de contação de histórias nas bibliotecas. Todas são gratuitas e livres para todas as idades.

Entre as atividades musicais está a Roda de Samba comandada por Anderson Tobias revisitando os clássicos do ritmo nos anos 90 e de grandes artistas como Almir Guineto, Beth Carvalho, Biro do Cavaco, Art Final, Fundo de Quintal, Jorge Aragão e muitos outros. Já o Forró fica por conta do Coletivo Sertãoperifa que convida o público a se mexer e dançar com quem estiver junto. A ideia é vivenciar este ritmo popular e valorizar a presença nordestina nas periferias de São Paulo.

O espetáculo Jornada Sertaneja de Adriano Martins vai contar a história da música sertaneja, enfatizando suas particularidades e influências sofridas ao longo do tempo. A Cia Mimicalado traz um espetáculo com números de variedades que mesclam o tradicional do Circo com a cultura do Brasil, além de trio musical formado por zabumba, sanfona e triângulo tocando ritmos como Xote, Baião e Forró.

Já o grupo Folias e Folguedos realiza um espetáculo interativo que contempla o ciclo junino levando ao público uma viagem ao imaginário popular com músicas e danças de vários estados. Para o público infantil a dupla Lili Flor & Paulo Pixu traz um show musical com cantigas, poesias e brincadeiras que demonstram a riqueza cultural brasileira.

Nas bibliotecas dos CEUs as contações de histórias vão encantar todos os públicos como a apresentação Causos e Contos Juninos do grupo Tricotando Palavras e Lendas do Mato da Cia. do Liquificador. Clique aqui para consultar a programação completa.

