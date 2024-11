SP: Centro de Referência do Idoso sedia primeira edição dos Jogos Municipais da Melhor Idade

O Centro de Referência do Idoso (CRECI), localizado no Vale do Anhangabaú, na região central, sediou em 30 de outubro a primeira das cinco edições dos Jogos Municipais da Melhor Idade (JOMI). As duas próximas serão realizadas dia 22 no CERET, no bairro do Tatuapé, Zona Leste; e em 29 de novembro, no Jardim São Paulo, Zona Norte, em local a ser definido. A quarta e a quinta edições estão previstas entre fevereiro e março do próximo ano.

Mais de 450 pessoas participaram do JOMI, durante o qual foram disputadas modalidades como buraco, truco, tênis de mesa e dança de salão, entre outras atividades. Cada competidor pôde concorrer em mais de uma categoria.

Para a coordenadora do JOMI e Assessora Técnica da Pessoa Idosa na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), Dinéia Mendes de Araújo, a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) é fundamental para a realização dos jogos.

“Parte do nosso trabalho é conseguir tirar a pessoa idosa da situação de sedentarismo, do sofá e colocá-la em movimento. E os serviços da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social já colaboram com isso, seja nos 94 Núcleos de Convivência do Idoso ou em demais serviços da cidade”, afirmou.

A atleta e garota propaganda do JOMI, Meire da Silva (64) é medalhista em natação e carateca. De acordo com ela, os participantes aproveitaram ao máximo o evento. “As pessoas da melhor idade participam de tudo com muita alegria”.

Centro de Referência do Idoso

O CRECI, localizado no Vale do Anhangabaú, na região central da cidade, tem como objetivo proporcionar atividades dinâmicas, debates e palestras que resgatem as relações de convivência entre idosos. Atualmente conta com 540 inscritos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira e atende pessoas acima de 60 anos. Os encaminhamentos são feitos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do território.