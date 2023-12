SP celebra um ano de inauguração da primeira loja do Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo celebra o aniversário da primeira loja fixa de comercialização do programa Mãos e Mentes Paulistanas, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Inaugurado no dia 18 de novembro de 2022 e aberto ao público no dia 2 de dezembro do mesmo ano, o espaço está localizado no interior do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, no coração da capital.

“Celebrar o primeiro ano de vida de um projeto tão especial quanto esse da primeira loja fixa do Mãos e Mentes Paulistanas, nos dá muito orgulho, aliado aos excelentes números gerados pelos artesãos e manualistas que puderam ocupar o espaço nesse período, só nos dá mais motivos para investir no setor de artesanato da capital, que pulsa mais forte a cada dia” aponta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Durante os 12 primeiros meses de funcionamento do espaço, 144 artesãos e manualistas credenciados no programa, divididos em três turmas tiveram a oportunidade de usufruir do local durante três meses, expondo e comercializando seus produtos, gerando cerca de R$120 mil em vendas. Atualmente, o espaço está com a quarta turma em andamento, com final previsto para o dia primeiro de dezembro.

Além da primeira loja física, o programa conta com outros três quiosques para os artesãos, sendo um no Mercadão das Flores, na Vila Leopoldina, um no Shopping Center Norte e no Shopping Itaquera, extremo leste da capital.

Para se credenciar no programa e comercializar os produtos em espaços fixos e feiras, o munícipe deve ser maior de 16 anos, possuir residência fixa na capital e produzir seus produtos de forma manual. Saiba mais sobre o programa e como fazer parte pelo link.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

Criado em 2019, o programa visa a melhoria da atividade econômica e social dos artesãos e manualistas paulistanos cadastrados, com o intuito de qualificá-los e facilitar sua carreira empreendedora autônoma. De modo a alcançar esse objetivo, são promovidas diversas atividades que fortalecem o citado ecossistema, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o fomento do desenvolvimento econômico e da geração de renda no âmbito local.

Durante estes quatro anos, o programa já credenciou mais de 6 mil artesãos e manualistas, sendo que mais de 3 mil destes também passaram pelo processo de qualificação profissional. Com mais de 400 feiras itinerantes realizadas, três quiosques de comercialização e uma loja fixa, o programa já movimentou cerca de R$1.000,000 um milhão, com o propósito de desenvolver mecanismos para fomentar e incentivar cada vez mais o acesso ao mercado dos empreendedores artesanais e manualistas.