SP celebra o Dia do Comediante

Cinco stand-ups e um teatro de comédia fazem parte da programação dos equipamentos culturais da Prefeitura para celebrar o Dia do Comediante, 26 de fevereiro. Todas as atividades são gratuitas. Os stand-ups são indicados para adolescentes com mais de 16 anos e os teatros de comédia não têm restrição de idade.

No teatro do Centro Cultural Vila Formosa, na Zona Leste, dias 20 e 27, às 20h, será apresentado o stand-up dos humoristas Douglas Zoio, Netto Thomaz e Jansen Serra. Em 21 de fevereiro o Teatro Leopoldo Fróes do Centro Cultural Santo Amaro, na Zona Sul, vai sediar em 21 de fevereiro, às 20h, o primeiro show de comédia com Paula Simões, “A Histeria Sem Fim”. Durante a apresentação serão abordados temas envolvendo a vida da mulher contemporânea. No mesmo teatro e horário, no dia 27, o cantor e humorista Dinho Machado fará a apresentação do “Dinho Convida”, com Yakko Sideratos.

Já o stand-up do humorista André Batista é a atração da Casa de Cultura Freguesia do Ó, na Zona Norte. às 20h39 de 28 de fevereiro.



Serviço

Especial “Dia do Comediante”

Linguagem: Teatro, Música e Performance

Datas: até 28/02



Locais:

Centro Cultural Vila Formosa – Av. Renata, 163 – Vila Formosa

Centro Cultural Santo Amaro – Av. João Dias, 822 – Santo Amaro

Casa de Cultura Brasilândia – Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº – Freguesia do Ó

Casa de Cultura Freguesia do Ó – Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Atração: Netto Thomaz – Stand Up

Data: 20/02 às 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Vila Formosa – Av. Renata, 163 – Vila Formosa

Ingresso: Grátis

Classificação indicativa: 16+

Atração: A Histeria sem Fim

Data: 21/02 (Sexta-feira) às 20h

Local: Teatro Leopoldo Fróes | Av. João Dias, 822 – Santo Amaro

Ingresso: Grátis

Classificação: +16 anos

Atração: Jansen Serra – Stand Up

Data: 27/02 às 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Vila Formosa – Av. Renata, 163 – Vila Formosa

Ingresso: Grátis

Classificação indicativa: 16+

Atração: Quintas Intenções – Dinho Convida Yakko Sideratos – Stand Up

Data: 27/02 às 20h

Local: Teatro Leopoldo Fróes | Centro Cultural Santo Amaro – Av. João Dias, 822 – Santo Amaro

Ingresso: Grátis

Classificação indicativa: 16+

Atração: Comediante André Batista – Artes Cênicas

Data: 28/02 às 20h30

Local: Casa de Cultura Freguesia do Ó – Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Ingresso: Grátis

Classificação indicativa: Livre