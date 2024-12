SP: Campanha “Adote um bom velhinho” incentiva adoção de animais idosos

Durante o mês de dezembro, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), realiza a campanha “Adote um bom velhinho”, criada com o objetivo de incentivar a adoção responsável de cães e gatos idosos com mais de 8 anos de idade.

“A campanha é feita para sensibilizar as pessoas quanto aos animais que esperam há anos uma oportunidade de demonstrarem amor e serem amados. Animais que, muitas vezes, passaram a vida toda a espera de uma chance que nunca chega”, diz Analy Xavier, coordenadora da Cosap.

No Centro Municipal de Adoção, há 35 cães e 12 gatos idosos. Os animais Margot, César, Bartô, Dexter, Gordo, Jamal, Peppa e Paulinho são alguns dos destaques nesta campanha. A ação traz ainda as cartinhas dos animais com pedidos ao papai Noel. No site é possível conhecer alguns dos candidatos à adoção.

Os munícipes que forem visitar os animais idosos na Cosap poderão fazer fotos com os pets em uma área temática especialmente preparada para a campanha natalina.

Benefícios de adotar um cão ou gato idoso

Por não ser um lar definitivo, o alojamento municipal deveria ser uma estadia de curta permanência, mas nem sempre é isso que acontece, e a espera de alguns animais por uma família passa de 10 anos.

Se engana quem acredita que a adoção de um animal adulto é de difícil adaptação. Uma vantagem dessa adoção é que este animal possui temperamento mais previsível que o de um filhote. Por já ter se desenvolvido física e mentalmente, ele também não deixa dúvidas a respeito do seu tamanho, costuma fazer menos bagunça e não sente tanto prazer em destruir objetos.

Além disso, o munícipe que reside na capital e adota um cão ou gato acima de 8 anos de idade no Centro Municipal de Adoção recebe o cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício desse animal em qualquer um dos quatro hospitais veterinários públicos da capital, localizados nas zonas norte, leste, sul e oeste.

Saiba como adotar

Os interessados em adotar um animal de estimação podem visitar a Cosap de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h. Todos os animais disponíveis para adoção estão devidamente vacinados, vermifugados, castrados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA), conforme Lei Municipal nº 13.131/01.

No dia da adoção, o cidadão deverá levar uma coleira com guia, se for adotar um cão, ou uma caixa de transporte, caso adote um gato. Além disso, o tutor também precisa apresentar o RG, CPF, comprovante de residência recente (emitido em até três meses) e pagar uma taxa pública de R$ 32,70.

Serviço – Campanha Adote Um Bom Velhinho

Endereço: Santa Eulália, 86 – Santana.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 15h.

Documentos necessários para adoção: CPF, RG e comprovante de residência. Não esqueça da caixa de transporte própria para animais (para adoção de gatos) ou coleira com guia (para adoção de cães).

Taxa municipal referente à adoção: R$ 32,70.