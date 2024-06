SP: Cachorródromos promovem interação e brincadeiras entre pets e seus tutores

Os cachorródromos têm destacado em alguns dos Centros Esportivos, mantidos pela Prefeitura de São Paulo, por oferecer benefícios que vão além do bem-estar dos pets e atendem a comunidade como um todo. Os espaços são específicos e seguros onde os cães podem correr, brincar e socializar livremente, sem a necessidade do uso das coleiras. Essas áreas contam também com obstáculos, brinquedos e áreas para descanso e, além de importante para os pets, ajudam na interação dos tutores.

Os munícipes estão entusiasmado com os cachorródromos dos CEs, que são administrados pela Secretaria Municipal de Esportes. Ligia Gibini dos Santos de 37 anos, é proprietária da Tia das Patinhas, uma empresa especializada em passeios e adestramento de cães. Ela utiliza o espaço do cachorródromo do Modelódromo Ibirapuera para aulas de adestramento e como meio de diversão para os cães.

“Desde 2013, fazemos passeios aqui com os cães e aulas de adestramento. Esse é um espaço super importante para nós e para os cães, um lugar onde eles podem socializar e gastar energia pelo menos em um momento do dia”, comenta Ligia. Paulo, outro adestrador, também elogia o cachorródromo. “Venho aqui desde que inauguraram. É um dos melhores que já vi, a cachorrada se diverte muito”.

Os Centros Esportivos que contam com o Espaço Pet são: Vila Manchester, CERET, Vila Guarani, Tatuapé, Jardim Celeste e o Modelódromo do Ibirapuera.