SP bate recorde de investimento e empenha R$ 2 bilhões em ações e obras de combate a enchentes

Com R$ 2,098 bilhões empenhados até o dia 12 de dezembro, a Prefeitura vai bater um novo recorde de investimento na prevenção a enchentes. O investimento é 35% maior que o valor previsto para ações de combate às enchentes na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 até outubro deste ano e em todo o ano passado, quando o valor foi de R$ 1,991 bilhão. Os investimentos são feitos em ações de prevenção das chuvas de verão, com obras de drenagem, construção de piscinões, canalização de córregos e construção de galerias.

Além de obras, a Prefeitura tem o Plano Preventivo de Chuvas de Verão – PPCV, que tem seu funcionamento de 1º de setembro de 2023 a 31 de março de 2024, com a participação efetiva de vários órgãos municipais, como: SGM/SECLIMA; SMSU/COMDEC; SMSUB; SIURB; SIURB/CGE; SMT/CET; SMADS; SMVA; SECOM; SEHAB; SMS; SEME; SME; e SP-Regula. Constituindo, dessa forma, um Grupo de Trabalho do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, denominado GT-PPCV 2023/2024.

O PPCV tem como objetivo intensificar as ações de prevenção, de atendimento emergencial e de assistência social para reduzir ameaças à integridade física dos munícipes, prestar rápido atendimento nas situações emergenciais e promover eficiente apoio assistencial às comunidades afetadas por acidentes decorrentes das chuvas.

Também ocorrem durante todo o ano ações de zeladoria em vias, piscinões, galerias, bocas de lobo e poços de visita, antecipação das coletas de resíduos de varrição, coleta em pontos críticos e pontos viciados e manutenção arbórea com podas adequadas.

Apenas em 2023, foi empenhado R$ 1,25 bilhão em obras de drenagem em todo o município.

A Prefeitura entregou 14 piscinões nos últimos dois anos, com previsão de concluir mais 14 até o final de 2024. Cinco reservatórios estão com obras em andamento, e os demais, em fase de contração. O investimento para os reservatórios que ainda serão entregues será de R$ 817,5 milhões até 2024. Atualmente, existem são 59 piscinões.

Para manter os equipamentos funcionando em sua capacidade plena, o número de equipes de limpeza de piscinões quintuplicou desde 2018, quando eram 7 equipes, em média, para 38.

Estão em fase de conclusão as obras de canalização da fase 4 do Córrego Ipiranga, Córrego Tanquinho e Córrego Aricanduva e a canalização dos córregos Jaboticabal e do Autódromo de Interlagos e no 4º trimestre a conclusão das obras de canalização no túnel São Luiz e do Jardim Lapena.

Prevenção

Além das obras, a Prefeitura trabalha constantemente para prevenir enchentes. A Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB) e as 32 Subprefeituras da capital realizam ações de prevenção o ano inteiro, intensificando os serviços de zeladoria, com reformas de galerias, bocas de lobo e poços de visita e limpeza de córregos, piscinões, limpezas de túneis, antecipação das coletas de resíduos de varrição e coleta de pontos críticos e pontos viciados, além de obras preventivas em toda a cidade.

De janeiro a outubro de 2023, foi realizada a limpeza de piscinões somando uma área de 5,4 milhões de m² e retirados um total de 177,5 mil toneladas de detritos.

Na SMSUB, são 15 intervenções para reduzir as áreas de risco na cidade, dentre essas obras constam: contenção de taludes das margens de córregos e de encostas, além de obras de drenagem e jardins de chuva. No período entre 2021 e 2023, a SMSUB finalizou 63 obras que colaboram para reduzir as áreas de risco.

A SMSUB conta com mais de mil equipes que executam serviços de limpeza urbana e zeladoria em córregos, bocas de lobo, bueiros e outros pontos, além de realizar a manutenção e desassoreamento dos piscinões da cidade (monitorados em tempo real). Os piscinões com gestão da SMSUB são monitorados 24 horas e recebem os serviços de desassoreamento, limpeza e bombeamento com frequência.

A SMSUB trabalha na instalação de parques lineares nas margens de córregos com objetivo de melhorar a permeabilidade do solo, diminuir alagamento, proporcionar atividades de lazer e esporte, além da requalificação urbanística dos locais. O trabalho começou no córrego Itaquera, que fica na região de Cidade Tiradentes. As obras começaram em maio deste ano, com previsão de término em janeiro/24. O investimento da Prefeitura é de R$ 19,4 milhões.

Sistema Urano

Desde janeiro do ano passado (2022), a cidade de São Paulo passou a contar com o Sistema Urano, que usa os dados meteorológicos para agir de forma preventiva durante as chuvas. O sistema é um módulo de gestão com inteligência artificial para análise dos dados capturados em diversas bases climáticas como CGE, IBM Weather, além de outras plataformas, confrontando com os dados de serviços realizados no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ). A ferramenta norteia 24 horas todas as ações, além de monitorar o volume dos piscinões.

O Urano tem um status privilegiado no sistema de gerenciamento de zeladoria. Assim que detecta o alagamento, instantaneamente é aberta uma ordem de serviço para pronto atendimento. Um exemplo é o serviço de hidrojato, com o uso de alta pressão para desobstruir a sujeira que não permite o pleno escoamento da água da chuva. O hidrojato melhora a drenagem da via e ajuda a liberar as áreas alagadas no menor tempo possível. O Urano abrange toda a rede hidrográfica de São Paulo, com os piscinões e túneis, além de monitorar as estações de bombeamento (pôlderes).

Agora o Urano chega mais robusto para o seu terceiro verão. A instalação de 100 sensores em áreas alagáveis e as 30 estações meteorológicas novas se somam ao que a cidade já tinha, com monitoramento em tempo real. A instalação começou em julho e segue em andamento. Com o cruzamento de dados, como temperatura, umidade relativa do ar, direção do vento e acumulação e intensidade das chuvas, o Urano emite dois tipos de alertas:

1 – Alagamento Ativo: Emissão de Ordem de Serviço automática de Bombeamento Emergencial e acionamento de equipes de zeladoria.

2 – Após-Alagamento: Emissão de Ordem de Serviço automática de Hidrojateamento (limpeza de galerias de drenagem) e acionamento de equipe de zeladoria.