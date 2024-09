SP avança na revitalização do rio Pinheiros com inauguração da 1ª fase da Usina São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas participou, nesta terça-feira (17), da entrega da primeira fase de obras da Usina São Paulo, na Vila Olímpia, na zona sul da capital, com a abertura de um espaço para eventos, escritórios comerciais, estacionamento e a reformulação do sistema viário da Marginal Pinheiros. A iniciativa foi executada por meio de concessão entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) e a Usina São Paulo SPE S.A., e faz parte do projeto de revitalização do rio Pinheiros.

“Uma área industrial que estava subutilizada passa a ser incorporada ao tecido urbano. Será um polo de atividades culturais e gastronomia, que vai entrar no roteiro turístico da cidade e que ainda vai proporcionar mobilidade com a ligação entre a Cidade Jardim e a Vila Olímpia”, afirmou Tarcísio. “Ao mesmo tempo, dentro desse prédio bonito vai continuar acontecendo um trabalho fundamental na contenção das cheias, com bombeamento que garante que o rio Pinheiros não transborde. Rio Pinheiros que está sendo paulatinamente revitalizado para permitir também mais resistência da cidade às chuvas”, completou o governador.

A inauguração contou ainda com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, e com diretores da Emae e Cetesb, entre outras autoridades.

Com investimento de R$ 25 milhões na reformulação do sistema viário da Marginal Pinheiros e mais R$ 35 milhões nas obras da primeira fase da Usina, as ações tiveram início no ano passado. Foram entregues um novo espaço para eventos, operado pela Casa Fasano (na margem Cidade Jardim, sentido Interlagos da marginal), e uma área para escritórios corporativos (margem Vila Olímpia, sentido Cebolão da marginal).

O entorno também contará com um novo projeto paisagístico, além de recuperação ambiental das áreas e estacionamento com capacidade para cerca de 250 veículos.

“Esse empreendimento de tanta qualidade compõe com a sociedade, o meio ambiente e com tudo que o Governo de São Paulo está fazendo até hoje”, diz a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

A Usina São Paulo SPE S/A tem a concessão do espaço de 29.804 metros quadrados até 2044. O local será transformado em um novo polo de lazer, comércio e serviços à população. O consórcio foi o vencedor do processo licitatório, realizado em 2020 pela Emae.

“A inauguração da primeira fase das obras do entorno da usina é gratificante; é a coroação de um trabalho que vem sendo feito há alguns anos para revitalizar toda aquela área, que estará disponível em breve para toda a população”, comentou a diretora-presidente da Emae, Marise Grinstein.

Obras da segunda fase

As obras da segunda fase já foram iniciadas pelo consórcio e incluirão a modernização da fachada do prédio da usina, inaugurada em 1940, com nova cobertura, espaços gastronômicos de arte, cultura e hospitalidade, além de cobertura com mirantes. O espaço tem previsão para entrar em operação no segundo semestre de 2025. O complexo funcionará de forma separada da operação da Usina São Paulo, que integra o sistema de bombeamento do rio Pinheiros, feito somente pela Emae.

IntegraTietê

Os rios Pinheiros e Tietê vem sendo beneficiados pelos investimentos do programa IntegraTietê, lançado no início do ano passado para a revitalização do principal rio paulista e de seus afluentes. Para melhorar a qualidade dos canais, o Governo de São Paulo vem implantando uma série de ações de curto, médio e longo prazo, como ampliação do saneamento básico, monitoramento da qualidade da água, desassoreamento e recuperação de fauna e flora. A previsão é que, até 2026, sejam investidos R$ 15,3 bilhões.

No primeiro ano do programa foi feita a maior remoção de resíduos de nos rios Tietê e Pinheiros desde 2015. Foram removidos 1,4 milhão de metros cúbicos de sedimentos, volume equivalente à carga de 99.508 caminhões basculantes. Em agosto, esse trabalho foi ampliado, com a limpeza em dois trechos do rio Tietê: entre São Paulo e Guarulhos e também no município de Pirapora do Bom Jesus. Serão R$ 233 milhões em novos investimentos nessa fase.