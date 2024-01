SP avança com obras de drenagem em todas as regiões da cidade

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) segue trabalhando para aumentar a capacidade do sistema de drenagem da cidade para garantir bem-estar dos paulistanos. Apenas em 2024, a previsão é que a SIURB invista mais de R$ 1,2 bilhão em obras de drenagem em todas as regiões da Capital.

Desde janeiro de 2021, a atual gestão já entregou três novos reservatórios (Paciência – Zona Norte; Taboão – Zona Leste; R3 Aricanduva – Zona Leste), além de importantes obras de canalização e novas galerias, como: Córrego Anhanguera (Centro), Córrego Dois Irmãos (Zona Leste), Rio Aricanduva (Zona Leste), Rua Augusto Farina (Zona Oeste), Rua Rosa Mendes (Zona Leste), Rua Ibiporanga (Zona Sul), Av. Sertanistas (Zona Leste) e Parque Chico Mendes (Zona leste).

Atualmente, a Secretaria de Obras trabalha na construção de seis novos piscinões. Quatro deles estão localizados no Ribeirão Perus, na Zona Norte. Juntos, os quatro reservatórios podem armazenar até 791 mil m³ de água, equivalente a mais de 316 piscinas olímpicas. Dois equipamentos entrarão em operação já neste ano, e outros dois em 2025. Atendendo uma demanda de mais de 40 anos da população local, e beneficiando mais de 146 mil pessoas, o contrato contempla, ainda, a canalização do córrego e o alteamento de três pontes (o que aumenta a vazão do curso d’água em dias de chuva).

Na Zona Sul, estão em andamento as obras do piscinão do Morro do S. Ele terá capacidade para armazenar até 192 mil m³ de água, o equivalente a 77 piscinas olímpicas. Assim que entrar em funcionamento, o piscinão irá auxiliar no combate às cheias na Avenida Ellis Maas e no entorno do Parque Santo Dias. O contrato engloba também as obras de canalização do córrego Água dos Brancos e intervenções de mobilidade na Av. Carlos Caldeira Filho. Os serviços serão finalizados até maio de 2025, e irão beneficiar 870 mil pessoas.

A SIURB também já deu início às obras de adequação do lago do Parque do Carmo, na Zona Leste. Com o rebaixamento do nível do lago, a estrutura poderá armazenar até 36 mil m³ de água, o equivalente a 15 piscinas olímpicas. Hoje, o lago não tem a função de conter as cheias, e após o término das obras vai auxiliar no combate ao alagamentos na região do centro de Itaquera, beneficiando mais de 200 mil pessoas.

As licitações de mais quatro piscinões já foram publicadas pela Secretaria, são eles: reservatório do Jardim Lapenna (Zona Leste), reservatório do Córrego da Mooca (Zona Leste), reservatório Paraguai-Éguas (Zona Sul) e Antonico (Zona Oeste).

Córregos canalizados

Além dos reservatórios, a SIURB segue executando obras de canalização de córregos e implantação de novas galerias que são fundamentais para o rápido escoamento da água das chuvas. Na Zona Sul, serão entregues ainda esse ano as novas galerias do Córrego São Luiz, e em breve terão início as obras das novas galerias do Córrego Piraporinha, a licitação já foi concluída. Na Zona Leste, estão em andamento as obras de reforço dos sistemas de drenagem do Jardim Vila Minerva e na Av. Caboré. Na Zona Norte, estão em andamento as obras de drenagem no entorno da Rua Jacofer.

Outra frente de trabalho da SIURB é a execução das obras para contenção de riscos. As ações englobam a recuperação de galerias, contenção de margens de córregos e estabilização de taludes e muros de arrimo. Desde 2021, a Secretaria já concluiu 211 obras para contenção de riscos, enquanto que outras 36 estão atualmente em andamento.

Planejamento das ações

Para nortear suas intervenções no sistema de drenagem da Cidade, a SIURB conta com o Plano Diretor de Drenagem (PDD) e com os Cadernos de Drenagem, elaborados em parceria com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP (FCTH). Os estudos são responsáveis por hierarquizar, com base em aspectos técnicos, as principais obras de drenagem do município, além de apontar a real situação da bacias hidrográficas da cidade e quais as ações podem ser tomadas pelo poder público. Ao todo, 21 cadernos já foram publicados e estão disponíveis para consulta neste link.

Desde 2023 está em andamento na SIURB o Programa Municipal de Redução de Riscos (PMRR). O programa é formado por um grupo de trabalho intersecretarial e tem o objetivo de conduzir, de forma unificada, o gerenciamento, monitoramento e intervenções nas áreas de risco no município de São Paulo. O PMRR abrange projetos, planos e procedimentos, para 100 áreas consideradas prioritárias, bem como a criação de um banco de dados que irá compilar informações que servirão de indicadores para definição de estratégias para lidar com a gestão de riscos no município, atendendo ao disposto no art. 300 do Plano Diretor Estratégico (PDE). Os primeiros projetos já foram recebidos pela SIURB e a licitação das obras serão publicadas em breve.