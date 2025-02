SP ativa Operação Altas Temperaturas nesta terça-feira (11)

A Prefeitura de São Paulo anunciou a ativação de 10 tendas em diversas regiões da cidade como parte da Operação Altas Temperaturas (OAT), em resposta à previsão de uma nova onda de calor intenso. A iniciativa, que terá início às 10h de terça-feira (11), visa proporcionar apoio e acolhimento à população vulnerável durante os dias quentes.

As tendas serão montadas sempre que as temperaturas ou a sensação térmica alcançarem os 32ºC, oferecendo um refúgio para aqueles que buscam um local com temperatura mais amena para descansar e se hidratar. As estruturas estarão equipadas com água, chás, sucos gelados e frutas, além de um espaço dedicado ao atendimento e orientação sobre cuidados necessários para animais durante o calor extremo.

Profissionais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) também estarão presentes nas tendas, proporcionando atendimento aos munícipes e realizando ações de busca ativa nas ruas da cidade. Essa abordagem visa oferecer acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhar as pessoas para atender suas demandas específicas.

A Operação Altas Temperaturas é uma ação colaborativa que envolve várias secretarias municipais, incluindo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) também contribui com o apoio logístico necessário.

Endereço das Tendas:

Região Central: Praça da República e Praça Marechal Deodoro

Praça da República e Praça Marechal Deodoro Região Sul: Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel)

Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel) Região Norte: Santana (Praça Heróis da FEB) e Vila Maria (Praça Novo Mundo)

Santana (Praça Heróis da FEB) e Vila Maria (Praça Novo Mundo) Região Leste: Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas); Itaquera (Avenida Musgo com Flor x Avenida Imperador); Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella)

A ativação das tendas representa um esforço significativo por parte da administração municipal para garantir que a população tenha acesso a condições mínimas de conforto e saúde em períodos críticos de calor.