SP atende mais de mil foliões nos postos médicos instalados em blocos no fim de semana de carnaval

Durante o último fim de semana, a Prefeitura registrou um total de 1.070 atendimentos em postos de saúde estabelecidos para atender os foliões do Carnaval. Dentre esses atendimentos, apenas 26 casos necessitaram de remoção para unidades de saúde, resultando em uma impressionante taxa de resolutividade de cerca de 98%. No sábado (1º), foram contabilizados 495 atendimentos, com 14 remoções, enquanto no domingo (2) ocorreram 575 atendimentos e 12 remoções.

Até as 13h desta segunda-feira (3), os postos já tinham prestado atendimento a 51 pessoas. Para garantir a saúde e segurança dos participantes durante as festividades, a Secretaria Municipal da Saúde mobilizou uma equipe de 1.800 profissionais, além de disponibilizar 174 ambulâncias, das quais 32 são equipadas com UTIs. As equipes estão capacitadas para realizar desde pequenos procedimentos até intervenções de alta complexidade, contando ainda com desfibriladores para situações emergenciais.

Os postos de saúde foram abastecidos com médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além da colaboração de 400 bombeiros civis que atuaram nos megablocos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, operando diretamente a partir da central Smart Sampa.

Campanha de Prevenção

A Secretaria Municipal da Saúde lançou a campanha “Camisinha na Folia”, coordenada pela área de IST/Aids, que está presente nos principais blocos durante todo o Carnaval. A ação consiste na distribuição gratuita de preservativos e sachês de gel lubrificante, além da disponibilização de autotestes para HIV aos foliões. Este ano, mais de 100 ações extramuros estão programadas por todas as regiões da capital através do projeto “PrEP na Rua”.

Atualmente, mais de 90 terminais de ônibus e estações do metrô contam com dispensadores internos e externos de preservativos. Adicionalmente, agentes uniformizados distribuem os insumos durante a concentração dos blocos carnavalescos.

Os cidadãos têm ainda à disposição máquinas automáticas localizadas nas estações Luz e Vila Sônia (Linha 4-Amarela da ViaQuatro) e na estação Tucuruvi (Linha 1-Azul do Metrô), onde podem retirar a PrEP, PEP e autotestes para HIV utilizando um QR code fornecido após consulta online no SPrEP. As máquinas funcionam conforme os horários estabelecidos para cada estação.