SP assina protocolo de intenções para o desenvolvimento do Caminho do Peabiru

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), assinou mais um protocolo de intenções para o desenvolvimento do Caminho do Peabiru, conjunto de trilhas comerciais criadas a milhares de anos que era utilizado pelos indígenas. Desta vez com os estados do Paraná e Santa Catarina.

O projeto “Caminhos do Peabiru” tem a finalidade de resgatar, proteger e fomentar o turismo e a cultura das cidades que circundam esta rota histórica.

A assinatura aconteceu durante o 3° Congresso Brasileiro de Trilhas, realização da Rede Brasileira de Trilhas, Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo. O evento reuniu especialistas, gestores, entusiastas e profissionais ligados à área de trilhas e turismo de natureza, para discutir e compartilhar experiências de projetos já implementados em diferentes regiões do Brasil.

“Estamos avançando para o desenvolvimento desta rota milenar que faz parte da nossa história e cultura. E, portanto, precisa ser resgatada e recontada e valorizada”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Os Caminhos do Peabiru

A rota era capaz de ligar o Oceano Atlântico e o Pacífico, passando por São Paulo, Paraná e Peru. As trilhas eram utilizadas pelos bandeirantes em suas expedições de pratas e outros metais. Os indígenas além de usarem como rota comercial também a utilizam de forma religiosa com o intuito de seguir o caminho do Sol em referência à observação da Via Láctea.