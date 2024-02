SP-Arte chega à 20ª edição consolidada como a maior feira do setor no hemisfério sul

Em 2024, a SP–Arte comemora duas décadas de existência e colhe as recompensas de um trabalho contínuo, refletindo o vigor que o mercado de arte nacional alcançou. Com a próxima edição marcada para 3 a 7 de abril, no Pavilhão da Bienal, a feira tem sido uma plataforma que impulsiona o mercado dinamizando o intercâmbio entre galerias, artistas, curadores e pesquisadores.

A capacidade de reinvenção da feira e a atenção que dedica aos seus visitantes são demonstradas em iniciativas como a expansão na área do design, a abertura da Casa SP–Arte, as parcerias com instituições culturais e a criação de um aplicativo que facilita a interação do público com o evento.

Reconhecida como uma peça-chave no desenvolvimento do cenário artístico brasileiro, a feira fortalece a presença do país no diálogo cultural internacional. Com uma curadoria diversificada, abrangendo de artistas consagrados a novos talentos, a SP–Arte confirma seu papel de protagonista no mercado de arte global quando o Brasil vive uma época de grande proeminência cultural, corroborada pela escolha de Adriano Pedrosa – diretor artístico do Masp e mentor do projeto Laboratório Curatorial dentro da SP–Arte de 2011 a 2014 – como curador da 60ª Bienal de Veneza, além da concessão do Leão de Ouro, pelo conjunto da obra, à artista ítalo-brasileira Anna Maria Maiolino.

A curadoria da feira apresenta renomadas galerias brasileiras como Fortes D’Aloia & Gabriel, Luisa Strina, Mendes Wood DM, Millan, A Gentil Carioca, Nara Roesler, além de uma nova geração de galerias incluindo Gomide&Co, Galatea, MaPa, Mitre, HOA, Verve, Central e Superfície. Inclui ainda grandes galerias internacionais como Continua (Itália), Herlitzka & Co (Argentina), Sur, Galería de Las Misiones e Piero Atchugarry (Uruguai), bem como RGR (México). No design, destacam-se espaços como Etel, Estúdio Rain, Firma Casa e ,ovo, além de uma exposição curada por Livia Debbane.

O evento se consolida não só como uma feira, mas um polo cultural que eleva a arte visual e solidifica a imagem de São Paulo como um epicentro efervescente de cultura, arte e inovação. Com seu alcance, posiciona a cidade como uma referência no cenário global.

Expositores

Arte

A Gentil Carioca

Alban

Albuquerque Contemporânea

Almeida & Dale

Amparo 60

Andrea Rehder

Anita Schwartz

Arte 57

ArteFASAM

ARTEFORMATTO

Asfalto

Athena

Aura

Berenice Arvani

BG27

Bianca Boeckel

Bordallo Pinheiro

Carbono

Caribé

Carmo Johnson Projects

Casa Rosa Amarela

Casa Triângulo

Cassia Bomeny

Central

Cerrado

Choque Cultural

Clima

Continua

DAN Galeria

Eduardo Fernandes

Estação

Fólio

Fortes D’Aloia & Gabriel

Frente / James Lisboa

Gabriel Wickbold

Gaby Indio da Costa

Galatea

Galería de las Misiones

Galería Sur

Gallery Nosco

Gisela Projects

Gomide&Co

Herlitzka & Co.

Hilda Araujo / ProArte

HOA

Inox + Radiante

Ipanema

Janaina Torres

Karla Osorio

La Balsa Arte

Leme

Lemos de Sá

Leonardo Leal

Lima

Luciana Brito

Luciana Caravello

Luis Maluf

Luisa Strina

Lume

Manoel Macedo Arte

MaPa

Marcelo Guarnieri

Marco Zero

Marilia Razuk

Mario Cohen

Mendes Wood DM

Millan

Mitre

MT Projects

Nara Roesler

NONADA

OMA

Orlando Lemos

Papai Contemporary

Papel Assinado

Particular.art.br

Paulo Darzé

Paulo Kuczynski

Piero Atchugarry

Pinakotheke

Portas Vilaseca

Quadra

Rafael Moraes

Raquel Arnaud

Referência

RGR

Ricardo Fernandes

Rodrigo Ratton

Salar Galería de Arte

Silvia Cintra + Box 4

Simões de Assis

steinART

Steiner

Superfície

VERMELHO

VERVE

VIA THOREY

Zielinsky

Zilda Fraletti

Zipper

Design

,Ovo

.Autoral

+55 design

Adriana Yazbek

Alex Rocca

ALVA

AMDMB – Associação Mobiliário e Design Moderno Brasileiro

André Ferri

André Grippi

Apartamento 61

Aristeu Pires

Artemobilia

Arthur Casas / Studio Objeto

Ary Perez

Bancos Indígenas do Brasil

Casa Costillas

Casual Móveis

Claudia Moreira Salles / Lumini

Cris Bertolucci Estúdio

d.Propósito

Domingos Tótora

É Pedra

ESTAR + TomaziCabral

Estúdio Dentro

Estúdio Lodi

Estúdio Rain

ETEL

Fernanda Marques | Breton

Firma Casa

Giácomo Tomazzi Studio

GIORGIO BONAGURO

Gustavo Bittencourt

Herança Cultural

Humberto da Mata

Itens Collections

Jacqueline Terpins

jaderalmeida

Julia Krantz

Juliana Lima Vasconcellos

Leandro Garcia

Lucas Recchia / Casual e Brasigran

Luiz Solano

Mel Kawahara

Mobília Tempo

Modernariato Lora Ronco

More

Nicole e Luiza Toldi | Melina Romano

Nido Campolongo

Noemi Saga

Novidário

Nydia Rocha + Studio De La Cruz

oEbanista

PAPELARIA

Passado Composto Século XX

Paulo Goldstein

PROTOTYPE

Rodrigo Silveira

Sandra & Marcio

Schuster Design

Suite Design

Superlimão

Teo

Verniz

Tátil: materiais no design contemporâneo

Arthur Casas / Studio Objeto

Claudia Moreira Salles / Lumini

Domingos Tótora

É Pedra

Estúdio Lodi

Juliana Lima Vasconcellos

Lucas Recchia / Casual e Brasigran

Luiz Solano

Mel Kawahara

Nido Campolongo

Paulo Goldstein

Editorial

Act. Editora

ArtNexus

Banca Tatuí

BEĨ

Cobogó

Desapê

Fotô Editorial

nara roesler livros

Olhares

Taschen

Terra Virgem Edições

Ubu Editora

Instituições

Casa do Povo

Inhotim

Instituto de Arte Contemporânea – IAC

MAM São Paulo

MASP

Pivô

Sesc São Paulo

Solar dos Abacaxis

Onde comer e beber na feira

Os restaurantes oficiais da feira serão La Serena e Kitchin. Chandon, Blue Moon, Whispering Angel e Terrazas de Los Andes terão bares no evento, e para fazer uma pausa, o Café Orfeu e o Le Pain Quotidien são boas opções. As águas serão Lindoya.

A SP–Arte tem patrocínio master de Itaú, Vivo, Iguatemi e Vivara e patrocínio de Kinea, Rede, BMW, Chandon, Blue Moon, Unipar, Trisoft e Finarte.

SP–Arte

3–7 abril 2024

Localização

Pavilhão da Bienal

Parque Ibirapuera, portão 3

Horários

03 abril: convidados

04–05 abril: das 13h às 20h

06–07 abril: das 11h às 19h

Ingressos

R$ 80 inteira

R$ 40 meia-entrada

Em breve em bilheteria.sp-arte.com/home