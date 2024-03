SP: Área de cultivo de soja permanece como a maior do estado

A soja permanece sendo a maior cultura em área de plantio de São Paulo, com 1,29 milhões de hectares cultivados. É o que mostra o 6º Levantamento de Safra de Grãos 2023/2024 divulgado, na terça-feira (12), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Porém, devido aos problemas climáticos registrados no estado, em especial a ausência hídrica na fase de plantio e desenvolvimento inicial e as altas temperaturas, a produtividade apresenta queda de 19,5% em comparação às safras anteriores, sendo estimada em 3.050 quilos por hectare. Isso reflete em uma produção de 3,95 milhões de toneladas.

Outro destaque do levantamento local é o cultivo do milho 2ª safra, produzido no sudoeste do estado, mais precisamente nas regiões de Assis, Cândido Mota e Pedrinhas Paulista. Nestas regiões o plantio se intensifica, uma vez que o produtor busca aproveitar o período ideal para o cultivo. Ainda assim, a área deve ser reduzida em 4,1% sendo estimada em 464,8 mil hectares. O desempenho das lavouras também deve ser menor do que o registrado em 2022/23, estimado em 4.872 quilos por hectares, o que resulta em uma colheita de 2,26 milhões de toneladas. No primeiro ciclo do cereal também foi verificada redução tanto na área, como na produtividade e produção.

Outra cultura de grande relevância para São Paulo é o amendoim. O estado é o maior produtor nacional. Assim como as demais culturas de verão, o grão sofre com as intempéries climáticas e, por consequência, sua produtividade está menor se comparada ao ciclo anterior. A colheita de amendoim está mais incipiente e deverá se estender ao longo do mês de março e parte de abril. A projeção é que sejam colhidas 690,7 mil toneladas.

Dados nacionais – De acordo com o 6º Levantamento, a produção brasileira de grãos 2023/24 deverá atingir 295,6 milhões de toneladas. O volume representa uma queda de 7,6% no resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, 24,2 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. A queda é reflexo, principalmente, da redução em torno de 7,1% na produtividade média geral de todas as culturas, que sai de 4.072 quilos por hectare para 3.784 kg/ha.

Confira outras informações no Boletim divulgado no site da Conab.