SP apresenta soluções sustentáveis com foco em biometano na COP29

O estado de São Paulo tem intensificado esforços para a descarbonização, com foco na ampliação do uso de energias renováveis. Entre as estratégias adotadas, destaca-se a produção de biometano, que visa tanto à redução das emissões de gases de efeito estufa quanto ao aumento da utilização de fontes energéticas sustentáveis.

Para compartilhar os avanços alcançados e buscar novas perspectivas, Marisa Barros, subsecretária de Energia e Mineração da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), participa ativamente de painéis na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), realizada em Baku, no Azerbaijão.

Durante as discussões, Marisa enfatiza o vasto potencial do estado para produzir biometano, estimando uma capacidade de até 6,5 milhões de metros cúbicos diários. Essa produção poderia atender a metade da demanda estadual por gás natural, reduzindo significativamente as emissões de metano e substituindo combustíveis fósseis por alternativas mais limpas.

Além dos benefícios ambientais, o setor de biometano é visto como um motor para o desenvolvimento econômico e social. A expectativa é que a crescente demanda fomente a indústria de biogás e biometano, gerando mais de 20 mil empregos e promovendo a segurança energética aliada à economia circular.

Uma parte crucial desse plano é a introdução do certificado de garantia de origem para o biometano em São Paulo, uma iniciativa pioneira no Brasil. Com esse mecanismo, empresas comprometidas com a descarbonização poderão utilizar o valor ambiental do biometano em seus relatórios de compensação de emissões.

Segundo Marisa Barros, o diálogo com entidades do setor está em andamento para viabilizar o uso desse certificado. A medida promete assegurar a rastreabilidade do biometano e melhorar a viabilidade financeira dos projetos envolvidos.

Esse avanço não apenas impulsionará o mercado de biocombustíveis no estado como também contribuirá para uma maior captação de investimentos e o fortalecimento da infraestrutura necessária para um futuro mais sustentável.