SP apresenta os principais atrativos de ecoturismo no maior evento do setor no Brasil

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa entre hoje (30) e sexta-feira (1) do Abeta Summit 2024 – 21º Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura, o principal encontro da cadeia produtiva do setor no Brasil. O evento acontece em Foz do Iguaçu reunindo gestores públicos, empresários, consultores, acadêmicos, jornalistas, condutores e guias de turismo que trabalham neste segmento.

No Abeta Summit 2024, a Setur-SP divulga em seu estande o Programa SP Ecoaventura que está capacitando 70 empresas de 36 municípios em 22 regiões turísticas do estado que realizam atividades de natureza e aventura, como cicloturismo, tirolesa, rapel, rafting, caminhada, entre outros. O objetivo do programa é fortalecer a qualidade e a segurança das atividades e dos empreendimentos com implementação de Norma Técnica NBR 21101, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que normatiza as atividades de turismo de aventura.

“O SP Ecoaventura é a nossa estrela no segmento e mostraremos no Abeta Summit a importância do programa para as empresas. Atualmente, menos de 20 empreendimentos possuem essa certificação no Brasil, e com o programa, São Paulo se tornará o estado do Turismo de Aventura”, disse Roberto de Lucena, titular da Pasta de Turismo e Viagens. A Secretaria também divulga destinos de cicloturismo; observação de aves e vida silvestre; mergulho, entre outras atividades.

Estão confirmadas no estande da Setur-SP as Regiões Turísticas Litoral Norte de São Paulo e Vale do Ribeira; além da Fundação Florestal e das empresas que fazem parte do SP Ecoaventura. Ainda, os visitantes poderão participar de uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual; e degustar um saboroso café paulista. A Secretaria também participa do painel “Políticas Públicas que dão certo”, nesta quinta-feira (31), às 15h, sobre boas práticas para o desenvolvimento do ecoturismo.

A força do turismo de natureza e aventura

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o turismo de natureza e aventura é o segmento que mais cresce no Brasil – cerca de 30% ao ano, e promove um modelo sustentável de viagens. Além disso, o turismo de natureza e o ecoturismo já representam 60% do faturamento do setor, conforme pesquisa divulgada pelo Sebrae com o apoio do Ministério do Turismo. Segundo o levantamento chamado Ecoar, feito pelo Polo Sebrae de ecoturismo e que teve a colaboração da Abeta e da Embratur, o ecoturismo já é oferecido por 65,9% das empresas da indústria de viagens.

O Abeta Summit é considerado um dos mais importantes fóruns de discussões do setor e em 2024 o tema do evento é “Abeta, 20 anos de vida ao ar livre”, celebrando duas décadas de atividades. Para o evento, organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), a expectativa é que 450 profissionais do turismo visitem o evento para debater inovações, desafios e oportunidades do turismo de natureza no Brasil e participem das palestras, workshops e rodadas de negócios.