SP apresenta novo modelo de gerenciamento para hospitais estaduais com o Instituto Sírio-Libanês

O governador Tarcísio de Freitas apresentou nesta terça-feira (8) o novo modelo de gerenciamento para os hospitais Geral de Taipas, Geral de Vila Penteado e Regional Rota dos Bandeirantes aplicado com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL). A organização social de saúde, contratada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), implementa a expertise do setor privado para ampliar em até 900% o volume de atendimentos prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde em São Paulo.

“Já estamos tendo ganhos em eficiência, logística, em suprimento de medicação e insumo médico. Quantas pessoas já estão saindo da fila e tendo suas demandas supridas. Vamos também abrir uma série de especialidades nas quais tínhamos dificuldade na contratação de profissionais, como neurologia, obstetrícia de alto risco e trauma em ortopedia”, detalhou o governador. “Com os três hospitais, vamos atender mais de 4 milhões de pessoas. Vamos conseguir, em São Paulo, entregar para o SUS um padrão de qualidade do Sírio-Libanês”, disse Tarcísio.

O anúncio aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, de parlamentares estaduais, da presidente da Sociedade de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Denise Jafet, e da diretora Executiva do IRSSL, Carolina Lastra, entre outras autoridades e membros da comunidade médica paulista.

“Com a parceria com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês temos a certeza que vamos dar um passo importantíssimo na oferta de serviço de saúde no estado de São Paulo”, afirmou o secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

Pelo modelo de Organização Social de Saúde, o poder público seleciona uma instituição do terceiro setor para a gestão de um equipamento de saúde e garante integralmente o custeio da unidade. Ao Estado também cumpre o acompanhamento do cumprimento das metas assistenciais, quantitativas e qualitativas, previstas no plano operativo de trabalho, bem como analisar a prestação de contas da OSS parceira.

Hospital Geral de Taipas

Nos primeiros 30 dias de contrato, a nova gestora ampliou em 100% o número de cirurgias, em 13% nas altas hospitalares e em 10% nos atendimentos do pronto-socorro (PS) de Taipas. A nova brinquedoteca da unidade recebeu investimentos de R$ 50 mil, arrecadados via captação de recursos do Instituto. O Hospital é referência para partos de alto risco, neurologia e neurocirurgia, clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ortopedia e psiquiatria.

Em até um ano, a gestão prevê o aumento de 943% na quantidade de cirurgias, sendo 205% somente em ortopedia, e 89% em partos de alto risco. As consultas mensais no ambulatório serão ampliadas em 580% e os atendimentos em pronto-socorro saltarão de 15 mil para 17 mil. A unidade atende uma região com 2,5 milhões de habitantes, da zona norte de São Paulo e dos municípios de Caieiras e Franco da Rocha.

Hospital Geral de Vila Penteado

No Hospital de Vila Penteado, referência em média e alta complexidade para diversas especialidades, como oncologia, queimados, bucomaxilo, traumato-ortopedia, neurologia, neurocirurgia e cardiologia, houve crescimento de 14% nas cirurgias realizadas, de 8% nos atendimentos do pronto-socorro e de 4% nas altas hospitalares, no mês de setembro quando comparado à agosto. Até o próximo ano, a unidade contará com 41 novos leitos de internação.

O Instituto Sírio-Libanês assegura nos próximos 12 meses, um aumento de 408% no volume de cirurgias, saltando de 197 para 1 mil procedimentos por mês. Conforme o plano de trabalho da Secretaria de Estado da Saúde, o Instituto criará um núcleo de tratamento para sequelas de queimados e retomará o programa de residência médica em ortopedia na unidade, que é referência para quase 3 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo e da zona norte da capital.

Hospital Regional Rota dos Bandeirantes

O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, será inaugurado este ano. A obra teve um investimento de R$125 milhões do Governo de São Paulo. A unidade será referência para atendimento a uma população de 1,8 milhão de habitantes das cidades de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Conforme o plano de trabalho do IRSSL, a unidade será inaugurada 100% paperless, ou seja, não utilizará papel em sua operação e terá projetos de saúde digital para a população. A previsão é que a nova unidade tenha 356 leitos, sendo 50 deles de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e atendimento nas áreas de cardiologia, ortopedia, neurocirurgia e cirurgia bariátrica, além de oncologia com quimioterapia e radioterapia.

Atualmente, a unidade está em fase de aquisição de equipamentos e contará com oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, Hospital-Dia com 20 leitos, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, dentre outras áreas específicas.

“Assumir a administração destas unidades é um marco significativo para nós, refletindo nosso empenho contínuo em oferecer serviços de alta qualidade e atendimento humanizado para a população que utiliza o Sistema Único de Saúde em São Paulo,” afirma Carolina Lastra, diretora-executiva do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. “Estamos trazendo toda a nossa expertise do setor privado para o SUS, assegurando que cada paciente tenha acesso ao melhor cuidado possível,” acrescenta.

Fundado em 2008, por iniciativa da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês já é parceiro da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo na gestão de outros serviços estaduais de saúde, tais como o Hospital Geral do Grajaú, na capital paulista, e o Hospital Regional de Jundiaí, no interior do estado. Tem como missão levar a excelência administrativa e operacional, já reconhecida no setor privado, às esferas municipais e estaduais do País.