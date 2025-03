SP apresenta mais 22 caminhões da coleta de lixo movidos à energia limpa

Em seu compromisso de reduzir as emissões de gases poluentes na atmosfera, a Prefeitura de São Paulo entregou nesta segunda-feira (17) mais 22 caminhões da coleta de resíduos movidos a energia limpa. Em dezembro, a Prefeitura já havia apresentado 27 carretas movidas a biometano destinadas à limpeza. Agora, os novos compactadores são movidos a biometano e GNV, o que deve reduzir o consumo de 65 mil litros de óleo diesel por mês, evitando a emissão de 161 toneladas de gás carbônico e de 1,3 tonelada de óxidos de nitrogênio.

“Em São Paulo, 62% da emissão de dióxido de carbono é proveniente dos veículos que circulam, e metade disso é dos carros a diesel. A gente precisa trocar esses veículos a diesel pelos que não são poluentes para ter uma melhora da qualidade do ar”, disse o prefeito Ricardo Nunes, lembrando que também tem feito a substituição dos ônibus a diesel do sistema público de transporte e da incorporação de 50 viaturas elétricas à frota da Polícia Municipal.

Marcelo Pereira / SECOM

O prefeito explicou que esses caminhões são abastecidos no próprio aterro para onde o lixo é levado. “Saem caminhões a diesel e entram caminhões movidos a biometano, um gás produzido nos nossos aterros de lixo. Com isso, a gente melhora o meio ambiente e a qualidade do ar, um compromisso da cidade de São Paulo com a sustentabilidade e com o meio ambiente”, destacou o prefeito.

Os novos veículos são da concessionária Ecourbis Ambiental, responsável pela coleta de resíduos de bairros de 19 das 32 subprefeituras, dentro do Agrupamento Sudeste, nas zonas Sul e Leste. A empresa vai incorporar à frota mais 100 veículos desse tipo até outubro de 2025. Esses caminhões serão utilizados na coleta regular de resíduos comuns e recicláveis, além do transporte dos provenientes dos serviços de saúde.

“A frota será totalmente formada por veículos movidos à energia limpa e isso é muito significativo para cidade de São Paulo”, apontou o diretor-presidente da SP Regula, João Manoel, destacando que a Prefeitura de São Paulo segue trabalhando para que a cidade seja cada vez mais sustentável.

A renovação da frota da Ecourbis soma-se à modernização já realizada pela Loga, concessionária responsável pelo Agrupamento Noroeste. Em dezembro de 2024, a empresa incorporou 27 carretas movidas a biometano para o transporte de resíduos até sua destinação final, reforçando a transição para um serviço de limpeza urbana mais sustentável.

A iniciativa está alinhada às diretrizes do Plano de Ação Climática do Município de São Paulo (PlanClima SP) e integra as novas exigências da Prefeitura na renovação dos contratos de concessão dos serviços de limpeza urbana, que são fiscalizados pela SP Regula.

Por ano, 780 mil litros por ano deixarão de ser consumidos, o que resulta na redução de cerca de 2.059 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Essa redução é equivalente à retirada de cerca de 430 veículos de passeio das ruas ou à redução da emissão de gases de efeito estufa equivalente à energia consumida por cerca de 1.100 residências por um ano.

“Toda essa administração está mergulhada na questão da descarbonização. E tem que continuar assim, porque é uma questão de saúde”, afirmou o secretário municipal de Mudanças Climáticas (SECLIMA), Renato Nalini. “Se nós não cuidarmos disso, não haverá subsistência da humanidade daqui a pouco tempo.”

Além dos novos caminhões, a Ecourbis apresentou os quadriciclos elétricos, uma alternativa para otimizar a coleta de resíduos em regiões de difícil acesso, por onde os caminhões não conseguem circular.

Mais conforto para os motoristas

O prefeito Ricardo Nunes ressaltou também a importância desses novos veículos para os profissionais da coleta. “Um caminhão desse é um investimento bastante alto, em torno de 1.200.000 reais, e a gente vai dando uma qualidade para os nossos colaboradores que fazem esse trabalho fundamental de dirigir, de pegar o lixo, que trabalham nos aterros, para todas as pessoas que vivem na nossa cidade”, destacou Nunes.

Motorista da Ecourbis, Lino de Sales Lopes, 44 anos, recebeu a chave de um dos caminhões nesta segunda e elogiou a mudança. “É uma novidade muito importante para nós, motoristas, ter carros mais modernos e ecológicos. É muito mais tranquilo para trabalhar e mais confortável em tudo”, destacou.

Impacto da nova frota

A redução de 65 mil litros de óleo diesel por mês pode diminuir as emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos nas seguintes proporções:

– Dióxido de carbono (CO2): cerca de 161 toneladas por mês (considerando que 1 litro de óleo diesel emite aproximadamente 2,64 kg de CO2)

– Óxidos de nitrogênio (NOx): cerca de 1,3 tonelada por mês (considerando que 1 litro de óleo diesel emite aproximadamente 0,02 kg de NOx)

– Dióxido de enxofre (SO2): cerca de 0,2 tonelada por mês (considerando que 1 litro de óleo diesel emite aproximadamente 0,003 kg de SO2)

– Hidrocarbonetos (HC): cerca de 0,3 tonelada por mês (considerando que 1 litro de óleo diesel emite aproximadamente 0,004 kg de HC)

– Monóxido de carbono (CO): cerca de 1,6 tonelada por mês (considerando que 1 litro de óleo diesel emite aproximadamente 0,025 kg de CO)