SP aposta na transição energética como fundamento para o desenvolvimento econômico

O governador Tarcísio de Freitas participou, na última segunda-feira (21), na capital, do Fórum Transição Energética, promovido pela Revista Veja. Durante o evento, reiterou a importância da transição energética como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico do estado. De acordo com o Plano Estadual de Energia 2050, há uma expectativa de investimento de quase R$ 20 bilhões por parte da iniciativa privada nesse setor, gerando oportunidades de emprego e renda para os paulistas.

“O estado de São Paulo tem um grande patrimônio chamado cana-de-açúcar. Boa parte do nosso plano vem a partir desse ciclo, que conseguimos aproveitar em sua plenitude. Vai nos fornecer não só etanol de primeira, mas também de segunda geração, além de fertilizantes, biogás, biometano, hidrogênio que vem a partir da reforma do etanol e o combustível sustentável de aviação”, afirmou o governador.

“O avanço das energias limpas tem o potencial de criar mais de 20 mil empregos e atrair investimentos significativos para o desenvolvimento, a aplicação e a utilização do biometano. Esse combustível renovável será empregado pelas indústrias e integrado à nossa rede de gás”, acrescentou Tarcísio.

O estado tem se esforçado para se estruturar, especialmente no aspecto fiscal, com o objetivo de direcionar a indústria para um desenvolvimento alinhado. No setor automotivo, o governo de São Paulo conseguiu atrair aproximadamente R$ 50 bilhões em investimentos, a maior parte desses recursos voltada para a produção de veículos com motores híbridos, híbridos flex e elétricos. Além disso, a programação da devolução dos créditos de ICMS para as montadoras é mais uma ação que compõe esse conjunto de iniciativas.

O setor do agronegócio recebe estímulos para a instalação de biodigestores em propriedades rurais, visando aproveitar ao máximo o potencial de produção de biogás e biometano. Além disso, está em andamento a atualização do Protocolo Etanol Mais Verde, que fomenta o desenvolvimento sustentável do mercado sucroalcooleiro.

Micro, pequenas e médias empresas que investem em energia limpa podem acessar linhas de crédito específicas oferecidas pela agência de fomento Desenvolve SP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). No total, a agência disponibilizou R$ 500 milhões em crédito para iniciativas que promovam a descarbonização, bem como para o financiamento de projetos no setor agrícola e na produção de biogás, entre outros.