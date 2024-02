SP aposta na gastronomia para atrair turistas estrangeiros

Um delicioso camarão caiçara com doce de banana de sobremesa, receita típica caiçara, vai ser a estrela de uma das maiores feiras de turismo do mundo, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL Lisboa). O prato será preparado pelo consagrado chef Tonhão, do restaurante Atelier do Tonhão, em Ilhabela, um dos 30 estabelecimentos que integram a rota gastronômica do Litoral Norte & Baixada Santista, e poderá ser degustado no estande da Embratur pelo público que visita a feira nesta quinta-feira (29).

São Paulo é um estado reconhecido internacionalmente pela qualidade de sua culinária. A ação gastronômica na BTL é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP) em parceria da TAP e da prefeitura de Ilhabela. Tem por objetivo promover as dez rotas gastronômicas de SP em uma das maiores feiras de turismo do mundo, que reúne 1.400 expositores e deve atrair mais de 60 mil visitantes até o dia 2 de março na capital portuguesa.

O restaurante de Tonhão compõe uma seleção de 300 estabelecimentos e produtores regionais de mais de 200 cidades paulistas que integram o Programa Sabor de SP, a maior iniciativa de valorização da gastronomia do país. “A missão é tornar SP o destino favorito do turista português e Europeu, colocando o Estado na prateleira das agências de viagem internacionais”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

São Paulo tem a maior oferta de parques temáticos da América Latina, além de ser um dos destinos de lazer e negócios mais completos do país. Quase a metade (45,7%) dos turistas portugueses que visitam o Brasil vem para São Paulo. Segundo a Embratur, Portugal é um dos principais emissores de estrangeiros para o estado. Em 2023, foram mais de 83 mil visitantes portugueses em SP, superando a pandemia.

A meta este ano é aumentar o fluxo de visitantes de SP, superando as marcas de 2023: oito feiras internacionais, seis roadshows, promoção em oito países e mobilização de 1.270 agentes de viagens capacitados, com retorno de mídia e ampla visibilidade do Estado.

De acordo com projeção do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), o estado deve ultrapassar os 49 milhões de turistas até dezembro, número recorde da série histórica, gerando 46 mil novos postos de trabalho formais diretos e movimentando R$ 304 bilhões.

O fluxo de turistas também aumenta de forma representativa este ano em destinos do litoral, interior e capital, ultrapassando os 46,8 milhões de brasileiros em SP e 2,3 milhões de estrangeiros no estado este ano.

Este mês, a Secretaria de Turismo e Viagens de SP participa de Roadshow Visit Brasil, com paradas estratégicas em cinco países latino-americanos: Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, com o objetivo de fortalecer a presença e a imagem do Brasil.