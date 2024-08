SP aposta em experiências interativas para divulgar o Estado no 8º Salão do Turismo

A gastronomia premiada de São Paulo é um dos destaques do 8º Salão do Turismo, evento nacional para mais de 100 mil pessoas que acontece de 8 a 11 de agosto no Rio de Janeiro. O Governo de São Paulo marca presença com um estande estampado com imagens tridimensionais do Litoral Norte, da Ponte Estaiada e do Vale do Ribeira e ações nos principais espaços da feira.

Com foco em experiências interativas, o turismo paulista apresenta ao público o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão de SP; a tradicional bananinha de Paraibuna, receitas com palmito do município de Iporanga; além do catupiry com goiabada de Bebedouro. Também oferece a oportunidade de observar as baleias de São Sebastião com óculos de realidade virtual, participar de oficinas de argila promovidas pela estância de Barra Bonita e conhecer as principais ações da Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP).

Entre elas, os roteiros de afroturismo em rodas de conversa com especialistas, a oportunidade de conhecer o rafting de Juquitiba, a observação de aves e muriquis de São Francisco Xavier, a Festa do Peão de Barretos, o festival de música The Town, além de participar de uma ação de fotografia 360°, em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

No sábado, 10, acontece uma reunião extraordinária do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), com representantes do turismo de todos os estados brasileiros e presença do secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. “É uma grande oportunidade de revelar a diversidade do turismo paulista e ampliar o fluxo de visitantes domésticos”, afirma Lucena. A Setur-SP também participa de uma área de negócios (pitchs) promovendo roteiros paulistas.

Recentemente, a Setur-SP criou uma rota religiosa autoguiada de 210 Km em parceria com o Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), incluindo destinos dos dois estados. Na mesma linha, lançou a Rota Verde Azul, em parceria com o Estado do Rio de Janeiro, incluindo os destinos de Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ), Ilhabela (SP) e Ubatuba (SP), fomentando a atividade turística nos quatro municípios.