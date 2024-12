SP: Após evento especial, 31 gatos encontram um lar

No último sábado (30), a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), da Prefeitura de São Paulo, realizou o “MIAUdote: a magia da adoção”, um evento especial voltado para incentivar a adoção de felinos alojados no Centro Municipal de Adoção. Graças a iniciativa, 31 gatos receberam um novo lar.

A programação, que aconteceu das 9h às 17h na sede da Cosap na Zona Norte da capital, teve o lema “Sim salabim… uma família para mim”, reunindo diversas atrações para toda a família, como dinâmicas sobre guarda responsável, cuidados adequados com os felinos, além de Espaço Kids com contação de histórias e pintura facial.

Segundo Analy Xavier, coordenadora da Cosap, o foco do evento foi destacar a magia que uma adoção pode promover tanto na vida do animal quanto na vida do tutor. “A relação estabelecida a partir de uma adoção consciente é transformadora tanto para os animais quanto para as pessoas. Inúmeros são os benefícios comprovados dessa troca de cuidado, carinho e amor”.

Mesmo com a adoção dos 31 gatos ao longo do evento, 82 felinos filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, ainda permanecem à espera de uma família no Centro Municipal de Adoção.

Adoção na Cosap funciona de segunda a sábado

Vale lembrar que o serviço de adoção de animais no Centro Municipal de Adoção é permanente. Para adotar cães e gatos na Cosap, é necessário ser maior de 18 anos de idade, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e pagar uma taxa no valor de R$32,70. Todos os animais estão castrados, vacinados, identificados por microchip, vermifugados e possuem o Registro Geral do Animal (RGA).

Para segurança dos animais, no caso de adoção de gatos é necessário portar caixa de transporte; no caso de cães, coleira e guia.

O atendimento do Centro Municipal de Adoção acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo número (11) 2974-7892.

Clique no link a seguir para acessar a página da Cosap: https://capital.sp.gov.br/web/saude/saude_e_protecao_ao_animal_domestico/