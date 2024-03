SP anuncia repasse de R$ 487 milhões para a saúde na região de São José do Rio Preto

O governador em exercício Felicio Ramuth anunciou nesta quinta-feira (21), em São José de Rio Preto, o repasse anual de R$ 487 milhões para a região por meio da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista – o valor vai beneficiar 52 entidades e uma população de mais de 1,6 milhão de pessoas em 102 cidades. Ainda na região, Felicio também inspecionou as obras do futuro hospital regional de Mirassol e inaugurou a pavimentação de uma das vicinais mais importantes da cidade de Mira Estrela.

“Estamos anunciando os R$ 450 milhões da Tabela SUS Paulista para as entidades filantrópicas e Santas Casas da região. Um parto, por exemplo, em que o hospital recebia R$ 500, passa a receber R$ 2,5 mil: são R$ 2 mil do Governo do Estado e R$ 500 pela tabela federal. É importante e necessário aumentar a sustentabilidade das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos e a Tabela Sus Paulista vem nesta direção”, afirmou Felicio.

“O governador Tarcísio de Freitas resolveu encarar de frente o problema do subfinanciamento da saúde. E o IGM Municipal também permite o envio de R$ 37 milhões do Estado para a atenção primária dos municípios, parte já foi repassada há 30 dias para o combate à dengue”, acrescentou o governador em exercício.

Felicio e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, visitaram o Hospital de Base e a CardioPedBrasil – Centro do Coração da Criança do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Referência no tratamento de cardiopatias infantis, a unidade possui capacidade instalada para 252 leitos e está em processo de expansão para 335 leitos até agosto de 2024.

Durante a visita, o governador em exercício anunciou o repasse de mais de R$ 487 milhões em investimentos na saúde da região. A Tabela SUS Paulista corrige o subfinanciamento da tabela federal com recursos do Estado para 52 unidades de saúde na região, com valor mensal de cerca de R$ 37,5 milhões.

Já o IGM SUS Paulista vai destinar R$ 37,2 milhões neste ano aos 102 municípios da região Rio Preto, com repasse per capita variando entre R$ 15 e R$ 40. Outros R$ 8,4 milhões serão destinados às prefeituras para ampliação de acesso e assistência à rede ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade.

O secretário da Saúde destacou a importância dos recursos destinados aos municípios. “Estamos pautando uma nova estrutura para a saúde de São Paulo, baseada na equidade e em investimento em todas as regiões, identificando onde estavam os vazios assistenciais e entendendo que o sistema público de saúde precisa atender as demandas de seus pacientes, sem necessidade de deslocamento para ter um atendimento de qualidade”, afirmou Eleuses Paiva.

Em Mirassol, a construção do hospital regional São Pedro na Providência de Deus já recebeu investimento de cerca de R$ 36 milhões do Governo de São Paulo e deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano. A unidade de saúde terá mais de 170 leitos, com vagas de internação clínica e cirúrgica, atendimento a gestantes, tratamento intensivo, recuperação pós-anestésica e observação de emergências.

As obras do primeiro bloco do novo hospital regional em Mirassol estão 95% concluídas. Já o futuro centro cirúrgico e a UTI alcançaram 80% de conclusão, enquanto a ala de internação tem 60% da construção pronta.

No último compromisso desta quinta, Felicio fez a inauguração oficial da pavimentação de um trecho de 11,5 km da estrada vicinal da Aroeira (MRE 999), em Mira Estrela. As obras foram executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, com investimento de R$ 21,6 milhões.

Os trabalhos incluíram serviços de terraplanagem, implantação de sistema de drenagem, pavimentação da pista e sinalização horizontal e vertical. Entregue em setembro de 2023 após 15 meses de obras, a modernização viária facilita o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento econômico local.