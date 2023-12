SP anuncia programação de encerramento do Território Hip Hop 2023

A Prefeitura de São Paulo anunciou a programação do encerramento do Programa Território Hip Hop 2023, o projeto com uma formação baseada nos quatro elementos do hip hop que chega em sua 3ª edição. Entre os dias 15 a 18 de dezembro conta com diversas atrações, como a Exposição Fotográfica “Elas no Hip-Hop”, pela fotógrafa Cristhiane Evangelista, e shows de artistas como Rashid, Tássia Reis, Yago Oproprio, Ebony, DMN, Backspin Crew, Vulgo FK, A Banca RZO, Crônica Mendes, DMN, Bboy Lucky Backspin, Deejay Pulgaman, Ponto Crucial ALEM RESSONANCIA, Quintal do Bocão, Paullo Flecha, Luca Lk, entre outros

Espaços como o Centro Cultural do Grajaú, Centro Cultural da Juventude (CCJ), Casa de Cultura São Mateus e Hip Hop Sul, além do CEU Vila Rubi e de espaços externos recebem programação extensa e gratuita, que conta com shows e graffitis.

Durante esta edição, foram realizadas vivências de formação artística nos equipamentos culturais do município. Todos os dias entre os meses de Outubro e Dezembro, as atividades eram executadas por diferentes arte educadores, selecionados via edital, em todas as regiões da cidade. As vivências de formação artística giraram em torno dos elementos da cultura hip hop: Graffiti, Breaking, MC, DJ e Produção Cultural.

O Território Hip Hop tem o objetivo de promover a ação, reflexão e formação sobre a prática artística com elementos do Hip Hop; aproximar e formar jovens a partir de 12 anos, estimular e fortalecer a produção da cultura hip hop nos territórios da cidade de São Paulo; assegurar o direito à cultura, à cidadania e à ocupação dos espaços públicos da Cidade de São Paulo.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 15/12

Centro Cultural do Grajaú – R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Parque América, São Paulo – SP

12h – Exposição Fotográfica “Elas no Hip-Hop” pela fotógrafa Cristhiane Evangelisca

17h – Ponto Crucial (MC)

18h – MC Mmoneis (MC)

19h – Além Ressonância (MC)

20h – Deejay Pulgaman (DJ)

Sábado – 16/12

Casa de Cultura São Mateus – R. Monte Mandira, 40 – Jardim Nove de Julho, São Paulo – SP

21h – Rashid (MC)

Domingo – 17/12

Casa de Cultura Hip Hop Sul – Rua Sant’Ana, 201 – Vila São Pedro, São Paulo/SP

18h – StreetBall – A arte do basquete de rua com Paçoca (Palestra)

19h – Kanibal – Batalha de MCs (MC)

20h – Bboy Lucky Backspin (Breaking)

Domingo – 17/12 – 12:00

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP

Stefanie – Mestra de Cerimônia

12h – DESCOLONIZASOM (MC) (Teatro)

13h – Baile do Mr Boogie (BREAKING) (Arena)

14h – Mico Rapper (MC) (Teatro)

15h – EBONY (MC) (Arena)

16h – DMN (MC) (Teatro)

17h – Crônica Mendes (MC) (Arena)

18h – A Banca RZO (MC) (Teatro)

19h – Tássia Reis (MC) (Arena)

20h – Yago Oproprio (MC) (Arena)

21h – Vulgo FK (MC) (Arena)

Segunda – 18/12 – sessão de Graffiti com discotecagem à partir das 14:00

CEU Vila Rubi – R. Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi, São Paulo – SP

Maycon Dany (Graffiti)

Frenesi (Graffiti)

Pucca (Graffiti)

Luca LK (Graffiti)

SP321 (Graffiti)

Paullo Flecha (Graffiti)

Pirana (Graffiti)

Gedai (Graffiti)