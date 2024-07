SP anuncia grade de atrações dos Centros Culturais

Durante este período de férias escolares, os Centros Culturais da Prefeitura de São Paulo contam com apresentações para públicos de todas as idades. Há apresentações teatrais dedicadas aos públicos adulto e infantil, além de performances, números de dança e shows. Toda a programação é gratuita.

Entre os destaques da grade há o espetáculo “Maria, a Bonita”, que será exibido no Centro Cultural Vila Itororó nesta sexta-feira (5), às 19h. O monólogo traz um pouco da história da esposa do cangaceiro Lampião, fazendo com que os espectadores conheçam algumas personalidades da região através da música e do teatro. Maria Bonita foi a primeira mulher a integrar o bando, que espalhou o terror em vários estados do Nordeste, sitiando e saqueando cidades, com muita violência, atraindo até mesmo a imprensa internacional na época. A encenação apresenta a atriz Gigi Santos encarnando a personagem título, trazendo momentos da sua infância, do primeiro casamento, do encontro com Lampião, o nascimento da primeira filha, perseguição e morte pela polícia do estado de Sergipe.

A performance Vogue Nights, do grupo Pick a Bitch, será realizada no Centro Cultural da Diversidade nos dias 4, 11, 18 e 25, a partir das 21h. Tratam-se de mini-bailes, realizados de forma lúdica. O Vogue For Life foi criado em 2019 por Luna Ákira, reconhecida internacionalmente como pioneira brasileira na cultura Ballroom (movimento político e de entretenimento que visa fortalecer a diversidade de sexualidade, gênero e raça).

O show da cantora Luciana Mello será apresentado dia 13, às 19h, no Centro de Culturas Negras, para comemorar o aniversário de 44 anos do equipamento. A cantora interpretará sucessos de seu novo álbum que, além das músicas inéditas, tem as regravações de Galha do Cajueiro, de Tião Motorista; Lágrimas de Diamantes, de Paulinho Moska; e O Samba me Cantou, de Jair Oliveira. Além disso, têm participações especiais de Gabriel, o Pensador, e Thalles Roberto, segunda voz da banda Jota Quest.

