SP anuncia selecionados para moradia definitiva dentro do Programa de Reurbanização de Favelas

O prefeito Ricardo Nunes anunciou neste domingo (30) 400 selecionados para receber moradia definitiva dentro do Programa de Reurbanização de Favelas no empreendimento Major Paladino, no Centro, e entregou o Termo de Vinculação a cada contemplado.

No sábado, o prefeito já havia destinado o documento a outras 1.568 famílias para as unidades habitacionais que estão sendo construídas em Guaianases e São Mateus, na Zona Leste. Veja mais aqui. Também neste domingo, Nunes entregou mais 160 apartamentos do conjunto Ponte dos Remédios para famílias que viviam com auxílio aluguel desde 2012 após incêndio na Favela do Moinho. Leia aqui.

“Esse empreendimento vai ter escola, creche, ou seja, dá toda a infraestrutura para a população. Tem gente que está há 10, 15, 20 anos esperando e estamos desenvolvendo o maior programa habitacional da história da cidade, que está possibilitando podermos fazer essa fila andar e atendermos as pessoas”, disse o prefeito.

Com o Termo de Vinculação, os 400 pré-selecionados poderão apresentar a documentação necessária para a comprovação dos requisitos do programa. Após a análise, quem estiver apto é convocado pela Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) para a assinatura do contrato.

Estrutura

O empreendimento Major Paladino, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo por intermédio da (SEHAB), está em construção, com a entrega das duas primeiras torres prevista para junho do ano que vem. O empreendimento terá duas creches (CEI), com capacidade para 422 crianças, e uma escola (EMEI), com capacidade para 385 alunos de 4 e 5 anos.

Todos os apartamentos terão entre 53m² e 54m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Os condomínios também contarão com uma sala multiuso, playground, praça de convivência e quadra esportiva. O residencial está organizado em cinco quadras, cada uma com uma torre.

O secretário municipal de Habitação, Milton Vieira, ressaltou a qualidade da obra e de todos os equipamentos que serão instalados no condomínio. “O sonho de qualquer um é ter a sua casa, é ter o seu lar. Isso não tem preço. Então hoje é um dia especial demais. O prefeito está entregando moradia digna. Tem tudo para vocês lá.”

Estão sendo investidos R$ 142 milhões na construção das unidades, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB).

Quem já foi pré-selecionado para a receber a nova moradia confessou ter vivido uma manhã de grandes emoções, como a vigilante Ana Lucia Ferreira Silva, 41 anos. “A sensação é inexplicável, estou muito emocionada, porque já faz 12 anos que estou nessa espera”, relatou.

O pintor de automóveis Joelmir Leão Brasil, 52 anos, também era só sorrisos. “Graças a Deus, é uma vitória. Já tomei posse, porque a documentação está certinha, agora é só esperar terminar as obras e entrar”, disse ele, que vai morar na nova casa com a esposa, filhos e dois netos.