SP amplia sistema de drenagem para combater enchentes no Jardim São Luís, na Zona Sul

Com o objetivo de combater as enchentes que atingem o Jardim São Luís, na Zona Sul da capital, a Prefeitura está trabalhando nas obras de ampliação do sistema de drenagem do Córrego São Luís. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), está investindo R$ 78,1 milhões nas intervenções que eram aguardadas há mais de 30 anos pela população.

O prefeito Ricardo Nunes vistoriou na manhã desta quarta-feira (30) as novas galerias e destacou que as intervenções impactam muito positivamente na vida dos moradores da região.

“Esta obra não requereu desapropriação, nem piscinão, porque toda a tubulação é subterrânea. As pessoas deixam de perder sua casas, suas coisas e sua paz e passam a ter seus imóveis valorizados, sem nenhum risco”, enfatizou.

De acordo com o prefeito, quando chovia no Jardim São Luís tudo alagava: além de casas e comércios, os carros eram levados pela água. “Para resolver essa situação agora temos essa tubulação de 1.400 metros. Faltam somente 82m para concluirmos a obra. Assim como em várias regiões da cidade, temos centenas de intervenções que fazem com que a população tenha qualidade de vida”.

As edificações contemplam a construção de 1.400 metros de novas galerias no Córrego São Luís, que irão aumentar a capacidade de vazão do canal até desaguar no Rio Pinheiros, contendo os danos causados pelas chuvas, principalmente na Praça João Fernandes Camisa Nova e a Rua Arlindo Fraga de Oliveira. A recomposição do pavimento nas vias onde as obras são realizadas entre as ruas Geraldo Fraga de Oliveira, Aurélio Duarte de Oliveira e Av. Maria Coelho Aguiar também está sendo executada.

Para o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, a obra é basicamente um grande túnel. “É como se fosse um metrô. Aqui, no caso, com 2,80 m de diâmetro. Chega lá no Rio Pinheiros, atravessa toda essa região mais crítica, até um emboque que tem uma caixa. Basicamente, é um grande túnel por onde a água vai passando”.

Desde o início dos trabalhos, mais de 1.300 metros de novos túneis já foram concluídos, com previsão de serem totalmente finalizados ainda este ano. Para reduzir ao máximo o impacto no trânsito local, as obras são executadas por meio do método conhecido como “tunnel liner”, quando as escavações acontecem diretamente no subsolo, sem a necessidade de interdições em ruas e avenidas.