SP amplia serviços de empregabilidade e empreendedorismo com nova unidade móvel

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo inicia a segunda quinzena de fevereiro com atendimento das unidades móveis do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, contando com cinco Cates Móveis, anteriormente o serviço era prestado em quatro vans pela cidade. Os equipamentos levam o atendimento do Cate a diversas regiões com orientação profissional, ajuda na elaboração de currículos e o aprimoramento por meio do Portal Cate, plataforma com mais de 180 cursos gratuitos. Além disso, as equipes auxiliam na resolução de pendências relacionadas ao seguro-desemprego, formalização do MEI – Microempreendedor Individual, com o apoio de analistas de negócios da Ade Sampa, agência de desenvolvimento da administração municipal.

“A ampliação do número de unidades móveis do Cate é uma forma de atender as demandas das comunidades mais distantes da região central da cidade. Facilitar o acesso ao emprego, a cursos de qualificação profissional e também ao incentivo ao empreendedorismo é importante ferramenta de auxílio na geração de renda da população. E o serviço tem procura significativa, tendo passado por ele em 2023 mais de 20 mil pessoas”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

A quinta unidade do Cate Móvel inicia sua jornada no dia 20 de fevereiro na zona sul, no CIC Sul, localizado na rua José Manoel Camisa Nova, 100 – Parque Santo Antônio e permanece na região até o dia 22. Nessas mesmas datas e região, as atividades também ocorrem na Associação Unidos do Jangadeiro, situada na rua Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho, 70 – Parque da Independência.

As atividades na região leste começam no dia 19 de fevereiro na Igreja Nova Região, localizada na Avenida Nordestina, 5319 – Vila Nova Curuçá, das 9h às 16h. De 20 a 22, a região recebe também as unidades móveis no CIC Leste, na Rua Padre Virgílio Campelo, 150 – Itaim Paulista.

Na região oeste, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Estrada do Jaguaré, 1680 – Jardim Jussara), conta com as unidades móveis entre os dias 21 e 23 de fevereiro, das 9h às 15h.

De 20 a 21, a zona norte terá atendimento na Escola Estadual Professora Philomena Baylão, localizada na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 14666 – Tucuruvi.

Aniversário

Em comemoração ao aniversário do bairro Brasilândia, celebrado no dia 24 de fevereiro, os moradores poderão contar com os serviços de empregabilidade e empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. Quem passar pelo local poderá ser encaminhado para processos seletivos de vagas de emprego, ter orientação sobre como acessar o portal para cursos ou utilizar a carteira de trabalho digital, entre outros serviços. Os equipamentos estarão na Avenida Humberto Gomes Maia, altura do nº 60 – Vila Itaberaba, das 13h às 17h na região.

Ainda na zona norte, o Teia Jaçanã (Rua Mário Lago, 11 – Jardim Filhos da Terra), contará com as unidades móveis do Cate de 27 a 29 de fevereiro. O Teia é uma rede pública, que tem como objetivo levar aos empreendedores de regiões mais vulneráveis serviços de apoio aos seus negócios em um espaço de trabalho compartilhado, administrado pela Prefeitura de São Paulo.

Encerrando a programação de fevereiro, o CEI José Cláudio Vieira, situado na rua Parvati, 408 – Jardim Souza, terá os serviços entre os dias 28 e 29 de fevereiro.

Para a maioria dos serviços, é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho (que pode ser digital). O atendimento para vagas de emprego ocorre por meio de senhas.

Serviço:

Zona Leste

Dia: 19 de fevereiro

Local: Igreja Nova Geração

Endereço: Av. Nordestina, 5319 – Vila Nova Curuca

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Dia: 20 a 22 de fevereiro

Local: CIC Leste

Endereço: R. Padre Virgílio Campelo, 150 – Itaim Paulista

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Oeste

Dia: 21 a 23 de fevereiro

Local: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Endereço: Estr. do Jaguaré, 1680 – Jardim Jussara

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Zona Norte

Dia: 20 e 21 de fevereiro

Local: Escola Estadual professora Philomena Baylão

Endereço: Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 14666 – Tucuruvi

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Dia: 24 de fevereiro

Local: Aniversário da Brasilândia

Endereço: Av. Humberto Gomes Maia, Altura do nº 60 – Vila Itaberaba

Horário: das 13h às 17h

Participantes: Cate

Dia: 27 a 29 de fevereiro

Local: Teia Jaçanã

Endereço: Rua Mário Lago, 11 – Jardim Filhos da Terra

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Zona Sul

Dia: 20 a 22 de fevereiro

Local: Associação Unidos do Jangadeiro

Endereço: R. Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho, 70 – Parque Independência

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Dia: 20 a 22 de fevereiro

Local: CIC Sul

Endereço: R. José Manoel Camisa Nova, 100 – Parque Santo Antônio São Paulo

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Dia: 27 a 29 de fevereiro

Local: CEI José Cláudio Vieira

Endereço: R. Parvati, 408 – Jardim Souza

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa