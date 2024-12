SP amplia rede de acolhimento com 15 novas Casas da Mulher Paulista

Em um passo significativo para fortalecer a proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade, o Governo do Estado de São Paulo inaugurou, em 2024, 15 novas unidades da Casa da Mulher Paulista. Esta iniciativa visa ampliar a rede de apoio, proporcionando atendimento integral e especializado para mulheres que enfrentam situações de violência.

As Casas da Mulher Paulista foram criadas com o propósito de oferecer uma gama de serviços, incluindo acolhimento, orientação jurídica, apoio psicológico e assistência social. Com isso, busca-se criar um ambiente seguro e acolhedor para as mulheres em diversas localidades do estado. As inaugurações deste ano são parte de uma estratégia mais ampla do governo paulista para garantir acesso a serviços essenciais e promover a segurança das mulheres.

Atualmente, existem 18 unidades das Casas da Mulher Paulista espalhadas pelo estado, funcionando como centros de referência que oferecem suporte multidisciplinar para ajudar as mulheres a superarem situações difíceis. A Secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, destacou a importância desse avanço: “A inauguração dessas 15 novas unidades representa um passo fundamental na construção de uma rede robusta e acessível para todas as mulheres do nosso estado. A Casa da Mulher Paulista é um espaço dedicado ao acolhimento e à transformação da vida de mulheres em situação de vulnerabilidade”.

As novas unidades estão localizadas em municípios como Ribeirão Corrente, Araçatuba, Araraquara e São Bernardo do Campo. Além dos serviços de acolhimento, elas oferecem suporte psicológico através de profissionais capacitados para lidar com casos de violência doméstica e orientação jurídica para facilitar o acesso a medidas protetivas.

Um aspecto importante desse sistema é a colaboração com o sistema judicial, que permite um encaminhamento rápido das mulheres para outras redes de apoio quando necessário.

O movimento “SP Por Todas” foi lançado em março de 2024 pelo governo paulista com o intuito de dar visibilidade às políticas públicas voltadas para as mulheres. Esse movimento não apenas promove a proteção e acolhimento, mas também busca oferecer autonomia profissional e financeira. Entre as inovações apresentadas estão o aplicativo “SP Mulher Segura”, que permite um contato ágil com as autoridades em situações de emergência, e a criação de novas salas na Delegacia da Defesa da Mulher que funcionam 24 horas.

A administração estadual tem se empenhado em garantir investimentos significativos em várias áreas, visando oportunidades que promovam dignidade à população. Em 2024, São Paulo atingiu recordes em leilões e investimentos públicos, destacando-se pela desestatização da Sabesp e melhorias nos serviços de saúde e educação.

Na segurança pública, foram incorporados 7,8 mil novos policiais ao efetivo em um crescimento sem precedentes dos últimos anos. O movimento “SP Por Todas” integra esforços nas áreas de saúde, segurança e independência econômica das mulheres pela primeira vez.

Os dados sobre essas iniciativas podem ser acessados no site oficial do governo: spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br.