SP amplia polos de fornecimento de próteses nos Centros Especializados em Reabilitação

A Prefeitura ampliou os polos para fornecimento de próteses para membros inferiores nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs). Alguns destes serviços vêm sendo estruturados desde 2022 na rede municipal, oferecendo soluções para que os pacientes obtenham mais qualidade de vida após o processo de amputação de membros.

Os equipamentos CER II Tucuruvi, na Zona Norte; e o CER IV Milton Aldred, na Zona Sul; começaram a atender a população a partir de 2022. Em 2023, o CER IV M’Boi Mirim também tornou-se um polo.

“Estes três Centros integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que está em plena ampliação no município de São Paulo”, afirma Ana Paula D’Imbério, assessora da Área Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência, acrescentando que está previsto o início de mais um polo de na Zona Leste ainda no primeiro semestre.

O município também disponibiliza as próteses por meio de convênio firmado com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Por meio dos CERs, de setembro de 2022 até março de 2024, de acordo com dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), foram ofertadas 133 próteses de membros inferiores para amputações realizadas na altura do quadril, coxa, joelhos, tornozelos ou pés. Já em parceria com a AACD, foram entregues 999, somando um total de 1.132 próteses neste período.

Todo o cuidado em reabilitação com o paciente amputado acontece nas unidades, desde a avaliação inicial para saber se há condições clínicas para o recebimento da prótese, passando pela etapa de pré-protetização que envolve exercícios de fortalecimento, preparação do coto, treinos específicos e moldagem, até a entrega.

Após a moldagem, em aproximadamente 45 dias o paciente realiza a prova, e, caso esteja de acordo, recebe a prótese.

A pessoa passa, então, passa a seguir em acompanhamento no CER para adaptação e treino do novo equipamento. Equipes dos CERs contam com equipes multiprofissionais, incluindo médico fisiatra, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional.

Superação

Em dezembro de 2021, Ivone da Silva Braz, 52 anos, sentiu fortes dores na perna direita, acompanhadas de uma sensação de formigamento e, posteriormente, já não sentia as pernas. O diagnóstico de trombose sem causa definida levou-a à amputação. Após a realização da cirurgia, ela foi encaminhada para fazer acompanhamento para o recebimento da prótese no CER Tucuruvi.

“Eu perdi a perna, mas não minha fé. Encarei a amputação com normalidade, pois quero viver. Tenho todo o restante do corpo e acredito que para tudo tem solução. Me esforcei para sair logo da cadeira de rodas, comecei a andar de muletas até conseguir a prótese que facilitou muito a minha vida”, afirma.

Novos equipamentos

A cidade de São Paulo conta com 34 CERs em todas as regiões. Somente entre julho de 2023 e fevereiro de 2024 foram inaugurados três novos equipamentos: CER III Pirituba, CER III Interlagos e CER III Moema, como parte da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Além disso, o CER São Mateus passou por ampliação e requalificação, passando a atender como CER III.