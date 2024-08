SP amplia acesso à educação profissional gratuita com nova Fatec em Itapevi

Com a proposta de ampliar o acesso ao ensino superior e à educação profissional gratuita no estado, o governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta quinta-feira (29) a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo. A unidade, a quarta criada na atual gestão, iniciou neste mês as atividades e recebeu investimentos de R$ 6,4 milhões em obras estruturais e aquisição de equipamentos.

“Hoje inauguramos uma instituição de excelência, que vai mudar a vida e dar ferramentas que conectam os estudantes com o mercado de trabalho. Os projetos desenvolvidos pelos alunos do Centro Paula Souza têm aplicações para a área da Segurança Pública, meio ambiente, processamento de dados, inteligência artificial e agronegócio ”, afirmou Tarcísio. “A Fatec entende a diversidade do estado de São Paulo e conecta o ensino com as vocações econômicas de cada lugar”, completou o governador.

A cerimônia de entrega da unidade contou com as presenças do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, entre outras autoridades e professores, coordenadores e alunos da unidade.

A implantação da faculdade seguiu o modelo de parceria entre a gestão estadual e municipal. Pelo acordo, o Estado repassou R$ 5 milhões à prefeitura de Itapevi para as obras de reforma e adequação do imóvel municipal que abriga a unidade. Investiu também R$ 1,4 milhão na compra de mobiliário e equipamentos.

O prédio da Fatec conta com uma estrutura moderna e acessível. Abriga seis salas de aula, laboratório de informática, espaço para o laboratório de metrologia, biblioteca, salas de estudo e administrativas, entre outros ambientes. Todas as instalações são equipadas com recursos de acessibilidade, como rampas e sanitários adaptados.

“Estamos comemorando a possibilidade de nossos jovens de Itapevi terem uma formação sólida, que é muito importante para a própria carreira profissional, mas também para a sociedade”, diz o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

A faculdade inicia as atividades com 35 alunos, matriculados no curso superior de tecnologia em Gestão da Qualidade. No processo seletivo para este segundo semestre de 2024, o primeiro da unidade, cada uma das 35 vagas ofertadas no período noturno foram disputadas por 5,97 candidatos.

Arte no campus

Além de uma infraestrutura moderna, a Fatec Itapevi ganhou um toque de arte especial em uma das fachadas da unidade. O artista Wellington Naberezny (@sipros_sipros), nascido no município, foi o responsável pelos grafites que decoram uma das laterais do prédio.

A Fatec de Itapevi é a quarta unidade de ensino superior de educação profissional criada na atual gestão. As demais são: Fatec de Votorantim, Fatec Esportes, na capital, e Fatec de Embu das Artes, com atividades previstas para 2025.

Etec

Desde o primeiro semestre de 2022, o município de Itapevi conta também com uma Escola Técnica Estadual (Etec), que atualmente atende 525 alunos matriculados nos cursos técnicos de Administração, Logística e Desenvolvimento de Sistemas, além do Ensino Médio integrado Técnico em Administração e Logística.