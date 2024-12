SP: AMAs e UBSs funcionarão normalmente no Ano Novo com foco em vacinação

Crédito:São Paulo SP, 30/08/2023, A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Imunizações (PMI), realiza as ações de vacinação extramuro contra Covid-19 e influenza, vírus causador da gripe, nas estações do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e em terminais de ônibus, que ocorre em todas as regiões da cidade. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil