SP agita com shows imperdíveis de Ayrton Montarroyos, Jão e mais

São Paulo se prepara para receber diversas apresentações musicais, programadas entre os dias 17 e 23 de janeiro. O final de semana promete ser especialmente animado com shows de artistas renomados.

No sábado (18) e no domingo (19), o talentoso Ayrton Montarroyos, conhecido por sua participação no The Voice Brasil, apresentará seu novo espetáculo intitulado “A Lira do Povo” no Sesc Pompeia. Simultaneamente, Jão dará o encerramento à sua “Super Turnê” no Allianz Parque, enquanto a banda Fresno retornará ao palco do Terra SP para reviver clássicos e apresentar novas composições.

A seguir, confira os principais destaques da agenda musical:

Ayrton Montarroyos

O artista pernambucano traz ao público seu mais recente projeto, onde explora a rica cultura brasileira através de canções que dialogam com temas como o sertão e as vivências à beira-mar. A apresentação contará com elementos do folclore e narrativas populares.

Local: Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93, Água Branca. Datas: Sábado (18) às 21h e Domingo (19) às 18h. Ingressos: A partir de R$ 18, disponíveis em Sescsp.

Claudette Soares Canta Chico

A renomada cantora Claudette Soares homenageará o compositor Chico Buarque com um repertório que abrange suas icônicas canções. O show incluirá clássicos como “Carolina”, “Todo Sentimento” e a reinterpretação de “Realejo”, que não era apresentada pela artista desde os anos 60.

Local: Casa de Francisca – Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Data: Sábado (18) às 22h. Ingressos: A partir de R$ 80, disponíveis em Pixel Ticket.

Fresno

A banda Fresno promete agitar o público com um setlist que mescla sucessos históricos e novas faixas do álbum “Eu Nunca Fui Embora” (2024). Entre as músicas esperadas estão “Quando o Pesadelo Acabar”, “Quebre as Correntes” e “Camadas”.

Local: Terra SP – Avenida Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande. Data: Sábado (18) à 0h. Ingressos: A partir de R$ 85, disponíveis em Fever.

Humamente Lvcas

O influente criador de conteúdo Lucas Inutilismo fará sua estreia musical ao vivo com o álbum “Humanamente” (2024), trazendo influências do metal. O show deve contar com canções como “Sem Controle”, “No Foco” e “Te Espero Aqui”.

Local: Audio – Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Data: Quinta-feira (23) às 21h. Ingressos: A partir de R$ 85, disponíveis em Ticket360.

Jão

No Allianz Parque, Jão encerrará sua extensa turnê apresentando um repertório que abrange todas as fases da sua carreira, incluindo músicas dos álbuns “Lobos”, “Anti-Herói”, “Pirata” e “Super”. Entre os hits esperados estão “A Rua”, “Essa Eu Fiz para o Nosso Amor”, “Meninos e Meninas” e “Alinhamento Milenar”.

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Data: Sábado (18). Camarotes a partir de R$ 1.470, disponíveis em Backstage Mirante.

Lil Darkie

Pela primeira vez no Brasil, o rapper americano Lil Darkie se apresentará no Cine Joia com um repertório que mistura rap, trap, punk e metal, refletindo sua versatilidade artística.

Local: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade. Data: Domingo (19) às 20h30. Ingressos: A partir de R$ 320, disponíveis em Sympla.

Nayra Lays

A artista Nayra Lays levará ao palco músicas do seu álbum debut “Feita de Samba”, além de releituras que homenageiam grandes nomes da música brasileira contemporânea com foco no pagode e samba rock.

Local: Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga. Data: Sexta-feira (17) às 20h. Ingressos:: A partir de R$ 18, disponíveis em Sescsp.