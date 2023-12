SP abre última turma do ano no curso de capacitação em modalidades paralímpicas

O Governo de São Paulo deu início na terça-feira (12) às aulas da última turma do curso do Programa de Desenvolvimento Paralímpico em Catanduva. A iniciativa gratuita da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Secretaria de esportes disponibiliza 200 vagas para professores de educação física das redes pública e privada, alunos de graduação do último ano de educação física e educadores que trabalham com práticas esportivas para que sejam capacitados tecnicamente em modalidades paralímpicas, voltadas às pessoas com deficiência.

“Com grande satisfação, iniciamos a última turma de 2023, marcando um progresso notável em nossa trajetória. Em 2021, capacitamos 388 pessoas, número que aumentou para 2.373 em 2022 e alcançou 3.830 pessoas em 2023, representando um crescimento de 61% em relação ao ano passado e um impressionante aumento de quase dez vezes a quantidade do ano retrasado. Para 2024, nossa meta é expandir ainda mais essa iniciativa. Este programa tem prosperado devido à crescente conscientização dos profissionais de educação física sobre a importância de incluir alunos com deficiência tanto nas práticas esportivas quanto no cotidiano” destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Durante os quatro dias do programa na cidade, os alunos receberão capacitação técnica teórica e prática do esporte paralímpico em até oito modalidades: atletismo, futebol de 5, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e vôlei sentado. As aulas acontecem até 15 de dezembro na Unifipa Catanduva – Rua dos Estudantes, 225 – Parque Iracema.

As inscrições podem ser feitas pelo site paralimpico.com.br e presencialmente no local das aulas até o último dia de curso, sendo que o participante será capacitado apenas nas modalidades em que se inscrever.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021 através de parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o programa fomenta e incentiva o esporte paralímpico através da capacitação técnica de professores de educação física das redes pública e privada, alunos de graduação do último ano de educação física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

Já foram capacitados 6,6 mil participantes em 70 etapas realizadas no Estado de São Paulo. Atualmente em sua terceira fase, o projeto foi ampliado e já passou por 53 cidades.