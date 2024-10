SP abre mais de mil vagas em cursos gratuitos de qualificação em cultura

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, acaba de abrir inscrições para 1.145 vagas do CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país, gerido pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas são gratuitas, presenciais e as inscrições podem ser realizadas pelo site: www.cultsppro.org.br até o dia 1º de novembro.

Nesta segunda etapa do CultSP PRO, as vagas estão distribuídas em 18 cidades, abrangendo 10 regiões administrativas do estado. Os municípios contemplados são: São Paulo, Ribeirão Pires, São Caetano do Sul, Santana de Parnaíba, Santo André, Cubatão, Santos, Botucatu, Itu, Campinas, Santa Bárbara D’Oeste, Garça, Registro, São José do Rio Preto, Areias, Campos do Jordão, São Sebastião e São José dos Campos, reforçando o compromisso do programa com a descentralização e interiorização das ações culturais.

“O CultSP PRO representa um marco na formação de profissionais da cultura em São Paulo. Estamos criando um programa robusto, que não apenas qualifica a mão de obra, mas também fomenta o desenvolvimento de talentos e a geração de novas oportunidades para quem já atua na cadeia produtiva da cultura”, destaca Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Os cursos do CultSP PRO estão organizados em seis escolas temáticas, focadas em áreas da cultura e economia criativa. A Escola de Artes abrange performance artística e capacitação técnica em cenografia e produção musical. A Escola de Patrimônios e Equipamentos foca na gestão e preservação do patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria e gestão de museus. A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias oferece capacitação em produção audiovisual e criação de games, enquanto a Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais foca na formação em design gráfico e fotografia. A Escola de Tradições e Expressões Criativas qualifica em gastronomia e moda sustentável, e a Escola de Inovação e Sustentabilidade enfoca empreendedorismo e projetos culturais inovadores. Já o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro busca aprimorar grupos artísticos e valorizar as culturas regionais.

Em 2024, mais de 500 atividades formativas e complementares terão sido realizadas, impactando diretamente mais de 10 mil pessoas em todas as regiões do estado. A partir de 2025, serão mais de 2.300 atividades por ano e a previsão é chegar a 2029 com mais de 10 mil atividades pactuadas e condicionadas, beneficiando mais de 500 mil pessoas em todo o território estadual.

Na capital, as atividades ocorrem predominantemente no Edifício Oswald de Andrade, mas também haverá programação na Praça Benedito Calixto. No interior, elas se expandem por uma ampla rede de espaços físicos, graças a parcerias com empresas, prefeituras, universidades e equipamentos culturais.

Serviço:

CAPITAL

Local: Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363, Bom Retiro

Curso: Patrimônio Cultural em São Paulo: Princípios, Legislação e Preservação

Descrição: Introdução aos princípios e à legislação sobre o patrimônio cultural no Brasil, com foco na produção normativa no estado de São Paulo. Definições e diferenças entre patrimônio material e imaterial, bem como os principais instrumentos legais e políticas públicas que visam a preservação e valorização do patrimônio. Introdução ao trâmite e à aprovação de projetos culturais.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 20

Pré-requisito: Não há

Período: 11 de novembro a 14 de novembro

Dias e horários: Segunda a quinta, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Curso: Bastidores: Fotografia de Moda

Descrição: Pensado para iniciantes, o curso passeia pelo universo da fotografia de forma abrangente, dando ênfase ao nicho da moda.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Pré-requisito: Não há

Período: 18 de novembro a 22 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 14h às 18h

Curso: Comunicação em Mod a

a Descrição: Para profissionais da área e iniciantes no mercado da moda, o curso com cinco encontros aborda caminhos e linguagens para grandes e pequenas marcas com foco no mercado de moda. Qualidade e impacto da marca, planejamento estratégico, linguagem e análises observando o mercado de uma das maiores indústrias do mundo. Os desafios vão muito além de vender, passando por questões ambientais, filosóficas e técnicas.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Pré-requisito: Não há

Período: 18 de novembro a 22 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 14h às 18h

Curso: Maquiagem de Moda

Descrição: Curso de maquiagem profissional voltado para iniciantes interessados em práticas de beleza (maquiagem) na moda, com foco em fotografia e vídeo.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Pré-requisito: Não há

Período: 25 de novembro a 29 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 9h às 18h

Curso: Beleza e Identidades: Estéticas Performáticas

Descrição: O curso objetiva qualificar profissionais para atuar no mercado da indústria criativa com foco na estética, performatividade e gestão cultural. Irá abordar conteúdos como: Cabelo, Maquiagem, Figurino como formas de expressão e identidade; Voguing, Desfile/Runway, Bate Cabelo e Consciência Corporal; e Gestão financeira, portfólio, desenvolvimento de projetos culturais, e estratégias de empreendedorismo cultural.

Carga-horária: 36 horas

Vagas: 25

Pré-requisito: Não há

Período: 7 de novembro a 5 de dezembro

Dias e horários: Terças e quintas, 18h às 22h

Curso: Patrimônio Cultural Afro-Paulista

Descrição: O curso propõe pensar no processo de ressignificação das digitais pretas multiculturais que formam as bases da identidade cultural do estado de São Paulo, tendo como base o trabalho de pesquisa do Instituto Cultural Samba Autêntico, que investiga Sambas, Memórias e Territórios Negros em São Paulo. Fazendo assim um recorte etnológico sobre os batuques ancestrais do samba paulista que são (também) responsáveis pelo processo de urbanização do samba na capital do estado.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 20

Pré-requisito: Não há

Período: 7 de novembro a 5 de dezembro

Dias e horários: Quintas-feiras, 15h às 19h

Curso: Estratégias para Monetização e Publicação de Jogos Digitais

Descrição: Apresentar aos participantes as técnicas de monetização e publicação de jogos digitais de forma estratégica, maximizando seus lucros e alcançando um público global por meio das melhores práticas do mercado, com diferentes modelos de negócio.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Pré-requisito: Não há

Período: 19 de novembro a 5 de dezembro

Dias e horários: Terças e quintas, 13h às 17h

Curso: Artesanato: Bordado Livre Na Prática

Descrição: Neste estágio, será trabalhado todo o processo do bordado: escolha do material, estudo e definição do tema, cores, textura dos tecidos, linhas e agulhas, produção e reprodução de imagens, organização e administração do tempo, entre outros aspectos. Tudo sempre com foco no olhar e na valorização da cultura e das manifestações populares do estado de São Paulo.

Carga-horária: 51 horas

Vagas: 25 horas

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 16 de dezembro

Dias e horários: Terças, quartas e sextas, 9h às 12h

Curso: Quadrinhos: Ilustração na prática

Descrição: Curso de História em Quadrinho baseado em seu lastro histórico e a adoção de uma abordagem de prática em desenho, baseada na construção da personagem, cenário e narrativa

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 20

Pré-requisito: Não há

Período: 13 de novembro a 13 de dezembro

Dias e horários: Quartas e sextas, 15h às 19h

Local: Monstra

Endereço: Praça Benedito Calixto, 158 – 1º andar – Pinheiros, São Paulo

REGIÃO METROPOLITANA

Ribeirão Pires

Curso: Apresentadores para televisão e mídias sociais

Descrição: Técnicas de Apresentação, Criação de Conteúdo Pessoalizado, Media Training e Oratória, Interação em Tempo Real, Construção de Marca Pessoal

Carga-horária: 72 horas

Vagas: 25

Local: Centrípeta Filmes

Endereço: Rua Felipe Sabbag, 177 – Centro – Ribeirão Pires

Pré-requisito: NÃO

Período: 08/11 a 20/12, apresentação final em 21/12

Dias e horários: segundas, quartas e sextas, 13h às 17h

Curso: Curta-metragem: da ideia às telas

Descrição: Aulas práticas e teóricas, com desenvolvimento completo de um curta-metragem. O curso oferece uma experiência imersiva desde a ideação até a exibição, preparando os alunos para entender e aplicar as práticas profissionais do mercado audiovisual.

Carga-horária: 72 horas

Vagas: 25

Local: Centrípeta Filmes

Endereço: Rua Felipe Sabbag, 177 – Centro – Ribeirão Pires

Período: 8 de novembro a 20 de dezembro. Apresentação final em 21 de dezembro.

Dias e horários: Segundas, quartas e sextas, 8h às 12h

Curso: Gastronomia Sustentável: Aproveitamento Integral dos Alimentos e Boas Práticas de Cultivo

Descrição: Este curso imersivo oferece uma experiência completa, em que os participantes aprenderão a integrar práticas de sustentabilidade ao seu espaço gastronômico. O curso inclui o manejo de hortas orgânicas, compostagem, plantio e colheita. Uma introdução sobre as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), flores comestíveis, e técnicas de fermentação para a conservação dos alimentos. Com ênfase na saúde planetária, os alunos também aprenderão sobre ações sustentáveis como: Resgatando os 5 sentidos na alimentação; Utilizando ingredientes orgânicos; Utilizando produtos regionais; Diminuição de Aditivos químicos na alimentação; Não utilizando espécies ameaçadas; Gestão de resíduos; Praticando a Arquitetura do futuro e Estímulo do plantio de árvores.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Fiore de Luci

Endereço: Av. Alto da Serra, 655 – Pouso Alegre – Ribeirão Pires

Pré-requisito: Não há

Período: 28 de novembro a 30 de novembro

Dias e horários: 28/11, quinta, das 13:00 às 18:00 com coffee break; 29/11, sexta, das 13h às 18h com coffee break; e 30/11, sábado, das 9h às 15h com café e almoço

Curso: Movie Maker na Prática

Descrição: Capacitar os alunos a atuar como movie makers no mercado audiovisual, dominando o uso de câmeras DSLR, edição ágil de conteúdo, sonorização e entrega final para plataformas de TV e redes sociais. O curso oferece uma abordagem prática e técnica, preparando os participantes para criar conteúdos audiovisuais com eficiência e profissionalismo.

Carga-horária: 60 horas

Vagas: 25

Local: Centrípeta Filmes

Endereço: Rua Felipe Sabbag, 177 – Centro – Ribeirão Pires

Pré-requisito: Não há

Período: 11 de novembro a 11 de dezembro

Dias e horários: Segundas, quartas e sextas, 8h às 12h

Curso: Pitching de Projetos Vencedores

Descrição: Apresentar os fundamentos do pitching, destacando sua importância no mercado audiovisual e fornecendo uma visão geral dos diferentes formatos. Capacitar os participantes a apresentarem projetos de forma eficaz e convincente em bancas, mesas avaliadoras e comissões de editais. O curso oferece técnicas de postura, retórica, estruturação de apresentação e adequação de projetos, preparando os alunos para conquistar aprovação e financiamento de seus projetos audiovisuais

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Centrípeta Filmes

Endereço: Rua Felipe Sabbag, 177 – Centro – Ribeirão Pires

Pré-requisito: Não há

Período: 9 de novembro a 14 de dezembro

Dias e horários: Sábados, 18h às 22h

São Caetano do Sul

Curso: Artesanato: Bordado Livre 1

Descrição: A atividade ensinará a técnica de bordado, que consiste em ornamentar tecidos com diversos desenhos ou motivos, utilizando fios e agulha. O bordado se desenvolve por meio dos pontos, e, em muitos casos, o nome vem do próprio ponto utilizado. Nas aulas, serão ensinados os pontos mais comuns, como aplicação, caminho sem fim, corrente, cadeia, ponto cheio, ponto matiz, entre outros. Esses pontos podem ser usados juntos ou separados, criando novas possibilidades para representar a cultura tradicional paulista.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 10 de dezembro

Dias e horários: Terças e quintas, 14h às 17h

Curso: Artesanato: passos para expor seu produto

Descrição: A atividade tem como objetivo ensinar técnicas de vitrinismo e exposição de objetos em espaços de venda, como mesas ou estantes, garantindo que os produtos sejam apresentados da melhor forma para alavancar as vendas e serem percebidos como relevantes pelo consumidor. Além disso, busca orientar sobre tendências relacionadas a datas importantes, alinhando-as diretamente com a estratégia de vendas.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 19 de novembro a 10 de dezembro

Dias e horários: Terça, 19/11, 14h às 16h. 23/11 a 12/12, terças e quintas, 14h às 17h

Curso: Meu Projeto Artesanal

Descrição: Após as técnicas artesanais serem aprendidas e praticadas é o momento de se tornarem ferramentas para solucionar os entraves da criação de uma peça. Começando a desenvolver seus próprios projetos desde exercícios de criatividade, o rascunho da ideia, molde em papel, protótipo e peça finalizada.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 19 de novembro a 10 de dezembro

Dias e horários: Terça, 19/11, das 14h às 16h. 23/11 a 12/12, terças e quintas, das 14h às 17h

Curso: Desenho básico e ilustração: do conceito à arte final

Descrição: Destinado para todos os praticantes e amantes das artes visuais que desejam aprender, desenvolver e aprimorar suas habilidades. Abrangendo métodos básicos da ilustração tradicional (física) e contemplando os participantes com técnicas como: luz e sombra, perspectiva, tridimensionalidade, realismo, figura humana, hachura e alto contraste em estêncil. Cada técnica será abordada com profundidade, permitindo o desenvolvimento do olhar crítico e aprimoramento do domínio das ferramentas e matérias. O foco está na prática e na aplicação artística, promovendo a expressão individual e incentivando o desenvolvimento de um estilo próprio.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 8 de novembro a 13 de dezembro

Dias e horários: Terças e sextas, 13h às 17h

Curso: Design Gráfico: Tipografia e Branding: Da Criação ao Design de Marcas

Descrição: Este curso explora o processo criativo e técnico de desenvolvimento tipográfico e sua aplicação no branding. Os alunos aprenderão a desenhar tipografias manuais, digitalizá-las e aplicá-las na criação de identidades visuais completas. Serão abordadas técnicas de desenho, vetorização, ajustes digitais, e aplicações físicas e digitais da tipografia em materiais de marca. Ao longo do curso, os alunos desenvolverão uma tipografia personalizada e aplicá-la-ão no design de uma marca, culminando em um projeto final completo que integra tipografia e identidade visual.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 8 de novembro a 13 de dezembro

Dias e horários: Segundas, quartas e sextas, 14h às 17h. Sexta, 13/12, das 14h às 18h. Não haverá aula nos dias 15/11, 20/11 e 06/12

Curso: Ilustração em aquarela

Descrição: Destinado para todos os praticantes e amantes das artes visuais que desejam aprender, desenvolver e aprimorar suas habilidades, abrangendo métodos básicos da ilustração tradicional (física). Contemplando os participantes com técnicas como: molhado sobre seco, molhado sobre molhado, pincel seco, transparência e sobreposição de camadas, degradê, secagem, textura com sal, luz e sombra, perspectiva, figura humana e floral. Cada técnica será abordada com profundidade, permitindo o desenvolvimento do olhar crítico e aprimoramento do domínio das ferramentas e matérias. O Foco está na prática e na aplicação artística, promovendo a expressão individual e incentivando o desenvolvimento de um estilo próprio.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 8 de novembro a 13 de dezembro

Dias e horários: Terças e sextas, das 13h às 17h

Curso: A Fotografia e a Cidade

Descrição: Oficina de exploração fotográfica do espaço público, tratando a relação entre fotografia e cidade, teoria e prática, e os recursos de câmeras convencionais e aparelhos celulares. Neste curso a proposta é relacionar o olhar fotográfico com a paisagem urbana, a partir de exercícios e leitura de trabalhos relacionados ao assunto, diferenças sobre a técnica e possibilidades dentro da fotografia de rua e arquitetura.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: Segundas e quartas, 9h às 12h

Curso: Fotografia 1: celulares e equipamentos próprios

Descrição: Neste curso será abordada a técnica básica sobre fotografia e observação da luz e o percurso histórico de como a imagem fotográfica evoluiu desde sua invenção no século XIX. Os conteúdos básicos sobre modo de fotografar e suas ferramentas atuais nos dispositivos tecnológicos contemporâneos, como celulares e câmeras compactas que em sua base são semelhantes aos processos analógicos de captação a partir da luz.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: Segundas e quartas, 13h às 14h30

Curso: Fotografia 2: celulares e equipamentos próprios

Descrição: Neste curso será abordada a técnica básica sobre fotografia e observação da luz e o percurso histórico de como a imagem fotográfica evoluiu desde sua invenção no século XIX. Os conteúdos básicos sobre modo de fotografar e suas ferramentas atuais

nos dispositivos tecnológicos contemporâneos, como tratar e editar imagens e análise

da produção da fotografia da atualidade.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Endereço: Rua Martim Francisco, 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: segundas e quartas, 14h30 às 17h00

Santana de Parnaíba

Curso: Conceitos Gerais para Gestão de Acervos Museológicos

Descrição: O curso apresenta os conceitos gerais para a gestão de acervos museológicos. Discute o que é e para que serve a gestão e a política de acervo no contexto dos museus. Detém-se particularmente sobre os procedimentos básicos de trabalho com os acervos, o que inclui processos de aquisição, controle e segurança dos objetos.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Museu Anhanguera

Endereço: Largo da Matriz, 19 – Centro – Santana de Parnaíba

Pré-requisito: Não há

Período: 9 de novembro a 14 de dezembro

Dias e horários: Sábados, das 9h às 16h

Santo André

Curso: Cerâmica – entre o barro e o vaso

Descrição: Curso de iniciação ao trabalho com cerâmica contemplando as técnicas básicas de modelagem manual em argila e organização das etapas de produção para confecção de utilitários, objetos decorativos e esculturas. Durante as aulas serão apresentados os materiais, técnicas e ferramentas básicas para que posteriormente cada participante possa desenvolver seu trabalho de forma autônoma e alinhada aos seus objetivos profissionais.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 20

Local: EMIA Aron Feldman

Endereço: Av. Itamarati, 536 – Vila Curuçá, Santo André

Pré-requisito: Não há

Período: 7 de novembro a 12 de dezembro

Dias e horários: Quintas, 17h às 20h

Curso: Produção de Conteúdo para Áudio: Criação de podcast e derivados

Descrição: Curso para elaboração de planejamento executivo específico para a área de produção de conteúdo em áudio para podcast e derivados.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 20

Local: A CASA

Endereço: Avenida Industrial, 1740 – Campestre – Santo André

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: Quartas, 10h às 13h

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTOS

Cubatão

Curso: Artes Urbanas

Descrição: A atividade tem como objetivo explorar a criação de arte urbana utilizando técnicas de estêncil, serigrafia e lambe-lambe. Serão abordados temas como a história da arte urbana, escolha de materiais, métodos de aplicação e a concepção de intervenções criativas no espaço público. Os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos autorais, explorando a criação de imagens e mensagens que dialoguem com a cidade.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 20

Local: Evora

Endereço: Rua Dom Pedro II, 488 – Vila Nova – Cubatão

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: Terças, quartas e sextas, 14h às 17h

Santos

Curso: Arte-território

Descrição: Práticas contemporâneas de projeto, pesquisa e produção artística: uma reflexão dialógica acerca dos processos e relações profissionais no campo da curadoria.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 20

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto

Endereço: Av. Bartolomeu Gusmão, 15

Pré-requisito: Não há

Período: 27 de novembro a 13 de dezembro

Dias e horários: Quartas e sextas, 16h às 20h

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOROCABA

Botucatu

Curso: Escola de Patrimônios 1

Descrição: Educação patrimonial e preservação do patrimônio cultural em diferentes contextos. Capacitação de agentes para o entendimento e a preservação do patrimônio cultural material e imaterial, refletindo sobre seus significados e fomentando a cidadania cultural no âmbito territorial, através de uma formação completa calcada no presente dos saberes culturais do estado, preservando a memória e os fazeres tradicionais, e garantindo sua preservação no futuro.

Carga-horária: 16 horas

Vagas: 20

Local: Auditório da Biblioteca Prof Paulo Mattos – Faculdade de Ciências Agrônomas/FCA – UNESP Botucatu

Endereço: Av. Cidade Universitária, 3780 – Altos do Paraíso

Pré-requisito: Não há

Período: 28 a 29 de novembro

Dias e horários: Quinta e sexta, das 9h às 17h

Itu

Curso: Patrimônio Cultural em São Paulo: Princípios, Legislação e Preservação

Descrição: Introdução aos princípios e à legislação sobre o patrimônio cultural no Brasil, com foco na produção normativa no Estado de São Paulo. Definições e diferenças entre patrimônio material e imaterial, bem como os principais instrumentos legais e políticas públicas que visam a preservação e valorização do patrimônio. Introdução ao trâmite e à aprovação de projetos culturais.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 20

Local: Museu da Energia de Itu

Endereço: Rua Paula Souza, 669 – Centro, Itu

Pré-requisito: Não há

Período: 26 de novembro a 27 de novembro

Dias e horários: Terça e quarta, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Curso: Documentação de acervos museológicos: noções básicas

Descrição: Introdução às noções básicas de documentação de acervos museológicos, com ênfase em conceitos como documento, objeto-documento e documentação, e práticas introdutórias, como numeração, medição e descrição. Também serão abordadas normas fundamentais da documentação, como a norma de estrutura de dados, Categorias de Informação do CIDOC e a norma de procedimentos de gestão, SPECTRUM 4.0, bem como aspectos relacionados ao desenvolvimento de uma política de gestão de acervos e terminologia controlada.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Estúdio Extraordinário

Endereço: Rua Dr. Graciano Geribello, 24 – Bairro Alto, Itu

Pré-requisito: Não há

Período: 2 de dezembro a 6 de dezembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 9h às 18h (curso imersivo com intervalos programados)

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAMPINAS

Campinas

Curso: Maquiagem de Moda

Descrição: Curso de maquiagem profissional voltado para iniciantes interessados em práticas de beleza (maquiagem) na moda, com foco em fotografia e vídeo.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Sala dos Toninhos

Endereço: Av. Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial, Campinas

Pré-requisito: Não há

Período: 18 de novembro a 22 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 9h às 18h

Santa Bárbara d´Oeste

Curso: Artesanato: Plano de Negócios

Descrição: Curso-mentoria para o desenvolvimento de um Plano de Negócios, apoiando o estudante a traçar uma linha de ação clara e oferecendo práticas eficazes para entrar no mercado artístico, consolidar e alavancar sua carreira.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Centro de Memórias

Endereço: R. João Lino, nº 362 (em frente ao Museu da Imigração), Santa Bárbara d´Oeste

Pré-requisito: Artesão já precisa ter seu negócio iniciado. Preferência para quem já tenha CNPJ e/ou tem a carteira do SICAB/SUTACO válida.

Período: 18 de novembro a 22 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 18h30 às 22h30

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARÍLIA

Garça

Curso: Artes Cênicas: Teatro Musical 1

Descrição: Curso de canto, dança e interpretação com foco exclusivo em Teatro Musical. Musicalização, expressão corporal, interpretação do texto e da canção, composição de ensemble, sapateado, jazz, ballet. Introdução ao universo dos musicais internacionais e nacionais.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Escola Municipal de Cultura Artística Naná Zancopé

Endereço: R. Vinte e Sete de Dezembro, 10 – Williams, Garça

Pré-requisito: VIVÊNCIA PRÉVIA DE 2 ANOS. Enviar minibio

Período: 9 de novembro a 14 de dezembro

Dias e horários: Sábados, 8h30 às 17h30 (com intervalo)

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO

Registro

Curso: Produção Musical: como distribuir nas diversas plataformas de streaming

Descrição: Formação focada em apresentar como funciona a distribuição das músicas em tocadores/plataformas de streaming. Criação de capas e álbuns para as plataformas.

Carga-horária: 24 horas

Vagas: 25

Local: Teatro Caixa Preta

Endereço: Rua Meraldo Previdi, 531 – Centro

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 14 de novembro

Dias e horários: Terça a sexta, 14h às 18h

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

São José do Rio Preto

Curso: Edição de áudio e vídeo: Introdução à prática

Descrição: Curso de iniciação à edição de áudio e vídeo.

Carga-horária: 27 horas

Vagas: 25

Local e Endereço: Centro Cultural Daud Jorge Simão – 3º andar – Rádio Educativa FM Endereço: Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 1 – Centro – São José do Rio Preto

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 22 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 19h às 22h

Curso: Da Maquiagem social a maquiagem artística

Descrição: Técnicas de maquiagem social e de maquiagem artística, com o objetivo de ampliar as possibilidades de inserção profissional e qualificar os profissionais que já atuam no segmento artístico.

Carga-horária: 21 horas

Vagas: 25

Local: Casa de Cultura Dinorath do Valle

Endereço: R. Roberto Símonsen, 120 – Chácara Municipal – São José do Rio Preto

Pré-requisito: Não há

Período: 7 de novembro a 28 de novembro

Dias e horários: Terças e quintas, 19h às 22h

Curso: Introdução a cenografia para sala de espetáculos

Descrição: Curso de iniciação à concepção, projeto e supervisão de cenários.

Carga-horária: 21 horas

Vagas: 25

Local: Teatro Municipal Nelson Castro

Endereço: Av. Felíciano Sáles Cunha, 1020 – Jardim Novo Aeroporto – São José do Rio Preto

Pré-requisito: Não há

Período: 11 de dezembro a 17 de dezembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 19h às 22h. Sábado e domingo, 15h às 18h

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Areias

Curso: Escola de Patrimônios Pro

Descrição: Educação patrimonial e conservação preventiva de bens culturais materiais e imateriais com caráter avançado, com ênfase nas artes e ofícios, no estudo das madeiras, pedras e terras na construção do patrimônio cultural

Carga-horária: 72 horas

Vagas: 20

Local: Galpão da Fazenda Vargem Grande

Endereço: Estrada dos Tropeiros, km 257 – Areias

Pré-requisito: Não há

Período: 9 de dezembro a 14 de dezembro

Dias e horários: Segunda a sábado, 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Campos do Jordão

Curso: Figurino para Dança Clássica: Tutu Criação e Produção

Descrição: O curso tem como objetivo qualificar e aprimorar profissionais que desejem atuar com o conceito, a criação e a prática de corte e costura para elaboração de figurino para Dança Clássica, em especial os tutus. Serão abordadas todas as etapas do processo de criação do tutu romântico e do tutu de bandeja, desde a modelagem e corte até a confecção e montagem da peça. O curso abordará também a história da dança e a importância do figurino nesse contexto.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Centro Cultural Vanessa Ballet

Endereço: R. Brg. Jordão, 768 – Abernéssia, Campos do Jordão

Pré-requisito: VIVÊNCIA PRÉVIA DE 2 ANOS. Enviar minibio

Período: 15 de novembro a 17 de novembro

Dias e horários: Sexta, 13h30 às 17h30. Sábado e domingo, 8h30 às 17h30

São Sebastião

Curso: Elaboração e articulação de projetos culturais aplicados ao território

Descrição: O curso visa instrumentalizar o estudante para redação de projetos voltados às principais leis de incentivo fiscal e editais de fomento do território. O curso abordará as etapas de elaboração de um projeto cultural para diferentes linguagens, o funcionamento das principais leis de incentivo; os pontos comuns em editais e a escrita técnica; proposta e conexão com argumento; e planilha orçamentária. O curso objetiva qualificar artistas e produtores ligados ao setor cultural a desenvolverem suas propostas artísticas via elaboração de projetos culturais.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: ETEC São Sebastião

Endereço: Rua Ítalo Nascimento, nº 188 – Porto Grande – São Sebastião

Pré-requisito: Não há

Período: 11 de novembro a 4 de dezembro

Dias e horários: Segunda a quinta, das 18h às 22h

São José dos Campos

Curso: Educação e Preservação Patrimonial

Descrição: Educação patrimonial e preservação do patrimônio cultural nos diferentes espaços sociais. Capacitação de agentes para a identificação e preservação do patrimônio cultural, refletindo sobre seus significados e fomento da cidadania cultural, no âmbito territorial. Valores e potenciais culturais no plano pedagógico.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 20

Local: Parque Vicentina Aranha

Endereço: Rua Prudente M. de Moraes, 302 – Vila Adyanna – São José dos Campos

Pré-requisito: Não há

Período: 3 de dezembro a 6 de dezembro

Dias e horários: De terça a sexta das 10h às 22h (curso imersivo com intervalos programados)

Curso: VJ e Videomapping

Descrição: Criação de projeções visuais utilizando o software Resolume Arena com técnicas de mapeamento de superfícies, efeitos visuais, animação e controle em tempo real, transformando ideias em experiências visuais imersivas.

Carga-horária: 40 horas

Vagas: 25

Local: Museu Municipal de São José dos Campos

Endereço: Praça Afonso Pena, 29 – Centro – São José dos Campos

Pré-requisito: Não há

Período: 2 de dezembro a 13 de dezembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 8h às 12h

Curso: Introdução à Narrativa e Roteirização para Jogos Digitais

Descrição: Apresentação do universo da criação de narrativas envolventes e imersivas para jogos por meio de técnicas e ferramentas essenciais para construir mundos, personagens e histórias que envolvem os jogadores.

Carga-horária: 20 horas

Vagas: 25

Local: Museu Municipal de São José dos Campos

Endereço: Praça Afonso Pena, 29 – Centro – São José dos Campos

Pré-requisito: Não há

Período: 29 de novembro a 14 de dezembro

Dias e horários: Sextas e sábados, 8h às 12h

Curso: Leis de Incentivo à Cultura – Elaboração de Projeto à Prestação de Contas

Descrição: O curso objetiva apresentar as principais leis de incentivo fiscal federal, estadual e municipal do território. O curso irá abordar a estruturação de projetos culturais, incluindo elementos como conceito, justificativa, diferenciais, plano de comunicação, equipe, plano de trabalho e orçamento, assim como noções de gestão administrativa do projeto e prestação de contas.

Carga-horária: 68 horas

Vagas: 25

Local: Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Endereço: Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade – Santana – São José dos Campos

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: Segundas, quartas e sextas, 18h às 22h

Curso: Criação e Desenvolvimento de Games

Descrição: Capacitar os participantes a criar seus próprios jogos 2D utilizando a plataforma Construct 3, desde a concepção de ideias até a publicação de jogos completos.

Carga-horária: 72 horas

Vagas: 25

Local: Museu Municipal de São José dos Campos

Endereço: Praça Afonso Pena, 29 – Centro – São José dos Campos

Pré-requisito: Não há

Período: 6 de novembro a 18 de dezembro

Dias e horários: Segundas e quartas, das 08h às 13h

Curso: Como Captar Recursos e Prestar Contas de Projetos e Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

Descrição: Formação especializada destinada a capacitar produtores culturais na captação de recursos e na correta prestação de contas dos projetos culturais incentivados que desenvolvem por meio das Leis de incentivo Fiscais e Editais públicos. Este curso visa não apenas ensinar as melhores práticas para arrecadar fundos, mas também a importância da transparência e responsabilidade na gestão financeira, aspectos essenciais para garantir a sustentabilidade e credibilidade dos projetos culturais. O curso Direitos Autorais e Propriedade Intelectual é uma formação direcionada a produtores culturais, artistas e profissionais do setor que desejam compreender a legislação relacionada a direitos autorais e a proteção da propriedade intelectual. O curso oferece uma visão abrangente sobre como gerenciar os direitos sobre criações culturais e garantir a proteção legal de suas obras.

Carga-horária: 39 horas

Vagas: 25

Local: Museu Municipal de São José dos Campos

Endereço: Praça Afonso Pena, 29 – Centro – São José dos Campos

Pré-requisito: Não há

Período: 7 de novembro a 19 de dezembro

Dias e horários: Terças e quintas, 19h às 22h