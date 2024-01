SP abre mais de 300 vagas para artesãos comercializarem em feiras em fevereiro

A Prefeitura de São Paulo abriu mais de 380 vagas para artesãos e manualistas nas feiras de artesanato que ocorrerão no mês de fevereiro. As ações são do programa Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa de incentivo e desenvolvimento do setor de artesanato e manualidades da cidade de São Paulo. As inscrições podem ser feitas por empreendedores credenciados no programa até 19 de janeiro.

A participação nos espaços de comercialização é gratuita e não há remuneração para os selecionados. Além disso, o Programa, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, oferece a estrutura necessária para o empreendedor manual durante a participação na ação.

Vender produto artesanal ou manual de produção própria e ter disponibilidade para estar presente durante todo o evento também são alguns dos requisitos de participação. A seleção é realizada por meio de sorteios ao vivo, transmitidos no canal do Mãos e Mentes Paulistanas no YouTube. Trabalhadores manuais que ainda não estão credenciados no Mãos e Mentes Paulistanas podem fazer o cadastro para credenciamento neste link.

As feiras de artesanato vão acontecer por toda a Capital em diversas datas ao longo de fevereiro. Ao todo, 14 localidades irão receber os artesãos e manualistas do Mãos e Mentes, sendo: Parque Severo Gomes (Zona Sul), Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper,Parque do Trote e Largo da Matriz (Zona Norte), Mercadão das Flores e Parque Anhanguera (Zona Oeste), Mercado da Penha e Parque do Carmo (Zona Leste) e, por fim, Parques Jardim da Luz e Buenos Aires, Praça Oswaldo Cruz, Praça Antônio Prado e Praça do Patriarca (Região Central).

Novos critérios de participação

A partir de 1º de abril de 2024, dois módulos da qualificação empreendedora do Mãos e Mentes (Modelagem de negócio e Planejamento de coleção) passarão a ser obrigatórios como parte dos critérios de participação das feiras de artesanato realizadas pelo programa.

Gratuito e on-line, o curso oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete módulos, divididos pelos temas: planejamento financeiro e de futuro, desenvolvimento de coleção, modelagem de negócios, presença digital, formalização e segurança no trabalho.

Quando liberado, cada módulo ficará aberto para acesso e conclusão por uma semana, de segunda-feira a domingo. Depois de encerrados serão abertos posteriormente. Nesta semana (15 a 21 de janeiro), os empreendedores poderão assistir às aulas dos módulos que serão obrigatórios para participação nas feiras: Modelagem de negócio e Planejamento de coleção.

Interessados na qualificação empreendedora podem se cadastrar na plataforma da qualificação para acessar o conteúdo disponível pelo link.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas. Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Serviço

Inscrição – Feiras de artesanato do mês de fevereiro

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 3, 4, 17, 18, 24 e 25 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Av. João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 2, 16 e 23 de fevereiro de 2024

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper, Vila Albertina

Feira de Artesanato Largo da Matriz

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 3 e 24 de fevereiro de 2024

Horário: 12h às 18h

Local: Largo da Matriz

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 – Freguesia do Ó

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 3, 17 e 24 de fevereiro de 2024

Horário: 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Mercado da Penha

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 2, 3, 4 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 19h (sexta e sábado) e 9h às 13h (domingo)

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Data do evento: 17 e 24 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Leste 08270-000 – Itaquera

Feira de Artesanato Parque Buenos Aires

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Data do evento: 17 e 24 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Data do evento: 4 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Jardim da Luz

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Data do evento: 17 e 24 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Jardim da Luz

Endereço: Praça da Luz, s/n – Bom Retiro

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Data do evento: 4 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Feira de Artesanato Parque do Trote

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Data do evento: 4 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Parque do Trote

Endereço: Avenida Nadir Dias de Figueiredo, s/n – Portão 1 – Vila Guilherme

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 19 a 23 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 17h (segunda a sexta)

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 05 a 09 de fevereiro e 26 de fevereiro a 1 de março de 2024

Horário: 10h às 17h (segunda a sexta)

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça Oswaldo Cruz

Inscrições de 15 a 19 de janeiro pelo link

Datas do evento: 4 e 18 de fevereiro de 2024

Horário: 11h às 17h

Local: Praça Oswaldo Cruz (em frente ao Shopping Paulista)

Endereço:Praça Oswaldo Cruz – Paraíso

Qualificação empreendedora – Mãos e Mentes Paulistanas

Cadastro para os módulos abertos pelo site: https://pmmsp.eadplataforma.app/login

Programação dos módulos em janeiro:

2 a 7 de janeiro – Modelagem de negócio e Planejamento de coleção

8 a 14 de janeiro – Planejamento financeiro e Parcerias e Formalização

15 a 21 de janeiro – Modelagem de negócio e Planejamento de coleção

22 a 28 de janeiro – Planejamento de futuro e Presença digital