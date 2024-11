SP abre inscrições para gerenciamento dos novos Centros TEA e da Cidadania

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência SEDPcD, publicou nesta segunda-feira (4) um edital de chamamento público para a selecionar a organização da sociedade civil que vai gerenciar o Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e também do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência.

Os novos Centros oferecerão diversos serviços, como atendimento presencial e on-line para tirar dúvidas e orientar sobre direitos e benefícios, além de atividades de arte, esporte e salas sensoriais adaptadas para pessoas com autismo. O espaço também será uma referência para capacitar familiares e profissionais, incentivar pesquisas e oferecer documentos de identificação especializados, como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA).

As organizações interessadas em participar devem atender a requisitos específicos, como experiência na área, capacidade técnica e financeira. O processo de seleção será transparente e contará com uma comissão avaliadora. As inscrições estão abertas de 4 de novembro a 3 de dezembro de 2024 e podem ser feitas clicando aqui.