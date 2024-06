SP abre inscrições para cursos profissionalizantes em áreas como confeitaria e informática

Os Centros Municipais de Capacitação e Treinamento (CMCTs), da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, estão com inscrições abertas para os cursos livres profissionalizantes. As duas unidades estão localizadas na Zona Leste da capital, na Diretoria Regional de Educação (DRE) São Miguel.

Os cursos disponíveis são Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Eletricista com Reparador de Eletrodomésticos, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Logística, Confeiteiro, Corte e Costura, Informática e Panificação. Estes cursos são gratuitos, de curta duração e com carga horária mínima de 160 horas.

Quem se interessar pode se inscrever on-line para o CMCT Professor Vandyr da Silva até domingo, 23 de junho, e para o CMCT Professor Lenine Soares de Jesus até quarta-feira, 26 de junho. É necessário comparecer presencialmente na unidade de interesse no dia e horário do sorteio de vagas.

Podem se inscrever estudantes da rede pública a partir de 14 anos, participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e membros da comunidade em geral. Cada turma oferece 20 vagas, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite.

Será aceita apenas uma inscrição por candidato. As inscrições em mais de um curso resultam em eliminação do processo seletivo. É importante verificar os horários específicos dos sorteios para cada curso.

Inscrições – CMCT Professor Vandyr da Silva

As inscrições estão abertas até domingo, dia 23/06. O sorteio presencial das vagas ocorrerá dia 04/07. Atenção: verificar o horário do sorteio presencial que acontecerá na unidade, pois cada curso tem um horário de sorteio diferente.

Endereço: Rua Daniel Bernardo, 95, São Miguel Paulista – Telefone: 2297-2844

Inscreva-se aqui.

Clique aqui e saiba mais.

Inscrições – CMCT Professor Lenine Soares de Jesus

As inscrições estão abertas até quarta-feira, dia 26/06. O sorteio presencial das vagas ocorrerá no dia 04/07. Atenção: verificar o horário do sorteio presencial que acontecerá na unidade, pois cada curso tem um horário de sorteio diferente.

Endereço: Rua Jasmim do Imperador, 244, Jardim Camargo Novo, Itaim Paulista – Telefone: 2572-1996

Inscreva-se aqui.

Clique aqui e saiba mais.