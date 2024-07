SP abre inscrições para curso gratuito de Introdução em Libras

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abriu nesta quarta (3) as inscrições para o curso Introdução à Libras, no site pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.

A trilha de aprendizado em Língua Brasileira de Sinais marca a inauguração da Escola da Inclusão, ambiente virtual dedicado à promoção e disseminação do conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A iniciativa é resultado da parceria entre a SEDPcD e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

A Escola da Inclusão começa suas atividades com o curso virtual e gratuito Introdução à Libras, disponibilizando mil vagas por mês. Os alunos matriculados poderão acessar os conteúdos e aulas ministrados por professores surdos com formação específica na área e, ao final do curso, recebem o certificado de conclusão.

“Nosso curso de Libras sempre foi um sucesso. A parceria com a Univesp na Escola da Inclusão permite ampliá-lo e oferecer outras soluções para que mais pessoas com e sem deficiência possam conhecer, aprender e multiplicar o conhecimento sobre inclusão, acessibilidade e outras temáticas. A programação da Escola, contará também com capacitações, workshops e oficinas ”, afirmou o secretário Marcos da Costa.

Escola da Inclusão

Diante da missão de proporcionar um ambiente educacional acessível e acolhedor para pessoas com e sem deficiência, a escola busca capacitar indivíduos para que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. O objetivo da Escola da Inclusão é formar cidadãos comprometidos com as causas das pessoas com deficiência, como a acessibilidade comunicacional, empregabilidade e liderança. A escola é projetada em ambiente virtual exclusivo da Univesp para garantir a participação plena de pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais.