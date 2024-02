SP abre inscrições para artistas interessados em usar salas de ensaio do Centro Cultural Olido

Com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso a salas de ensaio no Centro Cultural Olido (situado à Avenida São João, 473), a Prefeitura de São Paulo abre inscrições para a seleção de artistas, grupos e coletivos interessados em utilizar as salas de ensaio estimulando a troca entre os artistas e grupos da cidade.

O Edital de chamamento público já está disponível. A seleção dos projetos levará em conta a ocupação dos espaços do Centro Cultural Olido para a realização exclusivamente de ensaios artísticos, nas linguagens de: teatro, dança, performance, cultura popular, entre outras;

Inscrição

De 09/02/2024 à 25/02/2024

Feita somente online neste link

Link do Edital