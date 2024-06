SP abre inscrições para 37ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre a 37ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo, com período de inscrições válido entre os dias 10 de junho até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de julho de 2024. O edital tem como finalidade selecionar e apoiar a manutenção e desenvolvimento de projetos de trabalho continuado em dança contemporânea, fortalecer e difundir a produção artística de dança independente; garantir melhor acesso da população à dança contemporânea; fortalecer ações que tenham o compromisso de promover a diversidade dos bens culturais.

Para mais informações, acesse o PF do Edital nº 25/2024/SMC/CFOC/SFA.